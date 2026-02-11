Monden

Oana Lis, marcată de decăderea lui Viorel. A avut lumea la picioare și acum nu mai poate merge la baie

Oana Lis a povestit la un podcast faptul că decăderea fizică a fostului primar al Capitalei a fost extrem de complicată pentru ea. Mai ales că fostul edil acum este imobilizat la pat.

Oana Lis, marcată de decăderea soțului

Soția fostului primar al Capitalei spune că a fost o perioadă extrem de complicată pentru ea. ”E foarte greu să-l vezi așa. Mai ales că Viorel nu mai poate să meargă.

Și dintr-un om care a cutreierat toată lumea asta, de la China, America, să-l vezi că nu mai poate merge până la baie. Toate lucrurile astea au fost dureroase la moment acela. Acum sunt într-o fază de acceptare. Și văd partea bună a lucrurilor”, a spus Oana.

 Marea bucurie, faptul că este conștient

Pe de altă parte, aceasta a explicat că este fericită pentru că soțul este conștient. ”Faptul că este conștient din punct de vedere mental. Că pot să am discuții extraordinare cu el, pot să îi spun că îl iubesc, el îmi spune că mă iubește. Văd totul din altă perspectivă. Dar a fost foarte dureros să văd că el cade, practic stâlpul casei.

Viorel se bucură de fiecare zi așa cum este. El știe că finalul e din ce în ce mai aproape. Dar nu e neapărat supărat și trist. Își dorește să trăiască, dar e și împăcat cu ideea că la un moment dat se va termina tot”, a mai explicat soția fostului edil.

Copilărie traumatizantă

Oana Lis a povestit în nenumărate rânduri faptul că situația din familia ei, atunci când era copil nu a fost deloc una bună. Tatăl ei a fost agresiv, abuzator, iar ea și mama ei au suferit cumplit de pe urma acestor lucruri. De altfel, ea a spus de mai multe ori, faptul Viorel Lis a fost cel care a ajutat-o să se înțeleagă mai bine.

