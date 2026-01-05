Gazele s-ar putea ieftini. ANRE spune când ar putea fi anunțate noile tarife

Republica Molodva. Moldovenii vor putea afla până la finele lunii ianuarie dacă gazele naturale se vor ieftini. Agenția Națională pentru Reglementare în Energetică confirmă că procesul de examinare a costurilor este în desfășurare, iar decizia finală va depinde de calculele prezentate de SA „Energocom”.

Informația a fost confirmată pentru Teleradio-Moldova de către directorul general al ANRE, Alexei Taran, care a precizat că, în prezent, autoritatea de reglementare examinează costurile de bază ce urmează a fi incluse în tariful reglementat. Potrivit acestuia, după aprobarea acestor costuri va urma etapa de calculare propriu-zisă a tarifelor și depunerea cererii oficiale de către Energocom.

„În prezent, examinăm costurile de bază. După ce finalizăm aceste costuri pentru Energocom, vom convoca ședința pentru aprobarea lor. Ulterior, Energocom trebuie să pregătească calculele și să înainteze cererea. Deci, în funcție de aprobarea costurilor de bază, se finalizează procesul de examinare și aprobare, iar apoi, în baza calculelor Energocom, vom primi cererea și vom încerca să o soluționăm în timp util. Estimativ, acest proces va avea loc în a doua parte a lunii ianuarie”, a declarat Alexei Taran.

Directorul ANRE a subliniat că, la această etapă, instituția nu poate oferi valori exacte privind noile tarife, întrucât acestea depind de mai multe calcule aflate încă în analiză. Potrivit lui Taran, Energocom urmează să prezinte inclusiv prognoza de achiziții pentru anul 2026, document esențial pentru stabilirea tarifelor.

„Nu cunosc valorile, pentru că sunt calcule ce trebuie mai întâi aprobate. Momentan, acestea sunt în analiză. Între timp, Energocom trebuie să vină cu prognoza de achiziții pentru anul 2026. Operatorul va înainta cererea, iar atunci vom putea vedea cifrele și vom face calculele necesare. Acum să oferim o valoare exactă ar fi prematur”, a mai spus șeful ANRE.

Amintim că, la începutul lunii decembrie 2025, SA „Energocom” a depus la ANRE setul de documente necesare pentru stabilirea costurilor de bază incluse în tariful reglementat la gazele naturale. Directorul general interimar al companiei, Eugeniu Buzatu, a explicat atunci că aceste costuri includ cheltuielile de furnizare, de la retribuirea muncii până la amortizarea infrastructurii și alte cheltuieli operaționale.

La rândul său, ministrul Energiei, Dorin Junghietu, declara la sfârșitul lunii noiembrie 2025 că există premise pentru micșorarea tarifelor la gazele naturale. Totuși, conducerea Energocom a evitat să avanseze o cifră concretă, invocând existența unor factori care nu depind de companie.

Eugeniu Buzatu a menționat că în tariful actual este inclus un preț de 45 de euro/MWh pentru gaze, în timp ce prețul real de achiziție pentru anul 2025 a fost de 38,5 euro/MWh, diferență care ar putea crea premise pentru o eventuală reducere, după analiza efectuată de ANRE.

Anterior, Alexandru Slusari, membru al Consiliului de Administrație al Energocom, anunțase o posibilă scădere de peste 10% a tarifelor, iar ministrul Energiei declara că noile tarife ar urma să fie aplicate la începutul anului 2026.

SA „Energocom” a devenit, începând cu 1 septembrie 2025, furnizorul de gaze naturale în cadrul obligației de serviciu public și al furnizării de ultimă opțiune, în baza unei hotărâri a Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică.

Totodată, SA „Moldovagaz”, companie-fiică a concernului rus „Gazprom”, a rămas fără licența pentru activitatea de furnizare a gazelor naturale, prin decizia ANRE din 4 august 2025, pe motiv că nu a îndeplinit condițiile privind separarea activităților de producție, transport și distribuție impuse anterior de autoritatea de reglementare.

În același timp, Moldovagaz rămâne responsabilă de aprovizionarea cu gaze a regiunii transnistrene până la 1 aprilie 2026.