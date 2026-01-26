Oana Lis, dezvăluiri despre starea de sănătate a lui Viorel Lis. Cu ce probleme se confruntă

Oana Lis se arată tot mai îngrijorată pentru soțul ei, fostul primar al Capitalei Viorel Lis, al cărui starea de sănătate se agravează de la o zi la alta, căutând un medic specialist care să îi ofere îngrijirea necesară în aceste momente dificile. „Sărăcuțul Viorel, după ce că mai avea trei dinți au început să-l doară și să nu mai poată mânca. Chiar trebuie să merg cu el la dentist.” a scris Oana pe Facebook.

Oana Lis a vorbit recent despre problemele dentare severe cu care se confruntă soțul ei, fostul primar al Capitalei, Viorel Lis. Afecțiunile îl împiedică să mănânce normal și se adaugă la o listă lungă de boli cronice pe care le are de ani buni.

Mesajul Oanei, postat pe rețelele sociale, a stârnit un val de compasiune din partea urmăritorilor. Aceasta a cerut și sfaturi despre cum să găsească un medic dentist specializat care să trateze pacienți cu comorbidități.

Nu este prima dată când Viorel Lis se confruntă cu dificultăți dentare. În urmă cu aproape doi ani, Oana Lis a povestit cum soțul ei a rămas acasă de Paște, incapabil să mănânce chiar și un ou fiert, din cauza dinților care se mișcau și îl dureroși.

Oana Lis a precizat că se gândește la o proteză mobilă pentru Viorel Lis, dar nu știe unde să meargă și a cerut recomandări pe rețelele sociale. Ea a subliniat că, deși există multe reclame online, contează și cine efectuează efectiv procedura.

Oana Lis s-a adresat criticilor care au comentat asupra vieții sale, explicând că nu accept sfaturi de la persoane care nu au experimentat greutăți similare. Ea a subliniat că empatia se dobândește prin experiențe personale, iar unii oameni, deși bine intenționați, nu pot înțelege suferințele celor mai nevoiași.

Vedeta a mai mărturisit că resimte lipsa unor persoane apropiate în viața sa. Oana Lis a explicat că nu are părinți și nici rude apropiate, iar prietenii săi sunt limitați de propriile vieți și responsabilități, ceea ce îi accentuează sentimentul de singurătate.