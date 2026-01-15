Plata datoriilor la ANAF. Schimbările care îi vizează pe toți contribuabilii

ANAF a anunțat că, începând cu 1 ianuarie 2026, au intrat în vigoare modificări ale Codului de procedură fiscală care reformează sistemul de eşalonare la plată a datoriilor fiscale. Potrivit instituției, noile reguli vizează reducerea tratamentelor preferențiale și susținerea disciplinei fiscale, stabilind condiții mai clare de acces atât pentru persoanele fizice, cât și pentru firme.

„Începând cu data de 01 ianuarie 2026 au intrat în vigoare cele mai recente modificări la Codul de procedură fiscală în domeniul eşalonărilor la plată”, arată ANAF într-un comunicat oficial. Instituția a precizat că eşalonarea la plată în formă simplificată este accesibilă tuturor contribuabililor care înregistrează datorii în limita unor praguri maxime.

Pentru persoanele fizice, limita este de 100.000 de lei, iar pentru persoanele juridice de 400.000 de lei. Eşalonarea simplificată se acordă pe o perioadă de maximum 12 luni și fără constituirea de garanții sau depunerea unui contract de fideiusiune, doar pe baza cererii depuse la ANAF.

Conform ANAF, persoanele juridice pot accesa această formă de eşalonare doar dacă sunt înființate cu minimum 12 luni anterior depunerii cererii. Totodată, vechimea datoriilor pentru care se solicită eşalonarea nu poate depăși 12 luni înainte de data depunerii cererii.

Durata eşalonării rămâne limitată la un an, iar acordarea acesteia se face exclusiv pe baza solicitării contribuabilului, fără alte documente de garantare.

ANAF arată că eşalonarea clasică poate fi accesată de orice contribuabil, inclusiv persoane fizice, care se află în dificultate financiară și pot plăti ratele stabilite pe durata eşalonării.

Această formă se acordă pe o perioadă de cel mult 5 ani, fără limită maximă a datoriilor eşalonate, dar cu constituirea de garanții sau depunerea unui contract de fideiusiune.

Potrivit ANAF, contractul de fideiusiune este solicitat în situațiile în care contribuabilii:

– figurează cu alte datorii pentru care nu se acordă eşalonare; – nu dețin bunuri sau bunurile deținute sunt insuficiente pentru garantarea datoriilor; – sunt persoane juridice înființate cu mai puțin de 12 luni înainte de depunerea cererii.

De asemenea, fideiusiunea poate fi cerută în cazul modificării eşalonării, pentru includerea unor noi datorii, sau pentru menținerea eşalonării, astfel încât aceasta să își păstreze valabilitatea.

„ANAF nu execută garanțiile și/sau contractul de fideiusiune decât în cazul în care contribuabilii nu își plătesc datoriile conform calendarului de eşalonare stabilit”, precizează instituția.

Instituția mai arată că noile reguli urmăresc eliminarea utilizării abuzive a eşalonării la plată, situații în care unii contribuabili acumulau datorii tot mai mari pe durata eşalonării, ajungând ulterior la proceduri de concordat preventiv sau insolvență: „Statul se afla practic în imposibilitatea recuperării de mari datorii în unele dintre situații. Eşalonarea la plată rămâne o soluție pentru contribuabilii care demonstrează intenția reală de a-și achita obligațiile fiscale, fie prin forma simplificată, fie prin eşalonarea clasică, cu garanții. Aceste măsuri nu se aplică automat tuturor contribuabililor, ci sunt utilizate exclusiv în cadrul procedurilor prevăzute de lege și au rolul de a descuraja amânarea nejustificată a plății datoriilor”.

Prevederile Codului de procedură fiscală referitoare la atragerea răspunderii solidare nu au fost modificate: „Nu răspund solidar contribuabilii care acționează cu bună-credință pentru declararea și plata obligațiilor fiscale”.