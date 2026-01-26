Monden

Oana Lis, dezvăluiri despre starea de sănătate a lui Viorel Lis. Cu ce probleme se confruntă

Comentează știrea
Oana Lis, dezvăluiri despre starea de sănătate a lui Viorel Lis. Cu ce probleme se confruntăOana și Viorel Lis. Sursa: Facebook
Din cuprinsul articolului

Oana Lis se arată tot mai îngrijorată pentru soțul ei, fostul primar al Capitalei Viorel Lis, al cărui starea de sănătate se agravează de la o zi la alta, căutând un medic specialist care să îi ofere îngrijirea necesară în aceste momente dificile. „Sărăcuțul Viorel, după ce că mai avea trei dinți au început să-l doară și să nu mai poată mânca. Chiar trebuie să merg cu el la dentist.” a scris Oana pe Facebook.

Oana Lis, îngrijorată de problemele dentare ale lui Viorel Lis

Oana Lis a vorbit recent despre problemele dentare severe cu care se confruntă soțul ei, fostul primar al Capitalei, Viorel Lis. Afecțiunile îl împiedică să mănânce normal și se adaugă la o listă lungă de boli cronice pe care le are de ani buni.

Mesajul Oanei, postat pe rețelele sociale, a stârnit un val de compasiune din partea urmăritorilor. Aceasta a cerut și sfaturi despre cum să găsească un medic dentist specializat care să trateze pacienți cu comorbidități.

Viorel Lis, din nou afectat de probleme dentare

Nu este prima dată când Viorel Lis se confruntă cu dificultăți dentare. În urmă cu aproape doi ani, Oana Lis a povestit cum soțul ei a rămas acasă de Paște, incapabil să mănânce chiar și un ou fiert, din cauza dinților care se mișcau și îl dureroși.

Noul Duster, modelul-cheie al grupului Renault și care a cucerit piața internațională, a fost prezentat cu fast
Noul Duster, modelul-cheie al grupului Renault și care a cucerit piața internațională, a fost prezentat cu fast
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 27 ianuarie 2026. Florin Piersic 
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 27 ianuarie 2026. Florin Piersic 

 

viorel lis

Sursa foto Facebook

Oana Lis a precizat că se gândește la o proteză mobilă pentru Viorel Lis, dar nu știe unde să meargă și a cerut recomandări pe rețelele sociale. Ea a subliniat că, deși există multe reclame online, contează și cine efectuează efectiv procedura.

Oana Lis a răspuns criticilor

Oana Lis s-a adresat criticilor care au comentat asupra vieții sale, explicând că nu accept sfaturi de la persoane care nu au experimentat greutăți similare. Ea a subliniat că empatia se dobândește prin experiențe personale, iar unii oameni, deși bine intenționați, nu pot înțelege suferințele celor mai nevoiași.

Vedeta a mai mărturisit că resimte lipsa unor persoane apropiate în viața sa. Oana Lis a explicat că nu are părinți și nici rude apropiate, iar prietenii săi sunt limitați de propriile vieți și responsabilități, ceea ce îi accentuează sentimentul de singurătate.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

20:22 - Noul Duster, modelul-cheie al grupului Renault și care a cucerit piața internațională, a fost prezentat cu fast
20:14 - SNPP cere verificări la vârful ANP după evadarea deținutului turc condamnat pentru omor calificat
20:04 - Horoscopul lui Dom’ Profesor, 27 ianuarie 2026. Florin Piersic 
19:56 - Circulația trenurilor, modificată temporar. Ruta afectată de schimbări
19:51 - Superliga. UTA - Rapid, ora 20.00. Meci cu mare miză pentru puncte între arădeni și giuleșteni
19:44 - CNIR a primit opt oferte pentru ultimul tronson al Autostrăzii Unirii

HAI România!

Huiduieli pentru clovn. HAi LIVE cu Turcescu
Huiduieli pentru clovn. HAi LIVE cu Turcescu
A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
A doua Declarație de Independență a SUA- Davos 2026!
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥
Ariciul Bolojan ferit de ciocanul lui Trump. Cum ne-a salvat sărăcia de taxa de 1 Miliard? 💥

Proiecte speciale