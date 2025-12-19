Prima minivacanță din 2026, scurtată. Angajații obligați să vină la muncă

Începutul anului 2026 aduce o schimbare importantă pentru angajații din sectorul public. Tradiția punților bugetare este întreruptă, după ce premierul Ilie Bolojan a decis să nu acorde zi liberă pe 5 ianuarie, ceea ce înseamnă că bugetarii vor reveni la muncă pentru o singură zi, între două perioade de sărbători legale.

Pentru bugetari, anul nou va începe cu zilele libere stabilite prin lege: 1 ianuarie, care cade într-o zi de joi, și 2 ianuarie, vineri, urmate de weekend. Ziua de 5 ianuarie va fi însă lucrătoare, iar imediat după aceasta vor urma din nou două zile libere legale, pe 6 și 7 ianuarie, când sunt marcate Boboteaza și Tăierea capului Sfântului Ioan Botezătorul.

În mod tradițional, atunci când între mai multe zile libere exista o singură zi lucrătoare, Guvernul decidea acordarea unei punți bugetare, zi care era ulterior recuperată. De această dată, însă, surse guvernamentale au precizat pentru Cotidianul că la începutul lui 2026 nu va fi aprobată nicio astfel de punte, decizia fiind asumată de premierul Ilie Bolojan. De altfel, acesta este singurul moment din an în care s-ar fi pus problema unei punți, celelalte sărbători legale fiind fie lipite de weekend, fie plasate chiar în zilele de sâmbătă și duminică.

La nivel guvernamental, relația dintre premier și angajații din instituțiile publice este descrisă ca fiind una tensionată. În plus, mai multe sectoare din mediul bugetar îl contestă pe șeful Executivului pentru măsurile de austeritate adoptate în ultimele luni.

Bugetarii au resimțit deja efectele politicilor promovate de Guvernul Bolojan. Cele mai vizibile măsuri pentru majoritatea angajaților la stat au fost diminuările de venituri, cum este plafonarea sporului de condiții vătămătoare la 300 de lei, de la un nivel anterior de 1.500 de lei. Reduceri au existat și în ceea ce privește categoria persoanelor care mai pot beneficia de indemnizația de hrană.

În special sistemul de educație a fost puternic afectat, din acest sector plecând zeci de mii de salariați. Printre puținele măsuri considerate favorabile bugetarilor se numără, în ultimele zile, decizia de a permite cumulul pensiei cu salariul și în anul 2026, precum și majorarea salariului minim începând cu luna iulie 2026.

Anul viitor, angajații din România vor beneficia de un total de 17 zile libere legale, dintre care 12 vor fi în timpul săptămânii. Cea mai generoasă lună din acest punct de vedere va fi ianuarie 2026, cu cinci zile nelucrătoare. Și elevii vor avea parte de o vacanță de iarnă mai lungă decât de obicei, urmând să revină la cursuri pe 7 ianuarie, după aproape trei săptămâni de vacanță.

În luna ianuarie 2026, doar o singură zi liberă va pica în weekend, respectiv 24 ianuarie, Ziua Unirii Principatelor Române. Conform calendarului oficial aprobat de Guvern, salariații vor avea cinci zile libere plătite în prima lună a anului:

1 ianuarie (joi) – Anul Nou 2 ianuarie (vineri) – a doua zi după Anul Nou 6 ianuarie (marți) – Boboteaza 7 ianuarie (miercuri) – Sfântul Ioan Botezătorul 24 ianuarie (sâmbătă) – Ziua Unirii Principatelor Române

Zilele de 1 și 2 ianuarie creează automat un weekend prelungit de patru zile, de joi până duminică, oferind angajaților o mini-vacanță la început de an.

Pentru salariații care lucrează în unități unde activitatea nu poate fi întreruptă, precum spitalele, poliția sau magazinele non-stop, legislația prevede acordarea de timp liber compensatoriu în următoarele 30 de zile sau plata unui spor salarial, conform prevederilor legale.