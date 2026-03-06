Macron promite vehicule blindate și sprijin pentru armata libaneză în plină criză regională

Franța a anunțat că își va consolida cooperarea cu Forțele Armate Libaneze și va furniza vehicule blindate de transport, precum și sprijin operațional și logistic, în contextul în care tensiunile din Orientul Mijlociu continuă să crească, potrivit Reuters.

Anunțul a fost făcut de președintele francez Emmanuel Macron, care a avertizat asupra riscului ca Libanul să fie atras din nou într-un conflict regional.

Declarațiile liderului francez vin în momentul în care conflictul din regiune s-a intensificat, iar situația de securitate din Liban este urmărită atent de comunitatea internațională.

Franța, care are legături istorice și politice strânse cu Libanul, a transmis că își propune să sprijine stabilitatea țării și să evite o extindere a războiului.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a transmis într-un mesaj publicat pe rețeaua X că Parisul va continua să sprijine armata libaneză prin măsuri concrete, inclusiv prin furnizarea de echipamente militare și suport logistic.

„Totul trebuie făcut pentru a împiedica această țară, atât de apropiată de Franța, să fie atrasă din nou într-un război”, a declarat Macron.

Potrivit autorităților franceze, sprijinul anunțat include vehicule blindate de transport și alte forme de sprijin operațional menite să întărească capacitatea forțelor armate libaneze.

Decizia vine într-un moment în care Libanul este afectat de evoluțiile conflictului regional, care implică mai multe state și actori militari.

Franța a subliniat în repetate rânduri că obiectivul său este menținerea stabilității în regiune și evitarea extinderii confruntărilor armate.

În mesajul său, liderul francez a lansat apeluri către actorii implicați în conflict pentru a evita escaladarea situației și pentru a nu transforma Libanul într-un nou front militar.

„În acest moment de mare pericol, fac apel la prim-ministrul israelian să nu extindă războiul în Liban. Fac apel la liderii iranieni să nu atragă și mai mult Libanul într-un război care nu este al său”, a spus Macron.

Pour le Liban, nous devons agir. Tout doit être fait pour empêcher que ce pays proche de la France soit à nouveau entraîné dans la guerre. Les Libanais ont droit à la paix et à la sécurité. Comme tous au Moyen-Orient. C’est pour enrayer la guerre… — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) March 5, 2026

De asemenea, președintele Franței a făcut referire la tensiunile dintre Israel și Hezbollah, solicitând reducerea confruntărilor militare.

„Hezbollah trebuie să înceteze imediat focul către Israel. Israelul trebuie să se abțină de la orice intervenție terestră sau operațiune de amploare pe teritoriul libanez”, a declarat Macron.

În același timp, autoritățile libaneze au transmis că au cerut sprijin diplomatic din partea Franței pentru a preveni o escaladare a conflictului pe teritoriul țării.

Potrivit unui comunicat al președinției libaneze, președintele Joseph Aoun i-a cerut liderului francez să intervină pentru „a preveni țintirea suburbiilor sudice, după amenințările armatei israeliene la adresa locuitorilor acestora”.

Solicitarea a fost făcută după o întâlnire dintre președintele libanez și șeful Statului Major al armatei franceze, aflat în vizită la Beirut.

Franța a declarat că urmărește evoluțiile conflictului din Orientul Mijlociu și că ia măsuri pentru a preveni o escaladare regională.

Autoritățile franceze au precizat că sunt preocupate atât de stabilitatea Libanului, cât și de protejarea propriilor poziții și interese în contextul confruntărilor care implică Statele Unite, Israelul și Iranul.

Situația de securitate din Liban este considerată una sensibilă, deoarece țara se află în apropierea zonelor afectate de conflict și găzduiește actori implicați în dinamica regională.