Viorel și Oana Lis se plâng că îngheață în casă

Viorel și Oana Lis se plâng că îngheață în casă
Oana Lis a spus că trece printr-o perioada dificilă cu soțul ei, fostul primar al Capitalei, Viorel Lis. Situația financiară a celor doi s-a înrăutățit, iar venirea frigului a adus o nouă problemă: nu își mai permit să încălzească locuința din cauza facturilor uriașe la energie. „Înghețăm de frig”, a declarat ea.

„Înghețăm de frig în casă. Nu avem centrală, iar noi folosim ori caloriferul, fie aerul condiționat pe cald. Dar ne-a venit la curent câte 550 de lei pe lună, în ultimele două luni”, a declarat Oana.

Oana Lis, în pragul disperării

Soția fostului edil a spus că acesta îi zice mereu să închidă lumina și caloriferul să economisească bani. „Râdeam ieri cu Viorel, că îmi tot spunea că închidea lumina la baie, închide caloriferul, ca să mai economisim”, povestește Oana.

În lipsa unei centrale proprii, orice grad în plus în locuință înseamnă costuri mai mari. „Nu știu cum să ne mai descurcăm, e foarte greu”, a spus soția fostului edil, explicând că încearcă să reducă din cheltuieli oriunde poate.

Oana Lis a mai spus că această perioadă i-a adus aminte de vremurile din copilărie, când economia era o necesitate zilnică.

„I-am zis că îmi aduce aminte de mătușa mea din București, care, atunci când stăteam la ea, era tot la fel ca Viorel: era atentă să-mi zică mereu să închid lumina, să nu o las prea mult deschisă”, a povestit Oana.

Viorel Lis are imunitatea scăzută

Ea a spus că, deși încearcă să fie înțelegătoare, aceste discuții o afectează emoțional: „Trebuie să fim mult mai atenți, că sunt foarte scumpe facturile, dar mă și deranjează când îmi zice așa, că îmi amintește de perioada aceea, se declanșează acolo ceva.”

Problema facturilor nu e doar o chestiune de confort, ci una de sănătate. Viorel Lis are imunitatea scăzută, iar frigul din casă poate deveni un pericol real pentru el.

„Dacă nu dai drumul la calorifer, el, cum are imunitatea scăzută, imediat răcește, iar dacă răcim, dăm mai mulți bani pe medicamente decât am fi dat la factura de curent. Mă simt ca pe vremea lui Ceaușescu, că atunci era povestea cu mătușa”, adaugă ea, comparând actuala situație cu lipsurile din perioada comunistă.

Oana Lis a ajuns să vândă din casă

În ciuda dificultăților, Oana Lis a spus nu renunță. Ea a declarat că încearcă să facă față cheltuielilor vânzând diverse lucruri din casă și bazându-se pe pensia soțului ei.

„S-au scumpit foarte tare facturile, nu știu ce fac oamenii, cum să ne mai descurcăm. Eu îmi mai vând din lucruri, că e foarte greu. Mai avem și pensia lui Viorel, ce mai fac și eu online, dar e foarte greu…”, a declarat aceasta pentru SpyNews.

