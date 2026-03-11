Pentagonul testează AI-ul Google Gemini. Trei milioane de angajați îl vor folosi pentru sarcini administrative

Departamentul american pentru Apărare va folosi inteligența aetificială dezvoltată de Google, modelul lingvistic Gemini, pentru sarcini desfășurate în rețelele neclasificate. Peste trei milioane de angajați civili și militari vor avea acces la agenți AI care să îi sprijine în activități administrative și decizionale, relatează Bloomberg.

Pentagonul va implementa inițial opt agenți AI pentru activități precum rezumarea ședințelor, construirea bugetelor sau verificarea propunerilor pentru securitatea națională.

Totodată, angajații vor putea crea și agenți personalizați, controlați prin comenzi vocale, a explicat vicepreședintele Google, Jim Kelly.

Testele pentru Gemini au început încă din decembrie, timp în care au fost procesate peste patru milioane de documente și rulându-se mai mult de 40 de milioane de comenzi unice.

În timp ce accesul AI va fi limitat inițial la rețele neclasificate, Pentagonul analizează deja posibilitatea extinderii utilizării acestuia și în sistemele care gestionează informații clasificate.

Decizia Pentagonului vine după neînțelegeri cu Anthropic și un acord recent cu OpenAI, instituția încercând să-și diversifice accesul la soluțiile de inteligență artificială produse de companii americane, în ciuda opoziției exprimate de o parte dintre angajați.

Gmail a adăugat noi funcții bazate pe inteligența artificială Gemini, deja prezentă în alte produse Google. Serviciul de e-mail introduce căutarea avansată cu AI în bara de interfață, completată de „AI Overviews”, rezumate automate care sintetizează conținutul e-mailurilor și indică sursele, similar modului în care funcționează căutarea clasică Google.

Abonații la planurile Google AI Pro sau Ultra pot pune întrebări direct în inbox, iar Gemini oferă răspunsuri sub formă de prezentări AI simple. Google explică că astfel utilizatorii nu mai sunt nevoiți să caute manual prin e-mailuri, ci pot folosi limbaj natural, iar AI-ul extrage și rezumă instantaneu detaliile necesare.

Funcția AI Overviews este disponibilă gratuit pentru toți utilizatorii Gmail. În plus, serviciul introduce „Help Me Write” (Ajută-mă să scriu), care permite redactarea sau rescrierea mesajelor cu ajutorul AI-ului, pentru a le adapta mai bine contextului și nevoilor comunicării.