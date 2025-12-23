Programul complet al marilor lanțuri de magazine de Crăciun și Revelion

Majoritatea magazinelor și supermarketurilor vor fi închise pe 25 decembrie 2025 și 1 ianuarie 2026, zile în care angajații vor avea liber și vor putea petrece timp alături de familie.

Reprezentanții lanțului Lidl au anunțat că programul special de sărbători începe din 24 decembrie 2025, dată la care magazinele din toată țara vor funcționa după un orar redus. Până la 23 decembrie 2025, magazinele Lidl vor funcționa după programul obișnuit, zilnic, între orele 7:00 și 22:00.

Miercuri, 24 decembrie 2025: magazinele Lidl vor fi deschise între orele 7:00 și 18:00.

Joi și vineri, 25-26 decembrie 2025: toate magazinele vor fi închise.

În perioada 27–30 decembrie 2025: program normal, între orele 7:00 și 22:00.

31 decembrie 2025: program scurt, între orele 7:00 și 18:00.

1 ianuarie 2026: magazinele vor fi închise.

2 ianuarie 2026: program scurt, între orele 7:00 și 18:00.

Magazinele Lidl vor reveni la programul normal începând cu 3 ianuarie 2026.

În perioada 20–23 decembrie 2025, magazinele Kaufland vor fi deschise de la ora 07:00, cu excepția hipermarketului din Sibiu Mall, care va deschide la ora 09:00, iar ora de închidere va fi între 22:00 și 23:00, în funcție de locație.

În zilele de miercuri, 24 și 31 decembrie 2025, cele mai multe magazine Kaufland vor funcționa între orele 07:00 și 18:00, în timp ce magazinul din Sibiu Mall va respecta programul centrului comercial. Joi, 25 decembrie 2025, precum și joi, 1 ianuarie 2026, toate magazinele Kaufland vor fi închise.

În a doua zi de Crăciun, vineri, 26 decembrie 2025, și în a doua zi a Anului Nou, vineri, 2 ianuarie 2026, magazinele vor avea program scurt, cu deschiderea la ora 09:00 și închiderea la ora 18:00, cu excepția unității din Sibiu Mall, care se aliniază programului centrului comercial.

În intervalul 27–30 decembrie 2025, magazinele Kaufland vor avea program normal, cu deschiderea la ora 07:00 și închiderea între 22:00 și 23:00, în funcție de locație, iar magazinul din Sibiu Mall va urma programul centrului comercial.

Auchan a anunțat un program special pentru anumite zile din luna decembrie și începutul lunii ianuarie, valabil în perioada sărbătorilor de iarnă:

24 decembrie: magazinele Auchan vor funcționa între orele 07:00 și 18:00;

25 decembrie: magazinele vor fi închise;

26 decembrie: unitățile vor fi deschise de la ora 10:00, cu închidere la ora normală, 22:00;

31 decembrie: programul va fi între 07:00 și 18:00;

Pe 1 ianuarie: magazinele vor fi închise;

Pe 2 ianuarie: magazinele vor funcționa de la ora 10:00 până la ora normală de închidere, 22:00;

Începând cu 3 ianuarie, rețeaua revine la programul obișnuit.

Cotroceni

Pe 24 și 31 decembrie, magazinul va fi deschis între 07:00 și 19:00;

Pe 25 decembrie și 1 ianuarie, programul va fi între 14:00 și 22:00;

Pe 26 decembrie și 2 ianuarie, unitatea va funcționa între 10:00 și 23:00.

Iași - Pe 24 și 31 decembrie, programul va fi între 07:00 și 19:00;

Timișoara - Pe 26 decembrie și 2 ianuarie, magazinul va fi deschis între 10:00 și 23:00;

Suceava, Banu Manta, Pitești, Pitești Găvana, Obor, U-Center - Pe 24 și 31 decembrie, programul va fi între 08:00 și 18:00;

Otopeni 2 - Pe 24 și 31 decembrie, magazinul va funcționa între 06:00 și 18:00;

MyAuchan Vivido - Pe 24 și 31 decembrie, programul va fi între 10:00 și 18:00; Pe 26 decembrie și 2 ianuarie, magazinul va fi închis.

Obor

Pe 26 decembrie și 2 ianuarie, programul va fi între 10:00 și 18:00;

Pe 28 decembrie, magazinul va fi deschis între 08:00 și 20:00.

Magazinele MyAuchan Petrom vor funcționa în regim non-stop pe toată perioada sărbătorilor.

Mega Image a anunțat un program special pentru perioada sărbătorilor de iarnă, precizând că singurele zile în care magazinele vor fi închise sunt 25 decembrie și 1 ianuarie.

Pe 23 decembrie 2025, magazinele vor funcționa după programul normal;

Pe 24 decembrie 2025, unitățile vor avea deschidere la ora obișnuită, iar închiderea va fi la ora 21:00;

Pe 25 decembrie 2025, magazinele Mega Image vor fi închise;

Pe 26 decembrie 2025, programul va fi între orele 09:00 și 19:00;

În perioada 27–30 decembrie 2025, magazinele vor avea program normal.

Pe 31 decembrie 2025, unitățile vor fi deschise între orele 07:00 și 19:00.

Pe 1 ianuarie 2026, magazinele vor fi închise;

Pe 2 ianuarie 2026, programul va fi între orele 09:00 și 19:00;

Din 3 ianuarie 2026, rețeaua Mega Image revine la programul obișnuit.

Carrefour România a anunțat că, pe durata sărbătorilor de iarnă, toate magazinele din rețea vor funcționa după un program special, valabil pentru formatele Hipermarket, Market, Express și Supeco.

Începând cu 19 decembrie, magazinele vor funcționa după un program extins, în timp ce în ajunul Crăciunului și al Revelionului vor avea un program redus. Pe 25 decembrie și 1 ianuarie, toate magazinele vor fi închise.

Program Hipermarket

19 – 23 decembrie – 07:00 – 23:00;

24 decembrie – 07:00 – 19:00;

25 decembrie – închis;

26 – 28 decembrie – 07:00 – 22:00;

29 – 30 decembrie – 07:00 – 23:00;

31 decembrie – 07:00 – 18:00;

1 ianuarie – închis.

Program Market

23 decembrie – 07:00 – 22:00;

24 decembrie – 07:00 – 18:00;

25 decembrie – închis;

26 decembrie – 09:00 – 18:00;

27 – 30 decembrie – 07:00 – 22:00;

31 decembrie – 07:00 – 18:00;

1 ianuarie – închis.

Program magazine Carrefour express

23 decembrie – 07:00 – 22:00;

24 decembrie – 07:00 – 18:00;

25 decembrie – închis;

26 decembrie – 09:00 – 18:00;

27 decembrie – 07:00 – 22:00;

28 decembrie – 08:00 – 20:00;

29 – 30 decembrie – 07:00 – 22:00;

31 decembrie – 07:00 – 18:00;

1 ianuarie – închis.

Program Supeco