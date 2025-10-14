Oana Lis, despre relația cu Viorel Lis. I-a fost alături în cele mai grele clipe
- Emma Cristescu
- 14 octombrie 2025, 08:05
Oana Lis a povestit recent despre momentele dificile prin care a trecut alături de soțul său, Viorel Lis, și despre sprijinul necondiționat pe care acesta i l-a oferit. Soția fostului primar al Capitalei a mărturisit că Viorel a fost mereu prezent, încercând să-i aline suferințele și să-i fie alături în toate situațiile grele.
Oana Lis, despre relația cu Viorel Lis
„A fost și invers. Nu o să uit niciodată că a fost singurul care a mers cu mine la doctori și încerca să-mi aline orice durere. Sunt mândră cumva că pot face la fel”, a scris Oana Lis într-o postare pe Facebook, însoțită de o fotografie veche în care apare alături de Viorel, în timp ce aceasta se afla în scaunul cu rotile.
În ciuda criticilor care au apărut de-a lungul anilor, inclusiv acuzații că relația lor ar fi una de interes, Oana Lis a spus că legătura cu Viorel Lis s-a consolidat în timp și că cei doi au trecut împreună prin numeroase momente dificile.
A fost criticată recent
Recent, soția fostului primar a fost criticată pentru că a solicitat sprijin financiar pentru tratamentele lui Viorel Lis. Ea a explicat că nu a anticipat cât de greu va fi să facă față cheltuielilor și că lipsa unei educații financiare a influențat situația.
Oana Lis: Mulți m-au judecat
„Știu că mulți m-au judecat, că trebuia să avem bani strânși. În primul rând, nici nu am avut sume mari de bani. Pe de altă parte, eu sunt o fată de la țară, nu am avut o educație financiară. Eu nu am știut că o să fie atât de greu, poate mă pregăteam altfel. Până nu ai pe cineva în familie bolnav sau nu ești tu bolnav, nu știi cât de greu este, ce provocări sunt, ce cheltuieli sunt.
Eu dacă nu făceam Psihologia, nu puteam să-l susțin pe Viorel. Fac cu el exerciții din cărțile de psihologie, de respirație, pe ridicat stima de sine. Nu știu ce fac alți oameni care nu au sprijin”, a declarat ea.
