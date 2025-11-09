Horoscopul lui Dom’  Profesor,   10 noiembrie 2025. Disperarea

10 noiembrie

Pe 10 noiembrie s-au născut Fridrich Schiller, Sir Richard Burton, Ennio Morricone, Roy Scheider, Dan Cristea, Ovidiu Genaru.

În calendarul creștin-ortodox sunt Sfinții: Olimp, Rodion, Sosipatru, Erast, Terțiu, Cvart și Orest. Nimic în ”Kalendar”.

Vă mulțumesc celor care mi-au scris. Vă mulțumesc pentru cuvintele frumoase!

Da, istoria se repeta, dar nu la fel, nu identic. Iată, este noapte când scriu aceste rânduri. 10 noiembrie. Ciudată și stranie coincidență... Acum exact 85 de ani, într-o sâmbătă noaptea, la ora 03:39 a fost în România un cutremur devastator de magnitudinea de 7,4 grade pe scara Richter.

Epicentrul a fost în zona Vrancea la o adâncime de 133 kilometri. Un alt cutremur, mai mic, de 5,4 grade avusese loc pe 22 octombrie 1940, ora 08:37; apoi un altul pe 8 noiembrie, ora 14:03 de 5,5 grade. Alte surse indică, pentru 10 noiembrie 1940 o magnitudine de 7,6 grade pe scara Richter. Au urmat mai multe replici, cea mai puternică fiind pe 11 noiembrie, ora 08:34, de 5,5 grade pe scara Richter. La fel a fost și în 4 martie 1977, am trăit acele momente, au fost două, sau trei replici. Pe 27 februarie 1977 a fost un cutremur de 4,4 neluat în seamă de nimeni.

Tragem concluzia că un cutremur de gradul 5, sau inferior, pe scara Richter, nu descarcă energia, cum spun unii, nu anulează un viitor mare cutremur, ci, din contră, poate să fie preludiul la un cutremur devastator, de gradul 7 până la 8.

Mai tragem o concluzie, de fapt o ipoteză, o zburdălnicie a imaginației. Am mai spus și altădată, dar parcă nu am fost clar. Există o legătură între psihicul populațiilor care trăiesc în zone seismice și cutremurele distrugătoare. Vezi Japonia.

În România marile cutremure, distrugătoare, s-au petrecut întotdeauna pe fondul unei mari nemulțumiri, disperări, tragedii ale poporului român.

De exemplu, anul 1940, a fost un an plin de evenimente dramatice, chiar tragice, pentru poporul român: mari pierderi teritoriale; abdicarea forțată a Regelui Carol al II-lea și urcarea pe Tron a foarte tânărului Rege Mihai; instaurarea Dictaturii Militaro-Legionare și proclamarea Statului Național-Legionar; începutul luptei pentru Putere dintre Ion Antonescu și Mișcarea Legionară. În anul 1977 era, de asemenea o mare nemulțumire populară, sărăcia, foametea, raționalizările fără rost și reglementările demente își făceau efectul. Țin minte că am stat la coadă patru ore, în frig, în luna februarie 1977 ca să cumpăr două amărâte de sticle cu lapte. Până la urmă am luat una singură ”ca să ajungă la toată lumea”!

Cineva, cu puteri pe care nu le bănuiește, inconștient, sau conștiința colectivă a poporului, printr-un mecanism straniu, poate declanșa cutremure, trag eu concluzia, când este foarte supărat, disperat, nemulțumit peste poate…

Am mai spus că istoria se repetă!

Măsurile demente ale autorităților, incapacitatea criminală de a fi cât de cât în rând cu lumea în ceea ce privește gestionarea economiei și nu ultima țară din Europa, prețurile cresc necontrolat, țara este foarte prost condusă, lumea este nemulțumită, nouă din zece români se gândesc să plece din țară, oare s-a strâns destulă disperare pentru declanșarea unui cutremur devastator? Bună întrebare!

Sigur, este un sofism, nimeni nu poate declanșa cutremure cu puterea gândului... sau, poate?! ”Credința mută munții din loc”, poate că disperarea, răul de nesuportat, poate produce cutremure! ”Să-i înghită pământul, maică!” așa îi blestema o călugăriță de la Suzana, pe cei care îi furaseră două găini. Dar cei care au furat o țară întreagă? Altă întrebare bună!

O să trăim și o să vedem, mă duc să recitesc Psalmii, sau Proverbele, fiind sigur că, cu, sau fără, cutremure produse din disperare, mâine este o altă zi!

Horoscopul lui Dom’ Profesor, 10 noiembrie 2025

BERBEC Ai inima deschisă şi zâmbetul pe buze. Ceea ce te ajută să fii conştient de posibilităţile şi abilităţile tale şi să avansezi pe calea intereselor strategice. Încet, durabil, nu te grăbi! Mijlocul zilei este o perioadă activă, cu toţi Berbecii puşi pe cumpărături şi tratamente cosmetice de întreţinere, cu orice preţ. S-ar pute să fie catarsisul de care ai nevoie în lumea asta oarecum anapoda. Am uitat să spun că dimineaţa poate că o să ai nevoie de puţin ajutor ca să găseşti ceva în propria casă.

TAUR Trebuie să conduci lucrurile în aşa fel, încât să obţii consensul, să valorifici cpnstructiv toate discuţiile tale. Nu uita să subliniezi, la sfârşitul convorbirii, ceea ce ai stabilit! Aspectele benefice sunt in cumpană astăzi cu influenţe mai puţin favorabile, aşa că ai o zi obositoare, dar placută! Astăzi, la serviciu, fii pragmatic şi nu contrazice şefii şi colegii seniori. Un zâmbet cu subînţeles este mult mai indicat. Toată lumea şi deci şi o bună parte dintre nativii din Taur, este convertită la religia cumpărăturilor de sezon, pentru iarnă. Ca să nu rămâi în contemplare sau meditaţie la poarta nouă, este bine să-ţi faci un plan amănunţit, din timp.

GEMENI E o zi în care poţi să te bazezi pe instinct, pe prima impresie, fie la muncă, sau în dragoste. Ai intuiţie, ghiceşti motivele ascunse ale celor din jurul tău - prevenit, înseamă pregătit! O zi de rutină, care te-ar plictisi dacă nu ar fi vestea de pe la ora prânzului. Pare a fi o mică criză, dar gestionează totul cu mare grijă, stelele arată că poate fi vorba de o păcăleală, o informaţie distorsionată de presă, prieteni, sau rude. Având in vedere şi luând in consideraţie lumea asta nebuna, nebună, nebună ai renunţat la cura de slabire, dar o sa regreţi amarnic la prima petrecere cu dans!

RAC Nu te simţi confortabil! Analizează-ţi activitatea, vezi dacă eşti în progres, sau pierzi timpul. Mercur, retrograd, arată noroc la cumpărături, poţi găsi unele lucruri, pe care le doreai, la solduri! Ai un program aglomerat, cu multe de făcut, dar astazi este bine sa vorbeşti mult fără să spui mare lucru şi să nu iei decizii importante. Nu-ţi lipseşte ambiţia şi energia, dar în conjunctura actuală, astrală şi de la locul de muncă, nu-ţi foloseşte la nimic, singura cale de urmat este „politica struţului”. Conjunctura se schimbă, situaţia se schimbă, oamenii se schimbă aşa că poţi avea şi o perspectivă mai bună. Păstrează-ţi speranţa, viata este frumoasa şi poţi să o faci confortabilă şi plăcută!

LEU Ai o dispoziţie schimbătoare, astăzi. Dar, eşti răsfăţat şi lumea îţi face pe plac. Pe fond, eşti dezamăgit, pentru că te-ai sprijinit prea mult pe oameni, care nu au justificat încrederea ta. Un coleg de la serviciu, sau unde activezi, iţi solicită astăzi ajutorul. Fă tot posibilul, pentru că stelele spun ca ajutorul dat se va intoarce înzecit. Configuraţia astrologică nu este foarte prielnică in abordarea unor persoane din sfera autoritaţii publice. Aşa că lasă pe mâine!

FECIOARĂ Un horoscop complex, cu multe aspecte, te îndeamna la mai multă discreţie şi la o anumita diplomaţie. Stai puţin şi gândeşte-te că poţi găsi şi oameni de calitate, care te pot ajuta! Schimbarea care pare că are loc în sufletul tău este doar de suprafaţă, de fapt răspunzând unor comandamente sociale. Este vorba de mimetism social, nu de cine ştie ce trăiri complexe. Ai ocazia să-ţi tratezi durerile acelea care nu te mai lasă. Nu mai amâna, sănătatea este bunul cel mai de preţ. Veşti bune de departe.

BALANŢĂ Zi de decizii! Nu-ţi place deloc, pentru că e necesar să fii rapid, spontan şi agresiv. Jupiter te ajută cu puţin noroc, iar Marte îţi dă energie, dar soarta trebuie să ţi-o faci singur! Te-ai obişnuit, deja, ca lucrurilă să nu-ţi iasă din prima, cu toate că situaţia este statistică. Unii nativi din Balanţă pot să aibă succese imediate şi aproape fără efort, Astrologia nu este o filozofie comunistă, nici pe departe – evident, nu avem toţi aceiaşi soartă!

SCORPION Se pare că îţi merge bine, astăzi! Cu o excepţie, nu trebuie să iei decizii legate de bani, cheltuieli, împrumuturi, bănci. Domeniul relaţiilor umane e ceva mai avantajat de conjunctură. Nu te lăsa impresionat de ceea ce se discută în anturaj, sau în familie. Nu-ţi lăsa interesele personale pentru mai târziu, în favoarea prietenilor sau rudelor. Nu lua nimic foarte în serios, joacă-te, fii vesel şi bucuros. Vorbe şi bârfe, dar nu trebuie să le dai nici o importanţă. Ştii că ai o zi bună, vrei să ai o zi bună, poţi avea o zi bună!

SĂGETĂTOR Contradicţii, minore, îţi umbresc ziua. Încearcă să rezolvi prin dialog, prin clarificarea problemelor. Ai grijă de corpul tău, nu-l exploata la extrem şi sufletul se va simţi mai bine! Rezolvă cu mult calm discuţiile cu sexul opus – diplomaţia şi intriga au rezolvat infinit mai multe probleme decât violenţa şi războaiele. Atenţie la deciziile importante, mai ales la asocierea cu noi parteneri, atât în afaceri, cât şi în dragoste. Nu risca nimic în această zi, pentru că Jupiter este un pic supărat pe tine. Ei, nimic personal, bârfe şi intrigi în Olimp...

CAPRICORN Mai mulă lume se bazează pe tine. Astăzi ai o zi densă, aglomerată, în orice domeniu activezi. Încearcă soluţii simple, verificate în timp, nu fii perfecţionist, nu complica când nu trebuie! O veste sau o întâlnire iti face mare plăcere. Proiectele începute astăzi, chiar cu Saturn, protectorul zodiei, afectat, pot aduce rezultate excelente. Nu trebuie să schimbi nimic din ceea ce ai de gând să faci. Aspectele favorabile din casa a a doua, a banilor şi a proprietăţilor, trebuie puse în valoare, dar fără să-ţi asumi obligaţii pe termen lung. Ultima parte a zilei nu este foarte prielnică, dar cu moderaţie, mai ales la cheltuieli şi prudenţă faţă de anturajul apropiat, poţi evita neplăcerile.

VĂRSĂTOR Astăzi nu trebuie sa faci cheltuieli mari şi până la urmă, inutile. Dar, poţi să faci planuri pentru îmbunătăţirea calităţii vieţii tale, ai veşti că în curând poţi să ai şi mijloacele necesare. Eşti făcut din pulbere de stele! Străluceşte şi adu optimism şi bine în jurul tău. Nimic nu se compară cu un zâmbet. Binele aduce bine, răul aduce mai mult rău. Nu te enerva, nu riposta, nu fi agresiv, lumea este aşa cum este şi nu poţi să o schimbi. Dar poţi să încerci să te schimbi pe tine! După o dimineaţă densă şi evident obositoare, stelele îţi recomandă să te relaxezi, să faci puţină mişcare, poate în aer liber, dacă nu-ţi este frig.

PEŞTI Ziua e în "dinţi de fierăstrău", când sus, când jos, când rău, când bine - când vesel, când trist! O zi care începe bine, dar oboseşti pe parcurs, probabil din cauza variaţiilor emoţionale! Păstrează-ţi calmul şi umorul mai ales în relaţiile de familie. Veşti bune de departe. Nu cheltui mai mult decât ţi se pare rezonabil. Nu întotdeauna un preţ mare înseamnă şi o calitate bună. La serviciu, sau în societate, încearcă să-ţi impui punctul de vedere prin paşi mici, dar siguri, renunţînd la strategia, puţin recomandată, mai ales astăzi : "totul sau nimic"!