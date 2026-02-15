Rețeta bunicii de găluște pentru supă. Nu vei da greș dacă apelezi la acest truc

Supa de găluște reprezintă o alegere delicioasă, hrănitoare și sățioasă, fiind potrivită pentru orice sezon, indiferent dacă este servită în serile reci de iarnă sau la masa de prânz în familie. Găluștele se fac foarte simplu, cu doar trei ingrediente de bază: griș, ouă și sare. Secretul pentru ca ele să fie pufoase și fine constă în proporțiile corecte: greutatea ouălor, fără coajă, trebuie să fie egală cu greutatea grișului. Dacă vrei să le măsori cu lingura, aceasta înseamnă aproximativ patru linguri rase de griș pentru fiecare ou mare.

Al doilea secret este răbdarea. După ce compoziția este gata, aceasta trebuie lăsată să se odihnească 10–15 minute, timp în care grișul se va umfla. Astfel, găluștele capătă o textură fină și pufoasă.

Ingrediente pentru supă:

1 kg carne de pasăre (aripi, spate, gât, organe – inimă, pipotă)

4-5 morcovi

2 rădăcini de pătrunjel

2 bucăți de păstârnac

100 g rădăcină de țelină

2 cepe medii

Sare și piper după gust

Carnea se pune la fiert în apă rece cu sare, iar spuma care se formează se adună. După 15-20 de minute, se adaugă ceapa întreagă și se lasă la fiert încă 30 de minute, timp în care se curăță legumele.

Morcovul se taie romdele, iar restul legumelor se pun întregi în oală, alături de sare și piper, și se fierb la foc mic.

Găluștele se fierb separat, în apă cu sare, pentru a evita tulburarea supei în cazul în care compoziția nu este perfectă. Albușurile se bat spumă, apoi se adaugă treptat gălbenușurile și un praf de sare. Grișul se încorporează treptat, astfel încât să nu se formeze cocoloașe. Cu o linguriță umezită în apă, se formează găluștele direct în apa fierbinte. Acestea se fierb aproximativ 10 minute, până devin pufoase și ferme.

La final, găluștele fierte separat se adaugă deasupra, iar deasupra se se presară pătrunjel proaspăt tocat.