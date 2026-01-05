Datoriile șterse la începutul anului de ANAF. Milioane de români au scăpat de restanțe automat

La începutul anului 2026, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a implementat o măsură care îi vizează pe unii contribuabili din România. Este vorba despre anularea automată a unor datorii restante către stat, menită să elimine din evidențele fiscale sumele foarte mici, considerate nesemnificative din punct de vedere administrativ.

Măsura se bazează pe Codul de procedură fiscală și pe un ordin mai vechi al ANAF, aplicat anual la început de an. Potrivit legislației în vigoare, ANAF a șters toate creanțele fiscale restante care, la 31 decembrie 2025, aveau o valoare mai mică de 40 de lei.

Astfel, orice sumă datorată și neachitată de contribuabili, dacă se încadra sub acest prag, nu mai este urmărită de stat începând cu primele zile ale anului 2026.

Legea arată că pragul de 40 de lei se aplică totalului obligațiilor fiscale restante ale fiecărui contribuabil, și nu fiecărei datorii în parte. Prin urmare, dacă suma cumulată a tuturor restanțelor către bugetul de stat era mai mică de 40 de lei la finalul anului 2025, aceasta a fost anulată automat.

Codul de procedură fiscală prevede explicit acest mecanism, la alin. (5) al art. 266.

„Creanţele fiscale restante administrate de organul fiscal central, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se anulează. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori“, se arată în Codul de procedură fiscală.

Ștergerea acestor datorii se face automat și nu necesită nicio cerere din partea contribuabililor. Procedura se aplică în baza legislației fiscale, iar sumele sunt eliminate din evidențele ANAF în primele zile ale anului următor celui analizat.

Ordinul nr. 727/2019 clarifică modul de aplicare a măsurii. Conform acestuia, toate creanțele fiscale restante aflate în sold la 31 decembrie, care se încadrează sub plafonul legal, sunt șterse din evidențele ANAF în maximum șapte zile de la începutul noului an.

„Creanţele fiscale restante administrate de organul fiscal central competent în administrarea obligaţiilor fiscale ale debitorului, amenzile de orice fel, precum şi alte creanţe bugetare înscrise în titluri executorii de creanţă bugetară, transmise spre recuperare organului fiscal, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, al căror plafon este prevăzut pentru anulare de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se scad din evidenţele fiscale în primele 7 zile ale anului următor”, se arată în document.

Astfel, nu sunt eliminate doar impozitele și taxele restante, ci și amenzi sau alte obligații bugetare, dacă valoarea totală rămâne sub plafonul legal.

Măsura nu se aplică însă automat datoriilor către autoritățile locale. Aceasta vizează doar creanțele gestionate de ANAF. În cazul datoriilor locale, consiliile locale pot stabili prin hotărâre propriul plafon de anulare a restanțelor, fără a depăși limita maximă prevăzută de Codul de procedură fiscală.