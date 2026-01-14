Câți bani economisești, de fapt, dacă achiți impozitul pe proprietate până la 31 martie

Anul 2026 a venit cu vești rele pentru proprietarii de locuințe, terenuri și autoturisme. În urma deciziilor luate de Guvern, taxele locale au crescut, iar obligațiile fiscale pentru cetățeni sunt mai apăsătoare decât anul trecut. În același timp, autoritățile locale au introdus o măsură menită să încurajeze plata anticipată a impozitelor. Contribuabilii care aleg să își achite integral impozitele până la data de 31 martie pot beneficia de o reducere din suma totală datorată.

Autoritățile locale oferă o reducere de 10% pentru cei care își achită integral impozitul pe clădiri, terenuri și mijloace de transport până la această dată.

Reducerea se aplică tuturor impozitelor locale, cu condiția ca plata să fie efectuată integral pentru întregul an. De exemplu, pentru un impozit anual de 3.000 de lei, contribuabilul plătește efectiv 2.700 de lei dacă achită înainte de 31 martie. Prin urmare, contribuabilul economisește 300 de lei.

În cazul celor care dețin mai multe bunuri impozabile, sumele economisite se pot ridica la sute de lei. După 31 martie, plata se poate face în două rate egale, la 30 iunie și 30 septembrie, însă fără reducere.

Cei care nu achită impozitele pe proprietăți sau pe mijloace de transport până la termenele stabilite de autoritățile locale se expun unor costuri suplimentare. Prima consecință este acumularea de dobânzi și penalități de întârziere, care se adaugă sumei inițiale datorate. Aceste majorări cresc constant, zi de zi, iar o datorie aparent mică poate deveni într-un timp scurt o povară financiară.

După depășirea termenului legal de plată, primăriile transmit somații oficiale contribuabililor restanțieri. De regulă, acestea oferă un termen limită, de aproximativ 15 zile, pentru achitarea integrală a datoriilor. Dacă nici după această etapă plata nu este făcută, autoritățile pot trece la măsuri mai dure.

Dobânzile și penalitățile se aplică imediat după scadență. Dobânzile se calculează zilnic, iar penalitățile pot fi stabilite lunar sau zilnic, în funcție de regulamentele locale.

În timp, aceste costuri suplimentare pot majora considerabil suma totală de plată și pot afecta serios bugetul personal al contribuabilului.

Neplata impozitelor poate duce la inițierea procedurilor de executare silită. Autoritățile pot bloca unele conturi bancare, pot institui popriri pe salariu sau pot pune sechestru pe bunuri, inclusiv pe locuințe și autoturisme. În anumite situații, bunurile pot fi valorificate prin vânzare forțată pentru recuperarea datoriilor.

În plus, persoanele u datorii la taxe locale ar putea fi împiedicate temporar să vândă sau să cumpere imobile și vehicule. De asemenea, în cazul unor amenzi sau taxe auto neplătite, permisul de conducere ar putea fi suspendat automat după 90 de zile de restanță.

Atunci când impozitele nu sunt achitate pe perioade îndelungate, autoritățile fiscale pot recurge la cele mai drastice forme de recuperare. Se ajunge la popriri repetate, sechestrarea bunurilor și, în final, la vânzarea acestora prin licitație publică.

Există și situații în care dreptul de executare silită se poate prescrie, dacă autoritățile nu recuperează datoriile în termenul legal. Totuși, acest lucru nu este garantat și depinde de fiecare caz în parte.

Pe lângă impactul financiar direct, restanțele fiscale pot afecta credibilitatea financiară a contribuabilului. Un istoric negativ poate îngreuna accesul la credite bancare sau alte produse financiare, amplificând efectele neplății pe termen lung.

Numeroși români amenință că nu își vor achita dările către stat, pe fondul creșterii impozitului pe proprietate și al presiunii tot mai mari asupra bugetului familiei. Nemulțumiți de majorările aplicate locuințelor, terenurilor și autoturismelor, tot mai mulți contribuabili susțin că noile valori că nu reflectă veniturile reale ale populației.

Pe rețelele de socializare, aceștia îndeamnă la amânarea ori chiar la neplata taxelor locale, demers văzut ca o formă de protest față de hotărârile luate de Guvern.

„Refuz să plătesc taxe și impozite până la data de 31 martie. Refuz să plătesc taxele dublate și triplate atunci când vreți voi. Cu siguranță va trebui să le achit, dar le voi plăti pe 30 decembrie 2026. De ce să încasați voi bani la început de an? Așteptați! Nu plătiți, oameni buni! Să-i vedem ce fac!”, a fost mesajul lansat de un utilizator pe TikTok.

„Nu plătesc impozit tot anul, nu doar până pe 31 martie”, a fost un alt mesaj publicat pe internet.