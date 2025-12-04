Sacrificiul unei mame: îi vrea pedepsiţi pe cei care i-au acoperit pe asasinii fiului ei. Video

Republica Moldova. Deşi Curtea Supremă de Justiţie l-a condamnat irevocabil pe cel care i-a omorât fiul cu 12 ani în urmă, Eugenia Ceban, o moldoveancă stabilită de mai mulţi ani cu traiul în Italia, nu poate să-şi găsească liniştea.

Femeia vrea ca să fie pedepsiţi procurorii care timp de 12 ani au muşamalizat dosarul şi probele pentru a-l acoperi pe criminal. La fel, femeia este nemulţumită şi de faptul că cel găsit vinovat de moartea fiului ei a fost lăsat să plece din ţară. Iar la mai bine de două luni de la pronunţarea sentinţei, autorul crimei nu a fost dat în urmărire generală.

În septembrie 2025, Curtea Supremă de Justiţie a anulat toate sentinţele adoptate timp de 12 ani de instanţele inferioare şi a pronunţat o nouă sentinţă, prin care l-a condamnat pe antreprenorul din Şoldăneşti.

Octavian Bălănici a fost găsit vinovat de cauzarea leziunilor corporale grave, care au dus la decesul lui Vitalie Covali, un tânăr de 27 de ani din oraşul Şoldăneşti, fiul Eugeniei Ceban. Pe lângă sentinţa de condamnare a autorilor crimei, Curtea Supremă a dispus să fie investigaţi şi procurorii care au muşamalizat dosarul.

Sesizarea CSJ privind încălcările comise de procurori în cazul omorului lui Vitalie Covali a fost examinată de Inspecţia Procurorilor. O parte din procurorii implicaţi au scăpat nepedepsiţi pentru că a expirat termenul de atragere la răspundere disciplinară. Iar o parte au fost absolviţi de pedeapsă „din motivul lipsei temeiului tragerii la răspundere disciplinară”.

Ajunsă la Procuratura Generală, Eugenia Ceban a fost ascultată mai întâi de Mircea Roşioru, şeful Inspecţiei Procurorilor. Fără să-i facă careva promisiuni, a îndrumat-o să meargă în audienţă la un procuror general adjunct.

Eugenia Ceban a fost a fost primită şi ascultată şi de un adjunct al procurorului general. Apoi funcţionarul i-a poruncit ajutorului ău să o conducă pe Eugenia Ceban la Procuratura pentru Combaterea Crimei Organizate şi Cazuri Speciale. După ce a fost ascultată şi acolo de un procuror, femeia a făcut cale întoarsă fără ca să afle răspuns la întrebările dacă vor fi pedepsiţi procurorii care au muşamalizat dosarul şi de ce nu a fost reţinut cel condamnat pentru omorul fiului ei.

Femeia a declarat pentru Evenimentul Zilei că nu se va opri aici şi va lupta ca să fie pedepsiţi cei care şi-au bătut joc de memoria fiului ei.

Vitalie Covali a fost ucis în bătaie în luna august, 2013, la un picnic pe malul râului Nistru. Cadavrul tânărului antreprenor a fost găsit în râul Nistru. Iar oamenii legii au înaintat versiunea că Vitalie Covali a fost victima unui accident banal. A murit înnecat după ce, fiind în stare de ebrietate, a mers să se scalde în râu.

O altă versiune a fost că Vitalie Covali şi-ar fi pus capăt zilelor.

Mama victimei, Eugenia Ceban, nu a crezut în versiunea înaintată de criminaliştii din oraşul Rezina. Femeia, stabilită de mai mulţi ani cu traiul în Italia, a protestat zile întregi pe scările de la sediul Procuraturii Generale, a solicitat o expertiză repetată la Bucureşti şi a obţinut exhumarea cadavrului. Ca în cele din urmă criminaliştii români să constate că tânărul antreprenor a fost ucis, apoi aruncat în apă.

Stabilită de mai mulţi cu traiul în Italia, Eugenia Ceban a venit de la mii de kilometri pentru a da curs la fiecare citaţie a procurorilor şi a fi prezentă la fiecare şedinţă de judecată.

Eugenia Ceban a depus mai multe plângeri la Procuratura Generală, a protestat şi a obţinut exhumarea şi efectuarea unei expertize la Chişinău: „Un expert de la Chişinău mi-a zis că este vorba de crimă. Că Vitalie a fost bătut, apoi aruncat mort în apă. În plămâni nu au găsit apă”.

Când a observat că se încearcă muşamalizarea expertizei la Chişinău, Eugenia Ceban a insistat asupra efectuării expertizei în România.

„Au fost trimise la Bucureşti rezultatele analizelor, fotografii şi documente medicale. Dar rezultatul întârzia să apară. Aşa îmi spuneau cei de la Chişinău. Aşa că am mers la Bucureşti ca să vorbesc cu expertul. Acesta mi-a spus că sunt minţită şi că rezultatele expertizei au fost trimise la Chişinău cu vre-o jumătate de an în urmă. Tot el mi-a confirmat că era vorba de o crimă. Copilul meu a fost ucis cu bestialitate”, ne-a spus Eugenia Ceban.