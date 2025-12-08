Fostul premier Marcel Ciolacu a câștigat șefia CJ Buzău

Fostul premier PSD Marcel Ciolacu a câștigat alegerile pentru președinția Consiliului Județean Buzău, potrivit rezultatelor finale publicate de Autoritatea Electorală Permanentă (AEP).

Astfel, Marcel Ciolacu a adunat 44.767 voturi, reprezentând 51,97% din total. Pe locul al doilea s-a clasat candidatul partidului AUR, cu 23.288 de voturi, reprezentând 27,03 % din numărul total de voturi.

Pe poziția a treia s-a clasat candidatul alianței PNL-USR din Buzău, Mihai-Răzvan Moraru, care a adunat 9.527 de voturi, reprezentând 11,06% din voturi, iar independentul Silviu Iordache a primit 4.533 de voturi, adică 5,26% din total.

Aurel Dogaru, de la partidul SOS România a adunat 1.130 de voturi, reprezentând 1,31% din totalul voturilor valabil exprimate, iar Gheorghe-Gabriel Pană, de la Acțiunea Conservatoare, a strâns 1.059 de voturi, adică 1,23%.

În fine, pe ultimele locuri s-au plasat Dragoș-Eugen Brânzea, de la Partidul Oamenilor Tineri (POT), cu 1.054 de voturi, reprezentând 1,22% din total, și candidatul Partidului România Mare (PRM), Mihai Budescu, cu 788 de voturi, adică 0,91 % din total.

În ziua, votului, fostul șef al Executivului, a vorbit despre pasul în față pe care l-a făcut în politică, pentru că s-a întors în orașul natal.

„Am făcut cel mai mare pas în cariera mea de politician, am venit acasă. Îmi doresc să vină cât mai mulți buzoieni la vot, pentru că doar așa apărăm democrația, indiferent cu cine votează.

Am votat pentru un parteneriat real cu primarul municipiului Buzău și cu primăria municipiului Buzău. Dacă vrem să aducem schimbări majore, de fond și reforme în județul Buzău, acest lucru nu poate fi realizat decât printr-un parteneriat real cu municipiul Buzău și, normal, cu celelalte autorități”, a declarat după ce a votat, duminică, Marcel Ciolacu.

Reamintim că că funcția de președinte al Consiliului Județean Buzău a rămas vacantă după ce fostul ocupant al poziției, Lucian Romaşcanu, tot din partea PSD, a preluat postul de membru al Curţii Europene de Conturi, în iulie.