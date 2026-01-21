O echipă de tradiție din fotbalul românesc e la un pas de dispariție. Situația e fără ieșire

Ceahlăul Piatra Neamț, echipă aflată în liga a II-a, pe locul al 15-lea, este foarte aproape să se desființeze. Moldovenii au mari probleme financiare și nu mai pot să supraviețuiască în actualele condiții.

Ceahlăul se află în insolvențe și nu a putut să obțină sprijin financiar din partea autorităților locale. „În urma discuției de astăzi cu reprezentanții Consiliului Județean, la care a participat și domnul președinte Harpa, ni s-a comunicat faptul că nu există nicio posibilitate de finanțare, asociere sau altă formă de sprijin pentru club, având în vedere că ACSM Ceahlăul se află în procedură de insolvență”, au transmis, azi, reprezentanții clubului, într-un comunicat de presă.

„Dorim să precizăm că au existat nenumărate întâlniri și înainte de intrarea clubului în insolvență, însă, din păcate, nici atunci nu s-au identificat soluții concrete care să ducă la sprijinirea clubului.

De asemenea, președintele nostru, Angelo Alistar, a sugerat posibilitatea finanțării măcar a Centrului de Copii și Juniori, însă, din păcate, răspunsul a fost tot negativ. Motivația a fost aceea că ACSM Ceahlăul este o singură entitate juridică, nefiind împărțită în seniori și juniori.

O soluție propusă de reprezentanții CJ a fost ca Centrul de Copii și Juniori să funcționeze pe un alt ONG, însă această variantă nu este posibilă, deoarece ACSM Ceahlăul nu ar mai îndeplini condițiile minime necesare pentru participarea în Liga a II-a”, au mai precizat oficialii clubului de sub Pietricica.

„Chiar dacă toată lumea și-a exprimat buna-voință și dorința de a sprijini clubul, realitatea este că în acest moment nu există soluții viabile, iar situația ne îndreaptă, din păcate, către o veste nu tocmai bună pentru viitorul ACSM Ceahlăul.

Vom reveni cu informații oficiale imediat ce vor apărea noutăți. Vă mulțumim tuturor pentru susținere și pentru că rămâneți alături de ACSM Ceahlăul”,au conchis oficialii.