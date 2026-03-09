Programul complet al primei etape din play-out-ul Superligii. FCSB începe lupta cu meciul împotriva celor de la Metaloglobus

Liga Profesionistă de Fotbal a anunțat programul primei etape din play-out-ul Superligii, care începe vineri, 13 martie. Cei de la FCSB se vor întâlni pe teren propriu cu jucătorii de la FC Metaloglobus București, într-un meci programat la ora 20:30, potrivit LPF.

Etapa începe vineri cu partida Oțelul Galați – FK Csikszereda Miercurea Ciuc, de la ora 17:30. Sâmbătă, 14 martie, Farul Constanța va juca împotriva Petrolului Ploiești, de la ora 18:15.

Duminică, 15 martie, UTA Arad primește vizita echipei FC Hermannstadt, meciul fiind programat la ora 15:00, iar luni, 16 martie, FC Botoșani va înfrunta Unirea Slobozia, de la ora 17:00.

Toate partidele vor fi transmise în direct de PRIMA Sport și DIGI Sport.

Mirel Rădoi se pregătește să revină pe banca tehnică a FCSB, la aproape 11 ani de la ultima experiență, iar Gigi Becali a oferit primele detalii despre organizarea staff-ului până la finalul sezonului.

Patronul clubului a subliniat că Rădoi nu va aduce schimbări majore în structura existentă, însă va veni însoțit de câțiva colaboratori apropiați.

Decizia vine după ce Elias Charalambous și-a anunțat demisia la finalul sezonului regulat din Superligă. Conducerea FCSB a căutat rapid o soluție, iar Mirel Rădoi a acceptat să preia echipa pentru o perioadă limitată.

Potrivit lui Gigi Becali, tehnicianul va conduce echipa timp de aproximativ două luni și jumătate, fără a solicita remunerație pentru această perioadă. Discuțiile privind un eventual contract pe termen lung vor avea loc după încheierea sezonului.

„Două luni, nu vrea niciun ban. Așa mi-a zis. După aceea, după ce salvăm ce e de salvat… După aceea, facem contract din vară. El va face tot ce vrea el. Nu dau afară oameni, nici el nu face asta. Nu are pe cine să dea afară”, a declarat Becali, adăugând că Rădoi va avea libertate totală în deciziile tehnice.

Patronul clubului a declarat că staff-ul actual va rămâne în mare parte neschimbat. Preparotorul fizic Thomas Neubert și antrenorul Lucian Filip vor continua alături de Rădoi, care va aduce în echipă câțiva colaboratori proprii.

Printre aceștia se va afla și fiul antrenorului, Denis Rădoi, care va ocupa rolul de analist video. În plus, vor fi cooptați doi antrenori secunzi, posibil foști colaboratori ai lui Rădoi de la Universitatea Craiova, Ionuț Stancu și Mihai Ianovschi.

„Vine cu băiatul lui, analist, și cu doi secunzi. Să facă ce vrea el și gata. Nu vrea omul nicio prezentare. ‘Vin să te ajut, după aceea stăm’. Nici nu ne-am întâlnit. Marți va veni, luni e refacere. Ei doi vin de la Cluj. Marți începe treaba”, a mai spus Becali.