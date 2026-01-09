Gazele naturale s-ar putea ieftini. ANRE va decide noile tarife la sfârșitul lunii ianuarie

Republica Moldova. Moldovenii ar putea plăti mai puțin pentru gazele naturale în perioada următoare. Motivul fiind prețul de achiziție a gazului a scăzut față de perioada precedentă. Tariful final va fi stabilit de Autoritatea Națională de Reglementare în Energetică (ANRE) la sfârșitul lunii ianuarie și va fi aplicat inclusiv în următorul sezon rece.

Anunțul a fost făcut de directorul general interimar al SA „Energocom”, Eugeniu Buzatu, în cadrul unei emisiuni de la Realitatea TV. Decizia finală privind ajustarea tarifelor urmează să fie luată de Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică (ANRE) la sfârșitul lunii ianuarie, iar noile tarife vor fi aplicate inclusiv în următorul sezon rece.

Potrivit lui Eugeniu Buzatu, compania Energocom a anunțat încă din luna septembrie 2025 prețul de achiziție al gazelor naturale pentru întregul an gazier, care constituie 38,5 euro/MWh, un nivel mai scăzut față de cel inclus în tariful actual.

„De aici vor fi făcute calculele. Cel mai probabil tariful va fi mai mic, dar urmează calcule exacte, matematice. N-a mai rămas mult timp”, a declarat Eugeniu Buzatu în cadrul emisiunii „Rezoomat cu Ileana Pîrgaru” de la Realitatea TV.

Șeful interimar al Energocom a subliniat că decizia finală privind ajustarea tarifelor nu aparține companiei pe care o conduce, ci Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică, instituția responsabilă de efectuarea tuturor calculelor și de aprobarea tarifelor reglementate.

Totodată, Eugeniu Buzatu a explicat că noile tarife vor fi aprobate la sfârșitul lunii ianuarie și vor fi valabile pentru un an calendaristic, inclusiv pentru următorul sezon rece, perioadă în care consumul de gaze este, de regulă, cel mai ridicat.

„Consumul este cel mai mare în decembrie-ianuarie. Anul trecut a arătat că și în februarie consumul încă este mare. Dar tariful este stabilit pentru un an calendaristic. Adică, în noiembrie-decembrie 2026 și ianuarie 2027 va fi în vigoare tariful stabilit acum. Tariful se stabilește pentru un an de zile și va fi valabil și pentru următorul sezon rece”, a explicat șeful SA „Energocom”.

În prezent, consumatorii din Republica Moldova achită un tarif de 16,74 lei pentru un metru cub de gaz natural. Eventualele modificări vor fi anunțate public de ANRE după adoptarea deciziei oficiale.