Un jucător al FCSB a fost dat afară de Gigi Becali în direct, la Prima Sport: Nu-i mai arde de fotbal

Risto Radunovic, care a ajuns la FCSB în ianuarie 2021, după trei ani și jumătate petrecuți la Astra, nu își va duce contractul până la final, deoarece Gigi Becali a decis să îl dea afară.

Sportivul a jucat nu mai puțin de 37 de meciuri în actuala stagiune competițională: 23 în campionat, șapte în Europa League, patru în preliminariile Ligii Campionilor și câte unul în Supercupa României, preliminariile Europa League și Cupa României.

Sportivul a marcat două goluri și a oferit șase pase decisive, însă nu va mai avea ocazia să evolueze la campioana României, deoarece Gigi Becali i-a transmis să plece și a spus că echipa are nevoie de doi jucători pe postul ocupat de fundașul muntenegrean născut la Podgorica.

„Călcâie, devieri... ce faci, mă? Să vedem ce o să jucăm. Dar ce am văzut azi... băi, lui Radunovic nu-i mai arde de fotbal. Pleacă, bă! Trebuie să luăm doi fundași, doi mijlocași. Trebuie să luăm”, a spus patronul echipei, la Prima Sport.

La începutul sezonului, Risto Radunovic s-a confruntat cu probleme medicale, suferind de pubalgie, iar ulterior a jucat câte o repriză în meciurile cu UTA și U Cluj din ultimele două etape de campionat, după ce în precedentele trei runde fusese integralist.

Risto Radunovic a lipsit la meciul cu Metaloglobus, câștigat de FCSB pe teren propriu cu 4-1, iar în locul lui a jucat Joao Paulo, deși postul său de bază este la mijlocul terenului.

Mihai Stoica a anunțat, la finalul lunii februarie, că sportivul nu a jucat în meciul cu Metaloglobus deoarece soția sa a născut, iar jucătorul a plecat de urgență la Belgrad pentru a fi alături de ea.

„Risto Radunovic a primit o veste excepțională, are o fetiță, a trebuit să meargă la Belgrad urgent și mai ales că era la limită cu cartonașele, am zis, bă, poate e mai bine la meciul ăsta să nu joace. Se întoarce astăzi, ca să fie la Arad, împreună cu Ofri Arad, care mai are de așteptat până se nască al doilea copil”, afirma Mihai Stoica.