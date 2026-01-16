Care sunt psalmii pentru abundență. Cum să te rogi să faci bani

Există anumite rugăciuni care pot veni în ajutorul celor care au nevoie de bani. Teologii spun că printre psalmi se află și astfel de închinări.

Fiecare psalm are o semnificație unică, unii dintre ei sunt citiți la nevoie de protecție și provizii, alții pentru prosperitate. Așadar Psalmul 23 este cunoscut ca fiind cel pe care oamenii îl citesc atunci când vor protecție și provizii. Acesta este Domnul este păstorul meu. De asemenea pentru bogăție și favoruri.

Psalmul 34 ar fi cel care este de ajutor. Prosperitatea celor drepți poate fi invocată prin Psalmul 112. Iar psalmul 103 este cel pentru recunoștință și binecuvântări material și încurajează credința în Dumnezeu.

Psalmul 23 semnifică faptul că Dumnezeu îți dă tot ce ai nevoie în toate aspectele vieții. Condiția principală atunci când se recită este aceea legată de credință. Psalmul 34 are legătură cu răspunsul Domnului la strigătul tuturo celor care trec prin clipe grele.

Lor le aduce eliberare și prosperitate. Psalmul 112 este pentru cei care sunt credincioși și respect legile Domnului și primesc astfel binecuvântările divine. Psalmul 103 este cel care semnifică recunoștința pentru iertare și pentru promisiuni de binecuvântări pământești.

Aceste versete trebuie citite cu credință iar în rugăciuni trebuie să existe cereri și pentru abundeță spirituală nu doar materială. Iar la sfârșit este recomandat să se mai facă o rugăciune pentru recunoștință cu privire la toate lucrurile pe care le aveți deja. Recunoștința este legătura direct între abundeță și primire. Odată ce sunteți din ce în ce mai recunoscători pentru ceea ce aveți, veți primi și mai multe motive pentru a fi recunoscători. Psalmii se citesc ori de câte ori credinciosul simte nevoia de a cere ajutor pentru diferite motive.