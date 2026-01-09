Romgaz pregătește lansarea ofertelor de gaze pentru clienții casnici

Specialiștii Romgaz lucrează la integrarea aplicației cu sistemele companiei, astfel încât încheierea contractelor de furnizare de gaze naturale și energie pentru oameni să se desfășoare fără sincope în perioada următoare. „Estimăm că primele oferte de furnizare de gaze naturale în regim concurențial către clienții casnici şi non-casnici mici vor putea fi lansate pe piață spre sfârșitul lunii februarie”, a spus directorul general al Romgaz, Răzvan Popescu, pentru Mediafax.

Conducerea Romgaz vizează finalizarea pregătirilor logistice în săptămânile următoare, astfel încât compania să poată transmite oferte de abonamente și să înceapă livrarea pentru clienții casnici și non-casnici mici, odată cu ridicarea plafonării și pe segmentul de gaze naturale, a declarat șeful Romgaz.

„Estimăm că primele oferte de furnizare de gaze naturale în regim concurențial către clienții casnici şi non-casnici mici vor putea fi lansate pe piață spre sfârșitul lunii februarie, începutul lunii martie, urmând ca livrările să fie demarate din luna aprilie 2026, odată cu finalizarea actualei scheme de plafonare și compensare”, a spus Răzvan Popescu, pentru sursa menționată anterior.

Contractul de execuție a platformei informatice pentru furnizarea de gaze naturale și energie electrică, lansat în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP) în ianuarie 2025, a fost semnat la finalul lunii iulie.

Mai concret, caietul de sarcini publicat pe SEAP la 6 ianuarie arăta că, pentru gestionarea activităților de furnizare și distribuție de gaze naturale și energie electrică, atât în regim concurențial, cât și în regim reglementat, în calitate de furnizor de ultimă instanță (F.U.I.), este necesară adaptarea sistemului informatic ce urmează a fi achiziționat, astfel încât să asigure funcționalități distincte pentru fiecare tip de activitate.

Documentul menționa, printre altele, adaptări ale proceselor de contractare, ale mecanismelor de calcul al prețurilor și facturare în masă, ale notificărilor automate către clienți și ale raportărilor către Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (ANRE).

La lansarea licitației, Romgaz furniza gaze naturale pentru aproximativ 600 de locuri de consum și energie electrică pentru circa 400, fără a activa în regim concurențial. Ulterior, în perioada în care a fost desemnat furnizor de ultimă instanță, compania a gestionat încă aproximativ 2.500 de locuri de consum, potrivit caietului de sarcini.

Potrivit celui mai recent raport de monitorizare a pieței gazelor naturale publicat de ANRE, în luna octombrie 2025 activau pe piață 12 producători și 75 de furnizori, alături de operatori de sistem, transport, piețe centralizate, distribuție, înmagazinare și traderi.

Romgaz se află pe primul loc în topul celor trei producători, cu o cotă de piață de 52,51% la data menționată, urmată de OMV Petrom, cu 34,28%, și de Black Sea Oil & Gas, cu 8,22%. În funcție de numărul de clienți, piața furnizării era dominată în octombrie de Engie România, cu 45,16%, și E.On Energie România, cu 40,68%, acestea fiind urmate la mare distanță de PPC Energie, cu 5,80%.

Romgaz a raportat rezultate pozitive pentru primele trei trimestre ale anului trecut, veniturile totale fiind mai mari, în perioada de nouă luni încheiată la 30 septembrie 2025, cu 376,42 milioane de lei, ceea ce reprezintă o creștere de 6,14%.