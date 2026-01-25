Ce psalmi se citesc pentru sănătate. Care este orânduiala

Cei care au nevoie de sănătate și vor alinare prin rugăciune pot citi anumiți psalmi care să îi ajute. Există mai multe astfel de versete care sunt considerate “vindecătoare”.

Printre versetele recomandate spre a fi citite pentru alinare dar și vindecare sufletească și fizică sunt Psalmul 102, 103 și 104. Primul dintre ele se citește pentru pentru iertarea păcatelor și vindecarea trupului.

De asemenea mai există și mai mulți psalmi denumiți "vindecători". Aceștia sunt 23, 27, 34, 40, 50, 90, 102, 103, 104, 121, 130, 140. Toți sunt 12 la număr și se citesc cu credință pentru a primi ajutor divin în momente de boală și necaz.

Potrivit teologilor unul dintre cele mai puternice versete este 102. Este o rugăciune de laudă și mulțumire, dar și de cerere de iertare și vindecare. "Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul, și toate cele dinlăuntrul meu, numele cel sfânt al Lui. Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul, și nu uita toate faptele cele bune ale Lui.

Cel ce iartă toate fărădelegile tale, Cel ce vindecă toate neputințele tale", este unul dintre versete. Un alt psalm foarte puternic este 103 care cere protecție și siguranță în fața pericolelor. „Binecuvântează, suflete al meu, pe Domnul! Doamne, Dumnezeul meu, măritu-Te-ai foarte. Întru strălucire și în mare podoabă Te-ai îmbrăcat; Cel ce Te îmbraci cu lumina ca și cu o haină”, se arată în acesta.

Psalmii trebuie să fie recitați cu smerenie. Ei trebuie să fie o rugăciune din inimă și nu doar o simplă citire. Credincioșii ar trebui să se gândească la sensul fiecărui verset. Cei 12 psalmi enumerați mai sus se pot repeta de mai multe ori într-o zi.

În funcție de nevoia și de starea fiecărui credincios aflat în necesitate. Ca orice rugăciune aceștia își fac efectul în funcție de credința fiecăruia dintre cei ce îi citesc, mai spun teologii.