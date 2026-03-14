Amenzile de circulație cresc de la 1 iulie. Care va fi sancțiunea maximă pentru viteză

De la 1 iulie, amenzile de circulație din România cresc odată cu salariul minim brut, iar sancțiunea maximă pentru depășirea vitezei ajunge la 4.325 de lei.

Toate amenzile de circulație cresc de la 1 iulie

Începând cu 1 iulie, toate amenzile de circulație din România vor fi mai mari, după ce guvernul a decis creșterea salariului minim brut pe economie la 4.325 de lei, cu 275 de lei mai mult decât în prezent. Această majorare, de aproximativ 7%, influențează direct valoarea punctului de amendă.

În prezent, punctul de amendă este de 202,5 lei. Odată cu noul nivel al salariului minim, acesta va crește la 216,25 lei. Pentru persoanele fizice, amenzile variază între 2 și 20 de puncte, în funcție de gravitatea încălcării legii. Astfel, de la 1 iulie, amenda minimă va fi de 432,5 lei, iar cea maximă poate ajunge la 4.325 lei.

Noile valori ale amenzilor de circulație

Noile valori se aplică și sancțiunilor pentru depășirea vitezei. Pentru Clasa I, depășirea cu 10-20 km/h va fi sancționată cu sume între 432,5 și 648,75 lei. Clasa a II-a, pentru depășirea cu 21-30 km/h, implică amenzi între 865 și 1.081,25 lei. Cei care circulă cu 31-40 km/h peste limită vor plăti între 1.297,5 și 1.730 lei, iar depășirile de peste 40 km/h intră în Clasa a IV-a, cu sancțiuni între 1.946,25 și 4.325 lei.

Autoritățile reamintesc că punctul de amendă se actualizează automat prin legătură directă cu salariul minim, fără a fi nevoie de modificări frecvente în Codul Rutier. Această măsură a fost introdusă după transpunerea Directivei europene privind salariile minime adecvate și urmărește atât creșterea veniturilor celor cu salarii mici, cât și reducerea riscului de sărăcie.

Amenzi poliție. Sursa foto iStock

Impactul salariului minim asupra sancțiunilor rutiere

Legislația prevede că punctul de amendă reprezintă 5% din salariul minim brut. Formula folosită de guvern pentru stabilirea salariului minim ia în calcul inflația, productivitatea muncii și evoluția economică. Astfel, majorarea salariului minim determină automat creșterea tuturor amenzilor de circulație.

Șoferii trebuie să fie conștienți că această creștere aduce sancțiuni mai mari pentru încălcarea regulilor de circulație, inclusiv pentru depășirea vitezei. Noile valori intră în vigoare oficial de la 1 iulie, iar autoritățile recomandă atenție sporită în trafic pentru a evita amenzi mai mari.

