Restricții de circulație în Capitală, pentru procesiunea de Florii organizată de Arhiepiscopia Romano-Catolică

Traficul rutier va fi restricționat duminică, cu ocazia procesiunii religioase de Florii organizate de Arhiepiscopia Romano-Catolică București, potrivit Brigăzii Rutiere.

Participanții se vor aduna între orele 14:30 și 15:00 la Biserica Franceză „Sacre Coeur”, situată pe Strada Cpt. Demetriade nr. 3. Între orele 15:00 și 16:00, procesiunea religioasă se va desfășura pe traseul Biserica Franceză - Statuia Aviatorilor - Bulevardul Aviatorilor - Piaţa Victoriei - Calea Victoriei - Strada General Berthelot - Catedrala Sfântul Iosif.

Potrivit unui comunicat al Brigăzii Rutiere, participanții se vor deplasa pe banda I de circulație, atât pe Bulevardul Aviatorilor, cât și pe Calea Victoriei. Pentru desfășurarea evenimentului, circulația va fi restricționată pe Strada Cpt. Demetriade, între Bulevardul Aviatorilor și Strada Emil Pangratti, pe banda I, între orele 14:30 și 15:30.

De asemenea, restricțiile vor fi aplicate gradual și pe Strada General Berthelot, în funcție de sosirea participanților la Catedrala Sfântul Iosif.

Brigada Rutieră va lua măsuri pentru fluidizarea traficului și prevenirea accidentelor. Polițiștii le recomandă șoferilor să circule cu prudență, să păstreze o distanță suficientă pentru a putea frâna în siguranță, să oprească sau să staționeze doar în locurile special amenajate și să respecte semnalele și indicațiile agenților rutieri.

În perioada 28 martie - 5 aprilie a.c., Federația Română de Tenis organizează „Turneul Internațional de Tenis Țiriac Open” pe terenurile Centrului Național de Tenis din București, situat pe Bd. Pierre de Coubertin nr. 11.

Pentru desfășurarea evenimentului, circulația autovehiculelor va fi restricționată pe Bd. Pierre de Coubertin, pe segmentul dintre Str. Hambarului și intrarea în Complexul Arena Națională, pe durata perioadei menționate.

În zilele de 28 și 29 martie, între orele 09.00 și 20.00, va avea loc evenimentul sportiv „Festivalul Sporturilor Greenfield”, organizat în cartierul Greenfield și pe aleile din pădurea Băneasa. Pentru desfășurarea evenimentului, traficul rutier va fi restricționat pe 29 martie, între orele 09.00 și 09.05, precum și între orele 12.00 și 12.05, pe Aleea Teișani, pe segmentul dintre Str. Drumul Codrii Vlăsiei și Str. Drumul Pădurea Mogoșoaia.