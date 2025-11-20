Gigi Becali, operat de neurochirurgul Ștefan Mindea. Cine i-a fost alături în spital

Gigi Becali a ajuns pe mâna medicilor din cauza unor probleme la nivelul cervicalei, iar intervenția a fost realizată de neurochirurgul și preotul Ștefan Mindea. La câteva ore după operație, patronul FCSB a declarat în direct la România TV că se simte foarte bine.

Omul de afaceri a trecut cu succes prin procedura chirurgicală, într-o zonă considerată delicată, și a ales să plece acasă imediat ce s-a trezit din anestezie, refuzând să rămână sub supravegherea medicului.

„Să vă fac un mic istoric, am hernia cervicală de 50 de ani și am dus-o cu tot felul de terapii. Acum, am zis, e prea obositoare și am zis, am făcut un RMN, am trimis la cel mai mare chirurg, am trimis și la Mindea”, a explicat omul de afaceri.

Patronul FCSB a explicat că are încredere în experiența unui medic care „a lăsat totul în America” și nu caută notorietate, menționând și faptul că acesta are o familie numeroasă, cu șapte copii.

Deși intervenția a avut loc într-o zonă delicată, Becali nu a acceptat recomandarea de a rămâne o noapte în spital.

„A venit acum 10 ani în România și a implementat în România o clinică de neurochirurgie și acum 10 ani a zis că nu e de operat. Eu am zis așa, din credință, la mine este altceva, eu trebuie să fac din credință. Ce alegi, pe cel mai mare sau pe unul care a plecat, a lăsat totul în America și a venit în România? 7 copii are și operează și nu are nevoie de publicitate. Am zis că din credință mă voi opera. A venit, a făcut-o, a zis că e recomandabil să stau o noapte acolo. Eu am zis, m-a operat, am zis că nu stau în spital, eu plec acasă”, a adăugat el.

Patronul FCSB a explicat de ce a ales să plece acasă la scurt timp după ce a ieșit din operație.

„Familia mea își face griji, prietenii mei își fac griji și am zis că mă voi arăta la România TV să vadă oamenii faptic că nu mai am nimic. Dacă stăteam în spital, se îngrijora nevasta mea, că eu nu mă plâng niciodată. Acum sunt răgușit că mi-a băgat un tub în trahee. Asta este totul ce s-a întâmplat cu operația la cervicală”, a arătat el.

Gigi Becali a explicat că, deși a fost conștient de riscurile plecării acasă după operație, a ales să acționeze în acest mod și să se încreadă în Dumnezeu.

„E adevărat că este riscant să pleci acasă, dar voi gândiți mai mult lumește, și eu gândesc lumește, pentru că m-a acaparat lumea, m-a prins în lanțuri, dar am zis să mă ridic duhovnicește, să fiu mai aproape de Domnul, când te lași în mâinile Domnului nu-ți mai e frică de nimic”, a continuat omul de afaceri.

El a menționat că a fost însoțit de patru călugări.

„Am luat 4 frați cu mine, călugării mei, și am plecat în lupta asta. Cu ocazia asta eu am spus că așa mă simt eu bine cu frații mei, eu am frați mulți, am frați adevărați”, a adăugat el.

Deși neurochirurgul i-a prescris un tratament specific, Gigi Becali a declarat că va alege o metodă naturală, temându-se că medicamentele i-ar putea afecta organismul. El a subliniat totodată că s-a împărtășit înainte de operație.

„Mi-a zis că să iau 5 zile antibiotic, am zis că nu iau. Nu iau eu antibiotic că nu e bun pentru organism, pentru trup. Iau eu altceva natural. (…)Eu m-am rugat, m-am împărtășit și după aceea m-am dus la operație, că nu se știe”, a mai spus Becali.