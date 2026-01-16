Horoscopul lui Dom’ Profesor, 17-18 ianuarie 2026. Şirul Fibonacci impar

Pe 17 ianuarie s-au născut Benjamin Franklin, Pedro Calderon de la Barca, Anton P. Cehov, Muhammad Ali (Cassius Clay), Al Capone, Dalida, Jim Carrey, Anton Şuteu, Radu Theodoru, Anton Balotă, Maria-Shirina Ștefănescu-Albu. Pe 18 ianuarie s-au născut Cary Grant, Kevin Costner, Oliver Hardy, baronul Montesquieu, Ioan Slavici, Bogdan Lobonţ, F.Brunea-Fox.

Sinaxar, pe 17 ianuarie este Cuviosul Antonie cel Mare, ţinut mai ales de femei şi fete.

Tradiţional Antanasiile, Circovii de iarnă, Fulgerătoarele.

Asistăm, poate, la cea mai spectaculoasă dezvăluire a calendarelor suprapuse ale poporului român, ale folclorului european. Circovii, provenind din slavonă, „ţircovnîie sviata”, Sfinţii Bisericii, sunt triade de trei (rareori mai mulţi) sfinţi. O denumire nouă, slavonă, a unui obicei al pământului acesta, tradiţie veche de zeci de mii de ani!

Trei este numărul Sfintei Treimi, trei ciobănaşi avem în Mioriţa, trei sunt dorinţele pe care le pui, trei sunt încercările eroilor în basmele româneşti... dar sunt nenumărate exemplele puterii numărului trei! El face parte din magicul şir al lui Fibonacci.

La început a fost Cuvântul! Oare? Cifrele erau litere... iar literele formau cuvinte!

Nu cumva, la început a fost... Cuvântul, care însemna un număr?!!

Să conduci lumea cu ajutorul numerelor... ce nebunie! Să spui "1" şi lumea să cadă cu fruntea în ţărână! Să pronunţi "3" şi poporul să înceapă rugaciuni fierbinţi! Să zici "8" şi neamurile să ştie Adevărul!

Pitagoreenii au murit?!... nicidecum, s-au transformat, s-au creştinat! De unde atracţia creştinilor şi mai ales a clerului, a Bisericii, către numărul 318? Slujitorii lui Abraham au fost în număr de 318, 318 a fost numărul episcopilor de la Niceea etc – mereu în Noul Testament sau în scrierile apocrife apare acest număr, 318!

1, 3, 8 sunt numere din şirul lui Fibonacci. Cine ştie ce este un şir Fibonacci, foarte bine, cine nu, să-mi scrie!

Şirul 1,3,8 nu este Fibonacci consecutiv, pentru că lipsesc 2 şi 5.

Sau... nu lipsesc pentru că fac parte dintr-un şir nou! A cărei regulă de dezvoltare este la fel cu a lui Fibonacci la care se adugă ... „iar termenii cu numar par se elimină”.

Să ne amintim cum este şirul Fibonacci : 0,1,1,2,3,5,8,13,21,34,55,89..., dacă eliminăm termenii cu număr par obţinem ; 1,3,8,21,55... şir pe care îl putem denumi „şirul Fibonacci impar”.

Al doilea termen al şirului este fără îndoială Dumnezeu-Tatăl: "3", Trei într-Unul Singur!

Iar "8" care pus orizontal este semnul pentru infinit dar şi pentru funda lui Moebius, singurul corp cu o singura suprafaţă, este fără îndoială numărul pentru Duhul Sfânt. Sigur, cu cifre arabe... cele aduse în Europa de Leonardo Fibonacci din Pisa !

În Numele Tatălui (3), al Fiului (1) şi al Sfântului Duh (8) !...

16, 17 şi 18 ianuarie sunt, iarăşi, o perioadă de trei zile a unei vechi sărbători europeană. Probabil a primilor locuitori, a dolicocefalilor. Nu se mai ştie cum se numea, cum se sărbătorea, la ce folosea. O sărbătoare, probabil a vânătorii, a înfrăţirii cu lupii, pecetluind legământul pe un nou an cu Lupul Şchiop, arhetipul şi vechiul totem european. Să ne amintim de prezenţa Lupului, a totemului, a arhetipului, peste tot în Europa antică, la picţi, nordici, latini, etrusci, spartani, gali, daco-geţi, traci...

Cred, îmi place să cred, dar nu am strâns dovezi suficiente, că acum pe 17 ianuarie a fost ziua de naştere a unui Mare Lup. Poate Dromikete, poate Burebista, sau Deceneu. Se spune că Dromikete fusese ologit în bătălie, şi mergea sprijinindu-se într-o suliţă. El, se pare, a fost primul Lup Şchiop.

Sunt unele ecouri în „vânătoarea regală” organizată până la Luna plină, după o socoteală secreă. La vânătoare trebuia neapărat să participe Regele, „unsul Domnului”, altfel mari nenorociri se abăteau asupra poporului. Au fost şi mai sunt unii nefericiţi care maimuţăresc aceste taine sacre. Praful s-a ales de ei, exemplu Ceauşescu. Iar cei care „trag tigrul de mustăţi” şi organizeză vânători fără să aibă "sânge albastru" să ştie că sufletul lor va fi târât în infern de Lupul Şchiop, de apărătorul Legii Vânătorii şi că vor muri foarte rău. Ca şi Ceauşescu...

Legenda europeană iniţiatică spune că, mult timp, doar nobilii şi Regele aveau drept de vânătoare. De fapt numai ei puteau să poarte arme. Mai spune legenda că la începutul vânătorii Regele nu avea armă. Maestrul de vânătoare, un nobil de rang înalt, de sânge regesc, îi aducea Regelui un obiect învăluit în pânză de culoare roşie. Astăzi se foloseşte mătasea.

Dacă era o sabie însemna că nobilii sunt mulţumiţi. Regele spunea cuvintele trebuincioase, făcea gesturile iniţiatice şi vânătoarea putea începe. Uneori, foarte rar, Regele era nedemn şi atunci i se aduceau o pereche de coarne de cerb. Şi pierea într-un accident neferict de vânătoare... Dar am spus deja prea mult...

Peste sărbătoarea cu nume uitat a vânătorilor, în calendarul păstorilor, al doilea la număr, s-au suprapus Filipii de Iarnă, lupii cei de temut, care trebuie respectaţi şi hrăniţi ca să nu facă pagube turmelor.

Al treilea calendar este cel al agricultorilor, care are conotaţii creştine. Sunt o mulţime de interdicţii în perioada Sfinţilor Petru, Antonie, Atanasie şi Chiril, în special în ceea ce priveşte lucrul. Cine nu ţine sfinţii, îl mănâncă lupul. Simplu, pe înţelesul tuturor!

În calendar, pe 18 ianuarie, sunt Sfinţii Atanasie şi Chiril din Alexandria, mari doctori vindecători şi tămăduitori din porunca Domnului.

„Cronologic, în afara sfinţilor sărbătoriţi la 18 ianuarie, sunt recunoscuţi ca sfinţi-vindecători Haralambie 10 februarie, Marina 17 iulie, Pantelimon 27 iulie, Cosma şi Damian 1 noiembrie, Varvara 4 decembrie, Sava 5 decembrie şi Nicolae 6 decembrie. Ca o caracteristică a lor putem menţiona focalizarea sacralităţii în direcţia stăpânirii unei singure afecţiuni de către fiecare dintre ei.” Antoaneta Olteanu, CPR, 2001, pagina 63.

Adică fiecare sfânt acţionează ca un doctor specialist. Atanasie şi Chiril vindecă, mai ales, ciuma găinilor. „Ciuma găinilor” ce să fie oare? Mi-o amintesc pe bunica Eugenia, din mândrul neam Zavera-Zamora, care îşi arunca pantofii cât colo, ca să fie mai iute la treabă. Uneori îi murea câte un coteţ de găini. Bunica punea să se săpa o gropă mare, cu var cât cuprinde şi îngropa găinile. Apoi spăla cu leşie coteţul. Când o întrebam ce s-a întâmplat îmi răspundea cu năduf: „Ciuma găinilor, aviara, maică, ducă-se pe pustii!”

„Ciuma găinilor”, gripa aviară, este cunoscută de foarte mult timp. Nu este o invenţie sau o ameninţare modernă, cum încearcă să ne convingă unii medici cu interese financiare în vânzarea de vaccinuri.

Am primit multă corespondenţă de la domniile voastre, dragi lupi, padawani şi hobbiţi, vă mulţumesc mult pentru vorbele voastre bune!

Încet-încet o să vedeţi Lumea aşa cum este, eu am devenit liber atunci când, la fel ca în Matrix, am descoperit textura, motivele ascunse, cauzele... Încet-încet o să descoperiţi, împreună, sau separat, cauzele, originea răului, motivele pentru care lumea este strâmbă, vorba Poetului. Adevărul vă eliberează!

Încet-încet, fără grabă, trebuie doar să vreţi, „picătura chinezească”, pentru că în definitiv, mâine este o altă zi!

BERBEC

În acest weekend poţi primi o veste, o informaţie, care iti face placere. Unii dintre Berbeci pot primi veşti de la părinţi, copii, sau de la rude, în legătură cu o sărbătoare de familie.

În acest weekend călătoriile, drumurile nu sunt bine aspectate. Stai acasă, la căldură, cu pisica şi căţelul, cu un ceai fierbinte şi multe vorbe şi viaţa o să ţi se pară frumoasă şi lungă. Stai la căldură şi gândeşte-te. Este momentul să te gândeşti la un curs nou în viaţa ta. Astăzi este cazul să devii mai practic şi ceva mai diplomat, totodată; numai aşa poţi evita un mic, dar bine organizat, episod de deprimare, pe fond sentimental.

TAUR

Horoscopul arată că trebuie sa ceri sfatul şi sprijinul unui prieten experimentat, pentru că se pare că nu te poţi descurca singur în acest weekend, dacă ai ceva de făcut, de reparat, în casă! Limitează-te la distracţiile de sâmbătă. Nu trebuie să întreprinzi nimic important financiar. Investiţiile şi achiziţiile constituie o nebunie periculoasă în această perioadă capricioasă de iarnă continentală. Weekendul este sub semnul vitezei. Repede vine, repede trece. Ca un făcut timpul te presează şi mereu nu faci, nu spui ceea ce doresti, de fapt. Nu ai timp! Aşa timpul trece foarte repede, confiscat de grijile cotidiene! Sâmbata ai un prilej de distracţie, o petrecere sau participi la o zi de naştere.

GEMENI

Norocul iţi este în acest weekend aliatul necesar care te ajuta sa treci peste obstacole şi dificultati fără să faci prea mult efort. Dar atenţie la ce-ţi doreşti, este criză şi în Cosmos! Cheltuieşti prea mult şi până la urmă pe mici lucruri inutile. Spre seară, o veste bună, de departe. Probabil un raspuns favorabil pentru una dintre problemele tale. Şi o petrecere drăguţă! Aspecte favorabile in acest weekend. Sigur, nu tuturor nativilor din zodie pentru ca astrologia nu este o filozofie comunista şi nu dă tuturor in mod egal. Sâmbătă este o zi relaxantă şi plăcută ba chiar interesantă, sunt posibile unele întâlniri întâplătoare cu prieteni vechi dar neglijaţi. Sfârşitul weekendului, adică duminică seara te gaseste în activitate, în orice caz muncind cu dedicaţie şi spor la ceva.

RAC

În weekend, armonia care îţi place atât de mult, te ajuta să-ţi înţelegi mai exact propria personalitate şi calităţile. Este o perioadă de reflecţie, de resetare a unor procese de viaţă. O zi de sâmbătă obositoare, dar până la urmă foarte plăcută. Seară deosebită. Dacă eşti cu prietenii, un plus de distracţie. În general, lucrurile devin mai dinamice, evenimentele mai dese. Ai mai multe ocazii să ieşi în evidenţă. Totuşi o bună parte dintre Raci trebuie să ocolească cu abilitate şi diplomaţie subiectele tabu de acasa, problemele tăioase din familie.

LEU

O perioadă de două zile libere în care ţi-ai făcut fel de fel de planuri. Dar, atenţie la vremea capricioasă! Mai bine stai în oraş şi în duo, duceţi-vă undeva să dansaţi. Solo, la fel! Este momentul unui mic bilanţ personal. Ce ai făcut, ce mai ai de făcut, câţi bani îţi trebuie, pe cine mai suni… treburi din astea de contabilitatea sufletului. Stabileşte priorităţile. Configuraţia astrală te sprijină să obţii mai multă stabilitate. Weekendul acesta este pentru imperialii Lei perioadă a pregătirilor şi a planurilor. Trebuie să analizezi ultimele demersuri şi evenimente şi să retrasezi cursul lucrurilor.

FECIOARĂ

Vrei sa pari mai tare şi mai important decât eşti. E bine, pentru ca azi aparenţele conteaza, dar nu ţi-ai ales bine momentul! Weekendul e dens şi cei din jurul tău nu au timp de fiţele tale! O sâmbătă senină şi frumoasă, cum nu ai mai avut de mult timp. Astăzi norocul este prietenul tau cel mai bun, care te ajută să treci peste obstacole şi necazuri fără să faci nici un efort. Promovează-ţi cu hotărâre interesele personale. Nu te speti cu munca şi nu fă eforturi. Nu ai frică, păstreaza speranţa şi porţile succesului sunt larg deschise pentru tine. Continuă să perseverezi pe drumul actual! În acest weekend eşti într-o perioadă binecuvântată, de la bine la foarte bine!

BALANŢĂ

Doreşti să te destinzi, să te odihneşti, să te relaxezi! Veştile negative din presă ţi-au indus un sentiment de insecuritate. E încă pace, strînge-i pe cei dragi, prietenii şi distraţi-vă! Compromisurile au în tine un maestru incontestabil. Astăzi poţi media între membrii familiei care sunt de păreri diferite şi poţi obţine armonia şi consensul atât de preţuite de zodia ta. Programul prestabilit va suferi modificări neaşteptate. O perioadă din nou puţin tensionată, mai ales de bârfe şi vorbe. Nimic foarte important, însă. Mai mult comicării decat lucruri serioase.

SCORPION

Stelele te favorizează la cumpărături, în achiziţionarea unor obiecte de îmbrăcaminte de sezon pe care o sa le porţi cu plăcere, pentru că îţi stau bine. Atenţie, iarna nu s-a terminat, ba abia începe! În acestă zi de sâmbătă trebuie să lupţi din greu ca să-ti aperi convingerile şi ideile tale, dar nu duci lipsă nici de argumente nici de inspiraţie... la o convorbire de două ore pe mobil! Încep să se profileze avantajele şi succesele. Weekendul este o vreme când trebuie să accepţi responsabilităţi sporite într-o perioadă tensionată şi afectată financiar. Asta inseamnă că trebuie să faci o cheltuială neprevazută. Retrage-te astăzi, ca să câştigi mâine! Dacă ai probleme în dragoste nu este indicat să le discuţi in acest weekend, mai gândeşte-te. Perioada, totuşi, îţi este favorabilă.

SĂGETĂTOR

În weekend ai nevoie de abilitate ca să echilibrezi o activitate prea densă cu lipsa de acţiune. Adică trebuie să mediezi într-un mediu haotic, în care fiecare trage în direcţii diferite. O zi veselă pentru tine şi ai tăi, poţi să-ţi permiţi să nu faci nimic şi doar să-ţi scoţi trupa la un film 3D. Gândurile care te framântă nu au temei, o rezolvare neaşteptată te va mulţumi. Un weekend bun la toate, mai puţin la bani. Nu trebuie sa faci cheltuieli importante şi atenţie unde pui banii sau cărţile de credit. Nu da cu împrumut bani, nu lua cu împrumut, ocoleşte cazinourile şi casele de pariuri. Weekendul este favorabil, mai ales în afirmarea propriei personalităţi. Dacă vrei să ai dreptate, să prevalezi, aceasta este perioada!

CAPRICORN

Poţi să rezolvi problemele de weekend, cele sentimentale, fără să te laşi intimidat sau deranjat de bruiajul anturajului. Siguranţa personală este scopul tău în viaţă, eşti un supravieţuitor! O vreme de vacanţă şi petreceri, de un timp plăcut petrecut în compania celor dragi. Unii Capricorni au ceva timp liber şi pentru relaxare. O zi plăcută, în care te simţi tot timpul vesel. Carisma proprie şi tupeul personal sunt foarte bine aspectate. Aşa că nimeni nu te poate întrece! O mică nerealizare, sau un eşec minor care te pune pe gânduri, asta sâmbăta. Din nou ai ceva de rezolvat, dar numai în cursul prînzului din ziua de sâmbătă. Nu te lăsa copleşit de rutină, căută să te distrezi cu ceva nou în acest weekend şi să legi noi prietenii.

VĂRSĂTOR

Cine se trezeşte foarte de dimineaţă, aceluia îi este foarte somn! Asta este toată filosofia şi ar fi bine să-ţi cruţi forţele în acest weekend, pentru ca alţii nu prea se gândesc la asta! Favorurile stelelor se îndreaptă spre cumpărături şi petreceri. Cam asta se face în weekend. Sau cumpărături pentru petreceri, pentru că ceea ce cumperi in acest weekend va face mare plăcere celor dragi. Petrecere care, cum altfel, s-a stabilit pentru sâmbăta seara. Poate fi o sărbătoare a unui dragălaş şi foarte iubit membru junior al familiei. Pentru un procent dintre nativii din zodia de aer a Vărsătorului de apă sâmbăta este un bun prilej să călătorească şi/sau să înceapă o scurtă excursie.

PEŞTI

Vorbeşte cu zâmbetul pe buze cu cei din jurul tău. Şi ei sunt speriaţi şi neliniştiţi. Viitorul pare incert. În weekend oferă prilejuri de distracţie, chiar o mică petrecere, nu costă mult! Stai acasă, nu pleca la drum lung! Oricum, tot nemulţumit o să ajungi, pentru că, ca te obicei, se vor folosi alţii de tine. Familia şi/sau prietenii, care îţi fac program complet de weekend. Un weekend obositoar, dar foarte plăcut. Seară de sâmbătă deosebită în compania celor dragi. Nu te mai lăsa prins in capcana clasică întinsă zodiei tale ca să nu vezi întregul. Deschide bine de tot ochii, mai ales la relaţiile tale sociale!