Oana Lis, despre relația cu Viorel Lis. I-a fost alături în cele mai grele clipe

Oana Lis a povestit recent despre momentele dificile prin care a trecut alături de soțul său, Viorel Lis, și despre sprijinul necondiționat pe care acesta i l-a oferit. Soția fostului primar al Capitalei a mărturisit că Viorel a fost mereu prezent, încercând să-i aline suferințele și să-i fie alături în toate situațiile grele.

„A fost și invers. Nu o să uit niciodată că a fost singurul care a mers cu mine la doctori și încerca să-mi aline orice durere. Sunt mândră cumva că pot face la fel”, a scris Oana Lis într-o postare pe Facebook, însoțită de o fotografie veche în care apare alături de Viorel, în timp ce aceasta se afla în scaunul cu rotile.

În ciuda criticilor care au apărut de-a lungul anilor, inclusiv acuzații că relația lor ar fi una de interes, Oana Lis a spus că legătura cu Viorel Lis s-a consolidat în timp și că cei doi au trecut împreună prin numeroase momente dificile.

Recent, soția fostului primar a fost criticată pentru că a solicitat sprijin financiar pentru tratamentele lui Viorel Lis. Ea a explicat că nu a anticipat cât de greu va fi să facă față cheltuielilor și că lipsa unei educații financiare a influențat situația.