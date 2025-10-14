Monden

Oana Lis, despre relația cu Viorel Lis. I-a fost alături în cele mai grele clipe

Comentează știrea
Oana Lis, despre relația cu Viorel Lis. I-a fost alături în cele mai grele clipeSursa foto: Facebook/ Oana Lis
Din cuprinsul articolului

Oana Lis a povestit recent despre momentele dificile prin care a trecut alături de soțul său, Viorel Lis, și despre sprijinul necondiționat pe care acesta i l-a oferit. Soția fostului primar al Capitalei a mărturisit că Viorel a fost mereu prezent, încercând să-i aline suferințele și să-i fie alături în toate situațiile grele.

Oana Lis, despre relația cu Viorel Lis

„A fost și invers. Nu o să uit niciodată că a fost singurul care a mers cu mine la doctori și încerca să-mi aline orice durere. Sunt mândră cumva că pot face la fel”, a scris Oana Lis într-o postare pe Facebook, însoțită de o fotografie veche în care apare alături de Viorel, în timp ce aceasta se afla în scaunul cu rotile.

În ciuda criticilor care au apărut de-a lungul anilor, inclusiv acuzații că relația lor ar fi una de interes, Oana Lis a spus că legătura cu Viorel Lis s-a consolidat în timp și că cei doi au trecut împreună prin numeroase momente dificile.

A fost criticată recent

Recent, soția fostului primar a fost criticată pentru că a solicitat sprijin financiar pentru tratamentele lui Viorel Lis. Ea a explicat că nu a anticipat cât de greu va fi să facă față cheltuielilor și că lipsa unei educații financiare a influențat situația.

O nouă emisiune la Pro Tv. Multe vedete vor participa
O nouă emisiune la Pro Tv. Multe vedete vor participa
Paste cu pui și dovleac la cuptor: o rețetă rapidă și gustoasă, gata în mai puțin de o oră
Paste cu pui și dovleac la cuptor: o rețetă rapidă și gustoasă, gata în mai puțin de o oră
Oana si Viorel Lis in tinerete.v1

Oana si Viorel Lis in tinerete. Sursa foto Facebook

Oana Lis: Mulți m-au judecat

„Știu că mulți m-au judecat, că trebuia să avem bani strânși. În primul rând, nici nu am avut sume mari de bani. Pe de altă parte, eu sunt o fată de la țară, nu am avut o educație financiară. Eu nu am știut că o să fie atât de greu, poate mă pregăteam altfel. Până nu ai pe cineva în familie bolnav sau nu ești tu bolnav, nu știi cât de greu este, ce provocări sunt, ce cheltuieli sunt.

Eu dacă nu făceam Psihologia, nu puteam să-l susțin pe Viorel. Fac cu el exerciții din cărțile de psihologie, de respirație, pe ridicat stima de sine. Nu știu ce fac alți oameni care nu au sprijin”, a declarat ea.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

09:38 - O nouă emisiune la Pro Tv. Multe vedete vor participa
09:29 - Rusia condamnă tot mai mulți oameni din regiunile ocupate din Ucraina pentru „trădare”
09:21 - Cât costă o naștere naturală în maternitatea în care a murit tânăra mamă din Constanța
09:17 - Electromontaj finalizează cu succes primul proiect în Finlanda și își extinde prezența pe piața nord-europeană
09:06 - Paste cu pui și dovleac la cuptor: o rețetă rapidă și gustoasă, gata în mai puțin de o oră
08:58 - Trump și Zelenski vor discuta despre sprijinul militar, vineri, la Washington

HAI România!

Bolojan, primarul Capitalei. Hai LIVE cu Turcescu
Bolojan, primarul Capitalei. Hai LIVE cu Turcescu
Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Dronele lui Putin și umbrele lui Hitler: lecțiile pe care Europa le uită!
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu
Populismul la români. De la Ceaușescu și Vadim, la Becali și Georgescu

Proiecte speciale