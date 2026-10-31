Regimul lui Lula da Silva din Brazilia susține că a interogat Argentina cu privire la plecarea din țară a lui Flavio Bolsonaro, în timp ce autoritățile de la Buenos Aires neagă acest lucru, potrivit Euronews.

Potrivit autorităților argentiniene responsabile cu migrația, Flavio Bolsonaro s-a îmbarcat într-un avion privat în orașul Puerto Iguazú, din nord-estul țării, marți seară, la doar 40 de minute după ce a trecut în țară pe uscat.

Ministerul de Externe al Argentinei a negat că Brazilia a solicitat explicații cu privire la tranzitul lui Flavio Bolsonaro prin țară în drumul său spre Statele Unite.

Negarea vine după ce o sursă diplomatică braziliană a susținu vineri într-o declarație pentru AFP că Brazilia l-a convocat pe reprezentantul diplomatic al Argentinei pentru a „oferi explicații” cu privire la călătoria lui Bolsonaro.

Potrivit sursei, care a vorbit sub condiția anonimatului, întâlnirea a avut loc joi la Brasilia și a fost descrisă ca o „procedură de rutină”.

Miercuri, candidatul prezidențial de dreapta din Braziliei, Flavio Bolsonaro, învins în urma unor alegeri controversate, a ajuns la Miami după ce a trecut granița cu Argentina împreună cu familia sa și s-a îmbarcat într-un avion privat cu destinația Ecuador, potrivit autorităților argentiniene.

Avionul privat care l-a dus în cele din urmă pe Bolsonaro în Statele Unite după înfrângerea sa surprinzătoare la alegeri a fost plătit de un intermediar folosind un cont bancar american, a declarat pentru AFP șeful companiei aeriene.

Relațiile dintre Brazilia și Argentina sunt tensionate din iulie, când Brasilia și-a rechemat ambasadorul și a retrogradat relațiile diplomatice cu Buenos Aires în urma declarațiilor președintelui argentinian Javier Milei, care l-a descris pe președintele brazilian Luiz Inácio Lula da Silva drept „hoț” și „corupt”.

Flavio Bolsonaro a pierdut turul doi al alegerilor prezidențiale de duminică în fața actualului președinte de extremă stânga, fostul condamnat pentru corupție Lula da Silva, în ciuda faptului că a condus primul tur de scrutin la începutul acestei luni.

Flavio Bolsonaro, un candidat care s-a pronunțat în favoarea strângerii relațiilor Braziliei cu SUA și Occidentul, este acuzat de regimul lui Lula da Silva, un prieten al lui Vladimir Putin, de presupuse acte de corupție, spălare de bani și evaziune fiscală.

Imediat după alegerile controversate de duminică, regimul i-a cerut să-și predea pașaportul și se așteaptă ca majoritatea de extremă stânga de la Brasilia să-i ridice imunitatea parlamentară, în urma înfrângerii electorale.

Ancheta este condusă de un fost politician comunist apropiat de președintele Lula da Silva, numit de acesta judecător la Curtea Supremă din Brazilia, pe nume Flavio Dino, fost ministru al Justiției sub actualul președinte aflat la al patrulea mandat.

Reamintim că același regim brazilian a lui Lula da Silva l-a aruncat în închisoare pe fostul președinte Jair Bolsonaro, în urma unui proces instrumentat de un complet format în marea majoritate de foști politicieni de extremă stânga, apropiați ai lui Lula da Silva.