Horoscopul lui Dom’ Profesor,  27 februarie 2026. Sfârșit de februarie

27 februarie

Pe 27 februarie s-au născut Constantin cel Mare, John Steinbeck, Henry Wadsworth Longfellow, Elizabeth Taylor, Rudolf Steiner, Irwin Shaw, Joanne Woodward, Arthur Schlesinger, Ion Andreescu, Marin Constantin, Dănuţ Lupu, Ion Irimescu.

În calendarul creștin-ortodox sunt Cuvioșii mărturisitori Pricopie și Talaleu. Nimic în ”Kalendar”.

”Evenimentul Zilei” din 27 februarie 1897 a fost ziua în care, pentru prima dată, mirii au părăsit petrecerea de nuntă într-un automobil decorat cu flori și târând după ei o mulțime de… clopoței!

27 februarie 1933 a fost ziua în care clădirea Reichstag-ului a fost cuprinsă de flăcări. Naţional-socialiştii, care de fapt puseseră la cale incendiul, au dat vina pe comunişti şi au suspendat drepturile civile şi libertatea presei. Acum ucrainienii dau foc școlilor românești și dau vina pe ruși.

Tot pe 27 februarie, dar în anul 1939 cea mai bântuită casă din Marea Britanie, Borley Rectory, a fost distrusă misterios, în întregime, de foc. Nu s-a raportat decesul niciunei fantome.

Pe 27 februarie 1948 comuniștii preiau puterea în Cehoslovacia. Când președintele Beneš, un erou de război, sub presiunea comuniștilor, a semnat demisia, a spus: ”Bine, semnez, dați-mi hârtia, ia să vedem ce mare brânză o să faceți și voi!” Bun, brânza cehilor a fost călcată de tancurile sovietice în august 1968, dar tot au făcut o brânză mai mare și mai bună, decât noi!

La data de 27 februarie 1952 a fost ceremonia de inaugurare a noului, pe atunci, sediu al ONU de la New York. Sursă: Book of Days, pagina 107-108.

O notă deosebită amintirii împăratului Flavius Valerius Aurelius Constantinus Augustus, cunoscut de noi sub numele de Constantin cel Mare, cel pe care îl pomenim astăzi. Cel care a creştinat Europa, prin adoptarea, de facto, a religiei creştine, ca religie de stat, imperială, la Niceea, în anul 325.

Caracterul împăratului Constantin a fost un element principal în istoria Consiliului de la Niceea. La acea dată avea aproape cincizeci de ani, iar în timpul consiliului, la 25-26 iulie 325 şi-a sărbătorit, cu mult fast şi împreună cu cei 318 episcopi, douăzeci de ani de domnie. Inteligent, cu mult peste medie, dacă ar fi trăit astăzi ar fi făcut parte, fără îndoială, din elitistul club Mensa. Pasional şi cu o voinţă de fier. Uneori, chiar încăpăţânat.

Îi plăceau planurile elaborate şi schemele măreţe şi avea o mare capacitate de improvizaţie. Constantin, numit ulterior pe drept cuvânt "cel Mare" era ambiţios şi convins de propria superioritate. Ambiţia şi aroganţa sa erau legate de un sentiment aproape mistic, elitist, insuflat şi de mama sa Elena, că el este cel ales, cel mai inteligent, cel mai frumos, cel mai viril, cel mai puternic om de pe pământ - şi că nu poate avea decât succes în tot ceea ce întreprinde.

Iar zeii, oricare ar fi ei, sunt numai de partea sa! Educat în sensul elenistic şi protector al artelor, mai ales al arhitecturii. Se cunoaşte că la curtea sa din Nicomedia erau plătiţi din visteria proprie o duzină de filosofi, cîţva poeţi şi scriitori de discursuri şi vreo doi matematicieni (astrologi).

Ni s-au transmis fragmente, destul de numeroase ca să se constituie o carte, dar nu se știe dacă cineva are toată opera. Este interesant că episcopul, participant la Niceea, se întreabă de ce împăratul roman a ales creștinismul ca religie imperială, până atunci o religie respinsă și interzisă. Sigur că răspunde că este religia adevărată. Dar apoi, dă și răspunsul lumesc, politic, pentru că pe vremea aceea politica era religie și religia era politică. Fața de religia greco-romană, mai mult o mitologie, creștinismul avea superioritatea unei structuri excelente în teritoriu și al unui bun control de către centru al teritoriului, o structură clară ierarhică. Templele zeilor romani erau unități de sine stătătoare fără legături unele cu altele și fără structură în teritoriu.

Hotărârea luată de împăratul Constantin la Niceea, în anul 325, a făcut ca în numai două decenii numărul creștinilor din imperiu să crească de la 8% la 60%.

Este ziua în care o pomenim pe Elizabeth Taylor, una dintre cele mai admirate dive ale generației mele. Bun, preferințele mele merg către Vivien Leigh, perfecta interpretă a Scarlettei O’Hara și apoi Virna Lisi și Candice Bergen. Filme foarte bune, actrițe frumoase și talentate, actori inspirați, regizori cu idei, scenariști cum nu mai sunt astăzi. Richard Burton, sau Paul Newman? Ce să revăd în seara aceasta? ”Cleopatra” una dintre cele mai fabuloase superproducții de la Hollywood, sau ”Cat on the Hot Tin Roof”?

Zece minute am rezistat, apoi am șters filmul. De fiecare dată la fel. Prost făcute, prost jucate, prost regizate, filme pentru Zmeura de Aur, nu pentru Oscar! Nu pot decât să înțeleg dezamăgirea și enervarea lui John Travolta și a lui DiCaprio, care se întreabă care este viitorul industriei americane de film, ”căzută pe mâinile unor isterici anarhiști care se ocupă numai cu atacuri împotriva lui Donald Trump și fac filme de shit!” Din fericire mai există indie, independenții, am văzut câteva filme promițătoare, nu sunt lung-metraje, dar se încadrează în noul val de 20 de minute, (de fapt o revenire la rădăcinile cinematografiei, 20 de minute ținea o rolă de film pe celuloid) pentru lumea reală a oamenilor grăbiți și ocupați.

Am o plăcere reală de a admira ”Festivalul de la Sanremo” un rar prilej de distracție normală și plăcută. Mult, mult peste ”Eurovision”, la care nu mă mai uit de peste douăzeci de ani. Prețuiesc mult faptul că Sanremo a rămas în același format, cu lungimile tipice din ”cizmă” cu deliciosul ritm italienesc și cu prezentatoare care-și schimbă de zece ori rochițele. Festivalul are 76 de ani, are aceeași vârstă cu mine. Am avut marea plăcere să-l revăd pe Kabir Bedâ, ”Sandokan” și pe noul interpret, un turc ceva mai scund. ”La Perla di Labuan” nu este la fel de frumoasă ca în anii 70. Da, o să revăd filmele cu ”Sandokan”, cel adevărat, Tigrul din Malaezia, vezi https://www.youtube.com/watch?v=pM5o629b59I&list=RDpM5o629b59I&start_radio=1. Sau, poate ”Cleopatra”?

Da. ”Cleopatra”, are două serii, director’s cut este peste cinci ore, dar noaptea este tânără, afară fulguiește rar, apoi a stat, ab cincea zăpadă de anul acesta, în sobă duduie o buturugă de măr, umplând casa de mireasma fructelor cu care, vai, o să mă întâlnesc abia la toamna, dar ceaiul Darjeeling este fierbinte și este lângă mine. ”Cleopatra”, fără nicio îndoială, doar am vorbit despre imperiul roman, este o continuare logică, așa cum mâine este, în definitiv, o altă zi!

Uranus îți spune povești. Peste câteva zile o să scapi de el. Nu-ţi mai face griji, nu mai fii tensionat! Ziua este favorabilă unor proiecte, sau afaceri noi, dar numai după un bilanţ adevărat, cinstit, mai ales în faţa oglinzii. Arăţi bine – o duci bine! Din nou, pentru a câta oara, ai de ales între doua posibilităţi. Sinergia faptelor te conduce, insă, către o fundătura sentimentală!

Neliniştea si nerabdarea proprii naturii tale sunt pe cale sa-ti joace o festa. Trebuie sa ai rabdare si sa astepti, altfel strici totul! Aşa că lasă decizia pe mai târziu. Pe fondul unei configuratii slabe si cam confuze, vointa si determinarea care te-au caracterizat in ultimul timp incep să se estompeze. Poate că nici nu trebuie să iei o hotărâre. Uneori lucrurile se rezolvă de la sine. Analizează cu atenţie, sau cere un sfat, ca să nu regreţi mai târziu.

Marte îți dă energie. Astazi aspectele benefice sunt în cumpană cu influenţe mai putin favorabile, asa ca ai o zi echilibrată, e adevărat, veseloasă, pentru un procent dintre Tauri, însă, aproape monotonă, fara evenimente notabile! Ceva mocnea de mai mult timp, fie ca ştiai, fie că nu, acum iţi ramâne doar sa tragi concluziile şi să-ţi fie pus la capitolul experienţă!

De azi începe o perioadă potrivită pentru promovarea intereselor personale şi avansare sociala. Luna în descreştere este un generator de idei fanteziste şi trăznite, idei pe care nu te vei gândi mult ca să le pui în practică. Un procent dintre nativi pot să aibă astăzi o surpriză plăcută: şefii, sau patronii te pot aprecia în mod deosebit, pentru o periodă de realizări şi acumulări. O serie de evenimente te pot obliga la o analiză aprofundată.

Ziua îţi aduce unele răspunsuri şi o promisiune de mai bine. Va fi bine, oricum, ai încredere! Astăzi este o zi din perioada când Gemenii cumpară extrem de scumpe aberaţii tehnologice, iar Gemenele fac datorii la coafor, manichiuristă, croitoreasă, modistă, stilist, maseur, bazin, sală şi încă în multe alte locuri... Consumi, deci exişti! Semnele de foc şi de aer îţi sunt favorabile, dar este mai bine să nu te iei în beţe cu cei născuţi sub zodii de pământ şi apă. Rezolvi cu mult calm discuţiile cu partenerii sau prietenii, un zâmbet şi o bătaie pe umăr pot rezolva mai multe decât o atitudine încruntată, agresiva şi neplăcută. Oricum în această zi de vineri, ziua lui Venus, comunicarea în dragoste este avantajată, aşa că poţi să încerci să rezolvi unele situaţii care ţin de puterea seducției.

Eşti cam dezamăgit de ceea ce ţi se întamplă. De parcă nu ar fi urmarea directă a socotelilor tale greşite. Totuşi astăzi eşti ceva mai vesel şi accepti că ai greşit, ba chiar cauţi soluţii. Zodia ta este oricum bine aspectată, aşa că indrăzneşte să-ţi afirmi personalitatea şi opţiunile. Ai unele veşti care te neliniştesc şi te ingrijorează, dar în a doua parte a zilei ori primeşti un ajutor neasteptat, ori rezolvi tu situatia! Te afli sub protectia binevoitoare a stelelor care te favorizeaza cu idei noi si îndrăznete, mai ales daca lucrezi in domeniul creaţiei. Stelele te avertizeaza asupra unei greseli pe care poti sa o faci astazi. Daca recunoşti despre ce este vorba este mai bine, daca nu o să ai timp după aceea să repari ce ai stricat!

Luna favorabilă, in aceasta penultimă zi de februarie iti da idei cum sa abordezi in mod original problemele care te obsedeaza de ceva timp. Uneori te inseli in privinta oamenilor, pentru ca iti faci pareri preconcepute. Evita dezamagirea fiind mai pragmatic in relaţiile cu colegii.

Configuraţia generală a horoscopului arata că începând de astăzi urmează o perioadă care îţi este în mod explicit favorabilă: câştiguri neaşteptate şi favoruri din partea sexului opus. O veste bună care te face să fii mulţumit(ă) pentru că ţi-a confirmat intuiţia. Magnetismul personal este în creştere. O persoană influentă, Fecioară sau Scorpion, promite că te va ajuta. Atenţie la solicitarea nervoasă, nu lăsa mass media să-ţi otrăvească viaţa cu ştiri negative şi filme violente.

Poţi fi bun şi înţelept, iar norocul îţi surâde din plin. E o zi cuminte, cum nu ai mai avut de mult. Începi să speri că şi pentru tine viaţa are o o prăjitură mare de tot pusă la păstrare. Astăzi ai o perioadă indicată pentru studiu şi activitate laborioasă. Intelectul este bine aspectat aşa încât poţi să te implici în lucruri mai importante care necesită o anumită fineţe a gândirii. Dacă ai de dat examene, sau un interviu, sau pur şi simplu vrei să convingi pe cineva atunci astăzi este perioada! A doua parte a zilei este favorabilă vizitelor, ieşirii cu prietenii mai pe seară în oraş, corespondenţei, plimbărilor prin supermarketuri. Însă nu trebuie să uiţi că Saturn face să întârzie unele lucruri. De obicei cele pe care le aştepţi cu nerăbdare!

Afacerile personale şi sentimentale sunt aspectate favorabil. Dar, atenţie la cumpărături. Limitează cheltuielile la strictul necesar! Misterul vieţii este dincolo de noi. Cine crede că-l cuprinde este nebun şi nebun este acela ce-l crede. Stai in afara exagerarilor de tot felul! Configuratia astrologica iti indică sa nu te repezi sa tragi concluzii gresite, sa ai suficienta rabdare, pentru că lucrurile se vor lămuri. O bârfă sau un schimb mai tăios de cuvinte te-au făcut să te îndoieşti de un prieten. Adică ţi se pune pata şi n-o să te potoleşti până n-o să afli adevărul-adevărat, ca şi când ar exista aşa ceva pe lumea asta! De obicei trădările astea sunt pur fictive şi fac parte din paranoia ta cotidiană bine temperată. Dar cui îi pasă, dacă tu te simţi mai bine!

Acordă atenţie planului familiei. O perioadă favorabilă pentru interesele şi reuniunile de familie, sau o seară plăcută cu prietenii. Pare că grijile au trecut, sau te-ai obişnuit cu ele. Cineva, cumva, totuşi, îţi poartă de grijă! Poate Cineva, acolo Sus te iubeşte! Nu ai timp pentru tristeţi existenţiale, scutura-te si îmbarbatează-te singur. Azi ai nevoie de mult optimism pentru rezolvarea treburile tale cotidiene. Sentimentele tale contradictorii nu sunt deloc folositoare pentru fermitatea in decizii pe care trebuie sa o arăţi anturajului. Totuşi, cineva bine plasat îţi arată bunăvoinţă. Nu te repezi să te foloseşti de acul nevertebratei care denumeşte zodia ta, „înţepând” persoana respectivă, ci dă dovadă de loialitate şi bună credinţă. Pe termen lung este o investiţie sentimentală/profesională care te poate scoate din multe necazuri!

Luna și Jupiter îți spun vorbe bune. Dimineaţa poţi să eviţi tensiunile inutile şi nervii celor din jur. Îţi este desul de greu să te concentrezi. Trebuie să te smulgi din mediul toxic psihic şi să rămâi calm şi vigilent. Uneori este bine sa fii mai putin comunicativ si doar sa asculti, iar astăzi este una dintre acele zile. Poți afla o multime de noutati nebanuite, care iti vor fi de folos.

Sezi si cugeta, spune o veche zicala, care astazi ti se potriveste perfect. Ia mai multe informatii si abia atunci poti lua o decizie buna! Ai nevoie de sprijin şi din parte anturajului, a colegilor şi a familiei. Sigur că intri în criză de timp şi nici banii nu îţi ajung pentru proiectele tale, iar astăzi îţi faci planuri utopice pentru restul săptămânii. O informaţie de la nişte prieteni adevăraţi te pune pe pista cea bună, în cele din urmă!

Cu o conjunctură complexă, fii atent cu cine şi mai ales ce şi cum vorbeşti, dialoghezi astăzi! De astăzi luxul devine o necesitate cotidiană pentru tine. Ceea ce costă, nu glumă! Însă costumele Armani, rochiţele Klein, parfumurile neapărat franţuzeşti, gadgeturi scumpe şi maşinile tari nu-ţi mai sunt de ajuns.

Vrei să intri în cercuri elegante, să admiri elitele adevărate. Ai dori să ai o viaţă socială deosebită, să frecventezi oameni plăcuţi şi deştepţi, artişti avangardişti şi filozofi abisali. Cam greu de găsit în România, aproape imposibil… Dar totuşi, încercă! Uneori încercarea, căutarea, explorarea sunt mai importante decât împlinirea şi realizarea. Iată, ca exemplu, “Căutarea Sfântului Graal”…

O zi a surprizelor. Dar în acelaşi timp o perioadă favorabilă materializării ideilor şi proiectelor tale. Pe plan sentimental ai un adevărat geniu dramatic, poţi să iei un Oscar la minciunele! Horoscopul este slab aspectat. Dar, totuşi, ai configuraţii minore faste mai ales in domeniul afacerilor cu amănuntul, comerţului, în general. Poţi să cumperi ceva care îţi place şi să fie şi relativ ieftin. O zi aproape bună, cu unele aspecte favorabile, ceea ce poate insemna chiar încercarea de rezolvare a unei situatii financiare care te punea pe ganduri. Cu Luna aspecte complexe, paradoxal, intuiţia ta creşte şi poţi rezolva mai uşor situaţiile în care sunt implicate femei, sau de natură feminină.

Ai o mulţime de idei pozitive care astăzi îţi pot fi şi utile. O veste bună. Nu pleca la drum lung, mai ales pe seară! Astazi ai multe ore de aspecte cosmice favorabile. Pentru un procent mare, cu siguranţă. Profita si gaseşte-ţi echilibrul interior si pacea sufletească de care ai atâta nevoie! Nu mai face atatea mofturi, viaţa este complicată şi fără sa o faci tu şi mai complexa. Stelele spun sa dai dovada de bun-simt şi modestie! Măcar astăzi. Prietenii te cauta să-ţi împartaşească problemele lor. Vremea capricioasă şi vremurile aiurea ţi se par probleme infinit mai grave decât micile lor intrigi. Nu te grăbi să tragi concluziile care se impun, partenerul tău practica un "joc secund" aşa incât trebuie să vezi în spatele vorbelor şi în umbra celor afişate.