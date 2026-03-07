Puterile europene, afaceri neterminate în Orientul Mijlociu. De ce ezită să se implice acum

Orientul Mijlociu a reprezentat, timp de mai multe secole, unul dintre principalele spații de interes strategic pentru marile puteri europene.

Poziția geografică a regiunii — situată la intersecția rutelor comerciale dintre Europa, Asia și Africa — precum și resursele sale naturale și importanța geopolitică au determinat implicarea constantă a statelor europene în evoluția politică a acestei zone.

În special Franța, Marea Britanie, Italia și Spania au dezvoltat, în diferite perioade istorice, politici și strategii distincte față de Orientul Mijlociu.

Interesele acestor state nu au fost uniforme și nici statice. Ele au evoluat de la ambiții imperiale și coloniale în secolele XIX și începutul secolului XX la relații economice, energetice și de securitate în epoca contemporană.

Analiza istorică a acestor interese arată modul în care politica externă europeană a influențat formarea statelor moderne din regiune și arhitectura geopolitică actuală.

Acest articol analizează evoluția intereselor Franței, Italiei, Marii Britanii și Spaniei în Orientul Mijlociu, pornind de la perioada declinului Imperiului Otoman și până în epoca contemporană, evidențiind motivațiile strategice, economice și politice care au determinat implicarea acestor state în regiune.

Până la începutul secolului XX, majoritatea teritoriilor care astăzi compun Orientul Mijlociu făceau parte din Imperiul Otoman.

Pe măsură ce imperiul a intrat într-un proces de declin, marile puteri europene au început să manifeste un interes tot mai mare pentru controlul sau influența asupra acestor teritorii.

Un moment definitoriu a fost Primul Război Mondial. În timpul conflictului, puterile europene au negociat modul în care vor împărți teritoriile otomane în cazul unei victorii.

Un exemplu emblematic este acordul secret Sykes–Picot din 1916, prin care Marea Britanie și Franța au stabilit zonele de influență pe care le vor controla în Orientul Mijlociu după război.

Acordul „definea sferele de influență și control asupra teritoriilor otomane în eventualitatea înfrângerii Imperiului Otoman” .

În urma prăbușirii Imperiului Otoman, teritoriile din Orientul Mijlociu au fost reorganizate sub forma unor mandate administrate de puterile europene, sub supravegherea Ligii Națiunilor.

Astfel, Franța și Marea Britanie au devenit principalele puteri coloniale din regiune, influențând în mod direct formarea statelor moderne precum Siria, Liban, Irak sau Palestina .

Marea Britanie a fost una dintre cele mai influente puteri europene în Orientul Mijlociu în prima jumătate a secolului XX. Interesele britanice erau în principal strategice și economice.

Un obiectiv central al politicii britanice era protejarea rutelor comerciale către India, cea mai importantă colonie a Imperiului Britanic.

Controlul Canalului Suez și al zonelor adiacente era esențial pentru menținerea acestei conexiuni maritime.

În acest context, extinderea influenței britanice în Palestina, Irak și Golful Persic a fost văzută ca o garanție pentru securitatea imperiului.

După Primul Război Mondial, Marea Britanie a primit mandate asupra Irakului și Palestinei, teritorii care au rămas sub administrație britanică timp de decenii.

Mandatul britanic asupra Palestinei a fost instituit după ocuparea teritoriului de către armata britanică și în urma tratatelor de pace care au urmat războiului.

Pe lângă considerentele strategice, petrolul a devenit rapid un factor central al intereselor britanice. Descoperirea unor importante rezerve de petrol în Irak și în alte zone ale Golfului Persic a transformat regiunea într-un element crucial al politicii energetice britanice.

De asemenea, deciziile luate la conferințele de pace de după război, inclusiv la Conferința de la San Remo din 1920, au confirmat împărțirea teritoriilor otomane între Franța și Marea Britanie, stabilind baza geopolitică a Orientului Mijlociu modern .

Franța a avut o prezență semnificativă în Orientul Mijlociu, în special în regiunea Levantului. Interesele sale au fost determinate atât de considerente strategice, cât și de o tradiție istorică de relații culturale și religioase cu comunitățile creștine din regiune.

După Primul Război Mondial, Franța a primit mandatul asupra Siriei și Libanului. Acest mandat i-a permis să exercite o influență politică și administrativă directă asupra acestor teritorii până la obținerea independenței lor după cel de-al Doilea Război Mondial.

Crearea sistemului de mandate a reprezentat o formă de administrare colonială care, oficial, avea scopul de a pregăti aceste teritorii pentru autoguvernare. În practică însă, ele au funcționat ca o extensie a influenței imperiale europene în regiune .

Pentru Franța, controlul asupra Siriei și Libanului avea mai multe dimensiuni. În primul rând, oferea o prezență strategică în estul Mediteranei.

În al doilea rând, permitea menținerea influenței culturale franceze în regiune, inclusiv prin sistemul educațional și prin relațiile cu elitele locale.

De asemenea, politica franceză în Orientul Mijlociu a fost strâns legată de competiția cu Marea Britanie. Relațiile dintre cele două puteri au alternat între cooperare și rivalitate, mai ales în perioada interbelică, când gestionau diferite teritorii mandatate în regiune .

Italia a intrat mai târziu în competiția imperială europeană, iar ambițiile sale în Orientul Mijlociu au fost mai limitate comparativ cu cele ale Franței și Marii Britanii.

Totuși, Italia a fost implicată în negocierile privind împărțirea teritoriilor otomane după Primul Război Mondial.

În timpul negocierilor diplomatice din perioada războiului, Italia a fost consultată în privința acordurilor care prevedeau împărțirea coloniilor și a teritoriilor imperiale ale statelor învinse, inclusiv cele ale Imperiului Otoman .

Ambițiile italiene s-au concentrat mai ales asupra Mediteranei și Africii de Nord, însă Italia a fost prezentă și în discuțiile privind viitorul Orientului Mijlociu.

La conferința de la San Remo, reprezentanții italieni au participat la negocierile privind reorganizarea teritoriilor fostului Imperiu Otoman.

În perioada fascistă, regimul lui Benito Mussolini a încercat să consolideze influența Italiei în bazinul mediteranean și să transforme Italia într-o putere regională majoră.

Totuși, prezența italiană în Orientul Mijlociu a rămas mai degrabă indirectă, fiind limitată de dominația britanică și franceză.

După cel de-al Doilea Război Mondial, politica externă italiană s-a orientat spre cooperare economică și relații comerciale cu statele din Orientul Mijlociu, mai ales în domeniul energetic.

Comparativ cu Franța și Marea Britanie, Spania a avut o implicare mult mai redusă în Orientul Mijlociu. Interesele spaniole au fost mai degrabă diplomatice și economice decât coloniale.

În perioada contemporană, Spania s-a implicat în politica mediteraneană prin intermediul Uniunii Europene și al relațiilor bilaterale cu statele din regiune.

Analizele privind politica externă spaniolă indică faptul că interesele Madridului au fost legate în principal de cooperarea economică, stabilitatea regională și relațiile energetice .

De asemenea, Spania a fost implicată în procesele de pace din Orientul Mijlociu. Conferința de pace de la Madrid din 1991, de exemplu, a reprezentat un moment important în eforturile internaționale de a facilita dialogul între Israel și statele arabe.

Astfel, rolul Spaniei în regiune s-a manifestat mai ales prin diplomație multilaterală și prin cooperare economică, în contrast cu modelul colonial adoptat anterior de alte puteri europene.

După al Doilea Război Mondial, procesul de decolonizare a redus semnificativ controlul direct al puterilor europene asupra Orientului Mijlociu. Statele din regiune au obținut independența, iar relațiile cu Europa au intrat într-o nouă etapă.

Cu toate acestea, influența europeană nu a dispărut complet. Ea s-a manifestat sub forme diferite: cooperare economică, relații comerciale, investiții energetice și cooperare în domeniul securității.

Petrolul și gazele naturale au devenit elemente centrale ale relațiilor dintre Europa și statele din Orientul Mijlociu.

În același timp, conflictele regionale, migrația și securitatea energetică au menținut interesul statelor europene pentru stabilitatea regiunii.

În prezent, politica europeană în Orientul Mijlociu este în mare parte coordonată la nivelul Uniunii Europene, însă state precum Franța, Italia, Marea Britanie și Spania continuă să joace roluri individuale importante în regiune.

Analiza istorică a intereselor Franței, Italiei, Marii Britanii și Spaniei în Orientul Mijlociu evidențiază evoluția politicii europene în această regiune de-a lungul ultimelor două secole.

De la competiția imperială și împărțirea teritoriilor otomane până la cooperarea economică și diplomatică din epoca contemporană, relațiile dintre Europa și Orientul Mijlociu au fost modelate de o combinație complexă de factori strategici, economici și politici.

Marea Britanie și Franța au fost principalele puteri coloniale care au influențat direct formarea statelor moderne din regiune, în timp ce Italia și Spania au avut roluri mai limitate sau indirecte.

Cu toate acestea, toate aceste state au contribuit, în moduri diferite, la evoluția relațiilor dintre Europa și Orientul Mijlociu.