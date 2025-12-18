Uns președinte al CJ Buzău, Marcel Ciolacu le cere rivalilor politici să fie uniți și să își dea mâna

Marcel Ciolacu, ales președinte al Consiliului Județean Buzău în urma alegerilor parțiale desfășurate pe 7 decembrie, urmează să depună jurământul pentru noua funcție vineri, la ora 12.00. Ceremonia va avea loc în cadrul unei ședințe extraordinare a Consiliului Județean Buzău, convocată special pentru acest moment. La eveniment este așteptat să participe și președintele Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, potrivit informațiilor prezentate în cadrul ultimei ședințe ordinare a CJ din anul 2025.

Anunțul privind depunerea jurământului a fost făcut joi, în timpul ultimei ședințe ordinare a Consiliului Județean Buzău din acest an. Cu această ocazie, Marcel Ciolacu s-a adresat consilierilor județeni și a transmis un mesaj axat pe colaborare instituțională și pe necesitatea depășirii tensiunilor politice apărute în perioada campaniei electorale.

În intervenția sa din plenul Consiliului Județean, Marcel Ciolacu a subliniat că, odată încheiat procesul electoral, responsabilitatea aleșilor locali este aceea de a colabora în interesul comunității.

„Consider că perioadele de campanie sunt pentru exprimarea democraţiei, dar după ce se încheie campania electorală avem obligaţii faţă de cei care ne-au trimis în aceste funcţii să colaborăm pentru dezvoltarea judeţului”, a declarat Marcel Ciolacu în plenul Consiliului Judeţean Buzău.

Marcel Ciolacu a subliniat că diferențele de opinie generate de apartenența politică sunt firești într-un cadru democratic, dar nu trebuie să afecteze buna funcționare a instituției și implementarea proiectelor de interes județean. Acesta a arătat că își dorește un climat de dialog și cooperare între consilierii județeni, indiferent de orientarea politică.

„Normal că vorbim puncte de vedere diferite, în funcţie de apartenenţa politică, dar îmi doresc să discutăm toate punctele şi să ne ajutăm”, a afirmat Marcel Ciolacu.

Un alt punct important al intervenției lui Marcel Ciolacu a vizat necesitatea menținerii unui climat de civilizație și respect reciproc în cadrul Consiliului Județean Buzău. Președintele ales a făcut apel la evitarea atacurilor la persoană, subliniind că astfel de comportamente nu aduc beneficii nici instituției, nici comunității locale.

„Putem constitui o comunitate şi să evităm atacurile la persoană, atacurile care nu aduc niciun beneficiu nimănui”, a spus Marcel Ciolacu în fața consilierilor județeni.

Potrivit anunțului făcut în plen, ședința extraordinară a Consiliului Județean Buzău va avea loc vineri, la ora 12.00, și va avea ca principal punct pe ordinea de zi depunerea jurământului de către Marcel Ciolacu, în calitate de președinte al CJ Buzău. Evenimentul marchează începutul oficial al mandatului său în fruntea administrației județene.

La această ședință este așteptată și participarea președintelui Partidului Social Democrat, Sorin Grindeanu, potrivit informațiilor prezentate în cadrul ședinței de joi. Prezența liderului PSD conferă o dimensiune politică suplimentară momentului, în contextul în care Marcel Ciolacu este o figură centrală în partid.

În încheierea intervenției sale din plenul Consiliului Județean, Marcel Ciolacu le-a transmis consilierilor județeni urări cu ocazia sărbătorilor de iarnă și i-a invitat să participe la ședința extraordinară de vineri. Mesajul a fost formulat într-un registru protocolar, specific finalului de an administrativ.

„Sărbători fericite şi îmi doresc mult să ne vedem şi mâine la depunerea jurământului”, a transmis Marcel Ciolacu.

Intervenția a încheiat ultima ședință ordinară a Consiliului Județean Buzău din anul 2025 și a fixat cadrul pentru instalarea oficială a noii conduceri. Depunerea jurământului reprezintă un pas formal obligatoriu pentru preluarea atribuțiilor de președinte al Consiliului Județean, conform legislației în vigoare.

Alegerile parțiale din 7 decembrie au dus la desemnarea lui Marcel Ciolacu în funcția de președinte al CJ Buzău, iar ceremonia de vineri va marca începutul efectiv al mandatului său. Activitatea Consiliului Județean urmează să se desfășoare, potrivit mesajelor transmise, într-un cadru de colaborare instituțională, cu accent pe dezvoltarea județului și pe funcționarea eficientă a administrației publice locale.