Cine este neurochirurgul care l-a operat pe Gigi Becali. Medicul e și preot la o biserică din Constanța

Ștefan Mindea, neurochirurg și preotul care l-a operat pe Gigi Becali, își desfășoară activitatea în Constanța, combinând practica medicală cu cea religioasă, potrivit româniatv.net.

Doctorul Ștefan Mindea, neurochirurg și preot, operează de câţiva ani la un spital privat din Constanţa. Din fonduri proprii, a investit un milion de euro în aparatură de ultimă generaţie, care îi permite să atingă performanţe comparabile cu cele din Statele Unite ale Americii.

”Niciun medic nu e mai presus de Dumnezeu. Pur şi simplu simţi cum în anumite clipe în operaţie că te-ajută Maica Domnului te ajută vreun sfânt” a povestit doctorul.

Tată a şase copii și preot în biserica ortodoxă, Mindea s-a născut în Zalău și a studiat 35 de ani în Statele Unite. Activitatea sa medicală și religioasă îl poziționează ca un profesionist cu experiență și responsabilitate în comunitatea sa. Hirotonit în 2014 de Înaltpreasfințitul Teodosie, arhiepiscopul Tomisului, Ștefan Mindea slujește ca diacon la Biserica Nașterea Maicii Domnului din Constanța, un lăcaș situat aproape de țărmul Mării Negre.

Ștefan Mindea a vorbit despre emoția resimțită de fiecare dată când își exercită rolul de preot. Neurochirurgul a menționat că cel mai important pentru el este să fie de folos oamenilor și să slujească comunitatea.

Neurochirurgul și preotul încă își amintește momentul în care a ținut pentru prima dată sfânta pâine și sfântul potir ca diacon. Midea consideră această experiență un reper semnificativ în parcursul său religios. „Nu o să uit în veci când am slujit prima dată şi când se binecuvintează sfânta pâine şi sfântul potir şi le-am ţinut eu în mâinile mele ca şi diacon şi să simţi acel moment este cea mai mare cinste pe care o poate avea un om” a declarat acesta.

Ștefan Mindea a afirmat că rugăciunea îl însoțește și în timpul intervențiilor chirurgicale, când acatistul Sfântului Ierarh Nectarie se aude în surdină din boxe.

Potrivit medicului, fiecare operație începe cu semnul crucii pe locul de incizie, iar în sală, în special luni, se cântă psalmi și slujbe, creând o atmosferă calmă pentru acesta.