Robert Turcescu, critici usturătoare pentru mulți membri ai CSAT. „Ce pot să înțeleagă ăștia?”

Robert Turcescu l-a avut invitat, azi, pe jurnalistul Liviu Alexa, la podcastul realizat pentru evz.ro și difuzat pe canalul de YouTube Hai România. Unul dintre subiectele abordate a vizat marele eveniment de miercuri, ședința CSAT, convocată de președintele Nicușor Dan. Înt-run context internațional tot mai presant, din cauza războiului din Iran.

Robert Turcescu a făcut o scurtă evaluare a mai multor membri ai CSAT, despre care a spus că sunt depășiți de miza pe care o joacă. „Am avut emoții. De fapt, de aseară, de când am aflat că va convoca Nicușor Dan CSAT-ul. Tot stau așa și mă gândesc la acești oameni de stat, care s-au adunat la o masă și pe care îi cheamă: Nicușor Dan, Bolojan, Oana Țoiu și Radu Miruță. Tu crezi că ăștia sunt capabili să înțeleagă?”, a spus Turcescu.

Jurnalistul a vorbit despre marile probleme externe și despre incapacitatea lui Ilie Bolojan și a lui Nicușor Dan de-a se ridica la pretențiile funcțiilor de premier respectiv președinte.

„Sunt momente delicate prin care trece lumea întreagă. Nu mai zici și de contextul în care trebuie să evolueze România. Eu mă tot întrebă ce discută ăștia, mă, cum discută ei în momentul de față în jurul acelei mese, în condițiile în care Bolojan nu banghește nicio limbă străină.

Deci, nu e la curent cu nimic din ce se întâmplă pe pământul, pe lumea asta. Dacă vrei să înțelegi ce se întâmplă în lume, dimineața te mai uiți pe una, pe alta, pe nu știu ce. Păi sigur, acum poate o fi cu Google Translate, poate s-o mai descurca, poate o mai înțelege câte ceva, dar e o lume în care au loc relații din astea. La nivel de dialog personal, nu în translator. Ăsta nu bangește nicio limbă străină”, a sfirmat moderatorul podcastului.

„Ălălalt, Nicușor Dan, toată viața lui a fost un leneș. Îți dai seama cum a trebuit să citească, să studieze, să facă vizite, să se trezească, să nu știu ce. Oana Țoiu, vai mama ei, e o arogantă. Miruță e înnebunit după imagine, am și spus mereu...”