Armata SUA a schimbat criteriile de recrutare. Limită de vârstă, ridicată, restricțiile la marijuana, eliminate

Armata SUA a majorat limita de vârstă pentru recrutare la 42 de ani și a eliminat restricțiile privind condamnările minore legate de marijuana, pe fondul crizei de recrutare, relatează The Guardian.

Armata Statelor Unite a modificat criteriile de înrolare, crescând vârsta maximă admisă pentru recrutare la 42 de ani. Anterior, limita era de 35 de ani. Noua regulă se aplică pentru Armata Statelor Unite, Garda Națională și rezervele armatei.

Decizia are loc pe fondul eforturilor de extindere a bazei de recrutare, într-o perioadă în care armata încearcă să atragă mai mulți militari.

O altă schimbare importantă vizează eliminarea barierelor pentru persoanele care au o singură condamnare pentru posesie de marijuana sau pentru obiecte asociate, precum pipe sau bonguri.

Până acum, astfel de cazuri necesitau o aprobare specială din partea Pentagonului. Candidații erau obligați să aștepte 24 de luni înainte de înrolare și să treacă un test antidrog.

În noul cadru, aceste condiții nu mai reprezintă un obstacol automat pentru înscriere.

Schimbările vin după ce armata SUA a ratat obiectivele de recrutare, înregistrând un deficit de aproximativ 25% în anul 2022. Astfel, instituția a început să își adapteze strategiile pentru a atrage mai mulți militari, inclusiv prin orientarea către generația Z.

În paralel, analiza realizată de RAND Corp în 2023 a arătat că recrutarea persoanelor mai în vârstă ar putea aduce avantaje semnificative. Potrivit raportului, aceștia sunt „de o calitate mai ridicată, mai concentrați și mai motivați, precum și pregătiți să înceapă mai rapid pregătirea de bază”.

Reprezentanții armatei au explicat că noile reguli reflectă o schimbare de strategie, orientată spre candidați mai maturi și cu experiență tehnică.

„Ne uităm la un public mai matur, care ar putea avea experiență în domenii tehnice”, a declarat Angela Chipman, șefa departamentului de accesare a personalului militar din Armata Statelor Unite.

„Avem nevoie de ofițeri de tip warrant cu capacități tehnice deosebite, iar aceștia vor proveni din rândul personalului înrolat”, a mai spus ea.

Modificările din politica de recrutare apar pe fondul unor evoluții militare mai ample. Statele Unite continuă operațiunile în regiunea Iranului, iar Pentagonul a redistribuit aproximativ 2.000 de parașutiști și circa 4.500 de pușcași marini în zonă în ultimele zile.

De asemenea, legislatorilor americani li s-a solicitat un buget suplimentar de 200 de miliarde de dolari pentru conflictul din Iran, în condițiile în care cheltuielile totale ale Pentagonului depășesc 900 de miliarde de dolari. În același timp, Donald Trump a declarat că acest conflict a fost „câștigat”.