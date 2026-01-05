Economie

Datoriile șterse la începutul anului de ANAF. Milioane de români au scăpat de restanțe automat

Comentează știrea
Datoriile șterse la începutul anului de ANAF. Milioane de români au scăpat de restanțe automat Sursa foto: Arhiva EvZ
Din cuprinsul articolului

La începutul anului 2026, Agenția Națională de Administrare Fiscală (ANAF) a implementat o măsură care îi vizează pe unii contribuabili din România. Este vorba despre anularea automată a unor datorii restante către stat, menită să elimine din evidențele fiscale sumele foarte mici, considerate nesemnificative din punct de vedere administrativ.

Datoriile sub 40 de lei, șterse din evidențele ANAF

Măsura se bazează pe Codul de procedură fiscală și pe un ordin mai vechi al ANAF, aplicat anual la început de an. Potrivit legislației în vigoare, ANAF a șters toate creanțele fiscale restante care, la 31 decembrie 2025, aveau o valoare mai mică de 40 de lei.

Astfel, orice sumă datorată și neachitată de contribuabili, dacă se încadra sub acest prag, nu mai este urmărită de stat începând cu primele zile ale anului 2026.

Calculator.

Calculator. Sursa Pixabay

Cum se aplică măsura

Legea arată că pragul de 40 de lei se aplică totalului obligațiilor fiscale restante ale fiecărui contribuabil, și nu fiecărei datorii în parte. Prin urmare, dacă suma cumulată a tuturor restanțelor către bugetul de stat era mai mică de 40 de lei la finalul anului 2025, aceasta a fost anulată automat.

Trump, despre o operațiune militară în Columbia: Sună bine. E condusă de un om bolnav, care produce cocaină
Trump, despre o operațiune militară în Columbia: Sună bine. E condusă de un om bolnav, care produce cocaină
Trump avertizează, din nou, Iranul, cu un răspuns fără precedent, după represiunea contra manifestanților
Trump avertizează, din nou, Iranul, cu un răspuns fără precedent, după represiunea contra manifestanților

Codul de procedură fiscală prevede explicit acest mecanism, la alin. (5) al art. 266.

„Creanţele fiscale restante administrate de organul fiscal central, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, mai mici de 40 lei, se anulează. Plafonul se aplică totalului creanţelor fiscale datorate şi neachitate de debitori“, se arată în Codul de procedură fiscală.

ANAF șterge datoriile automat. Contribuabilii nu sunt nevoiți să depună o cerere în acest sens

Ștergerea acestor datorii se face automat și nu necesită nicio cerere din partea contribuabililor. Procedura se aplică în baza legislației fiscale, iar sumele sunt eliminate din evidențele ANAF în primele zile ale anului următor celui analizat.

Ordinul nr. 727/2019 clarifică modul de aplicare a măsurii. Conform acestuia, toate creanțele fiscale restante aflate în sold la 31 decembrie, care se încadrează sub plafonul legal, sunt șterse din evidențele ANAF în maximum șapte zile de la începutul noului an.

„Creanţele fiscale restante administrate de organul fiscal central competent în administrarea obligaţiilor fiscale ale debitorului, amenzile de orice fel, precum şi alte creanţe bugetare înscrise în titluri executorii de creanţă bugetară, transmise spre recuperare organului fiscal, aflate în sold la data de 31 decembrie a anului, al căror plafon este prevăzut pentru anulare de Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, se scad din evidenţele fiscale în primele 7 zile ale anului următor”, se arată în document.

Ce creanțe sunt vizate și care sunt cele care nu se anulează automat

Astfel, nu sunt eliminate doar impozitele și taxele restante, ci și amenzi sau alte obligații bugetare, dacă valoarea totală rămâne sub plafonul legal.

Măsura nu se aplică însă automat datoriilor către autoritățile locale. Aceasta vizează doar creanțele gestionate de ANAF. În cazul datoriilor locale, consiliile locale pot stabili prin hotărâre propriul plafon de anulare a restanțelor, fără a depăși limita maximă prevăzută de Codul de procedură fiscală.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:28 - Unde dispare gunoiul Europei. Reciclare cu destinație externă
09:18 - Trump, despre o operațiune militară în Columbia: Sună bine. E condusă de un om bolnav, care produce cocaină
09:07 - Zi de post înainte de Bobotează. Cum prepari pilaful de orez ca la mănăstire
08:57 - Trump avertizează, din nou, Iranul, cu un răspuns fără precedent, după represiunea contra manifestanților
08:51 - Circulaţie restricţionată pe DN1 între Nistoreşti și judeţul Braşov. Zăpadă pe drumuri din 19 judeţe
08:44 - Arestarea lui Nicolas Maduro a amputat cel mai important braț al Chinei din America de Sud

HAI România!

Mitică Dragomir, cel mai tare din parcare!
Mitică Dragomir, cel mai tare din parcare!
Secretarul personal al lui Ceaușescu rupe tăcerea: Lovitura de stat și ultimatumul lui Gorbaciov”
Secretarul personal al lui Ceaușescu rupe tăcerea: Lovitura de stat și ultimatumul lui Gorbaciov”
Revoluția Confiscată: Cine a tras după 22 decembrie? Adevărul sângeros despre preluarea puterii
Revoluția Confiscată: Cine a tras după 22 decembrie? Adevărul sângeros despre preluarea puterii

Proiecte speciale