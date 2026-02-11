Sport

Patronul Universității Craiova, accident serios la schi. În ce stare e Mihai Rotaru

Patronul Universității Craiova, accident serios la schi. În ce stare e Mihai RotaruMihai Rotaru. Sursa foto: Arhiva EVZ
Mihai Rotaru, patronul formației Universitatea Craiova, s-a accidentat serios în timp ce se afla în vacanță, la schi. Omul de afaceri și-ar fi avariat o claviculă în urma impactului, după ce s-a dezechilibrat și a căzut, conform fanatik.ro.

Patronul Universității Craiova, accident serios la schi. În ce stare e Mihai Rotaru

Accidentul s-a petrecut în stațiunea montană Courchevel, din Franța, locul ce mai bine cotat pentru pasionații de schi. Accidentul nu a fost atât de grav, pentru că Rotaru a putut să revină în România. Unde a fost consultat și a suferit o intervenție chirurgicală. El va urma în perioada următoare un program de recuperare, conform gsp.ro.

Schi

Schi. Sursa foto: Captură video Facebook

Despre starea finanțatorului oltenilor a vorbit fostul internațional român, Gică Craioveanu, un apropiat al lui Mihai Rotaru. „Accidentul nu s-a întâmplat acum, ci sâmbăta trecută. Știam din weekend-ul trecut, dar nu este în niciun caz ceva periculos, grav. S-a lovit la umăr și se face din țânțar armăsar.

„Nu e cazul să speriem lumea”

Nu știu dacă s-a operat din cauza căzăturii, pentru că el oricum, fiindcă merge deseori la schi, mai ales la Courchevel, a mai avut probleme în zona aia. Nu e cazul să speriem lumea, că nu este grav deloc, Doamne iartă-mă!”, a afirmat Craioveanu.

Omul de afaceri a mai avut probleme seriose de sănătate în perioada pandemiei de coronavirus. Atunci când a contractat virusul și a fost internat în spital. Nu am fost chiar în comă, dar... într-o stare nu tocmai bună. N-aș vrea să discut prea mult, dar a fost un moment greu. Din fericire, a trecut”, spunea Rotaru în emisiunea „Prietenii lui Ovidiu” de la gsp.ro.

„A trebuit să mă ducă prietenii la hotel”

În ceea ce privește pasiunea pentru schi, afirma la vremea respectivă. „Am reușit să schiez 41 de zile anul acesta. Anul trecut (n.r. - în 2021), după ce-am avut Covid, am încercat să schiez pe pârtia Lupului, în Poiană, și n-am putut să fac o coborâre. A trebuit să mă ducă prietenii la hotel pentru că nu mai puteam.”

Proiecte speciale