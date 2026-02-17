Nicușor Dan anunță schimbarea a zeci de ambasadori. Problema remarcată de președinte la nivelul diplomației

Nicușor Dan a anunțat, azi, că zeci de ambasadori ai României vor fi chemați în țară și vor fi înlocuiți. Liderul de la Cotroceni a afirmat că țării noastre îi lipsește o diplomație în zona economică. Așa că diplomații revocați vor fi înlocuiți, conform RRA.

„Pentru că termenul uzual este de 90 de zile din momentul rechemării, până când schimbările se produc de fapt, estimez că în cursul lunii martie vom avea 40-50 de rechemări şi de numiri totodată, pentru ca ele să devină efective din vara aceasta.

Realitatea este că termenul uzual este de 4 ani. Teoretic, preşedintele ar fi trebuit să fie ales în noiembrie şi să fi avut timp să schimbe. Termenul uzual este de 4 ani. Acest termen de 4 ani este depăşit pentru mulţi dintre ambasadorii noştri.

Ar fi trebuit să avem alegeri prezidenţiale în noiembrie anul trecut şi preşedintele se apuce să schimbe în vara lui 2025. Nu s-a întâmplat, am avut alegeri abia în mai şi atunci o să schimbăm în vara lui 2026”, a spus Nicușor Dan pentru sursa citată.

Per total, liderul de la Cotroceni a caracterizat diplomația din România ca fiind una profesionistă, care își face bine treaba. „Ce a lipsit? Ceea ce se cheamă o diplomaţie economică. Aici, din nou, sunt două componente.

Activitatea propriu-zisă a ambasadorului, care se duce, discută cu mari companii din ţara respectivă, încercând să stabilească relaţii, care tatonează piaţa, vede companii din România care au oportunităţi. De altă parte, trebuie să existe un creier, o viziune în spate, care să îndrepte pe oamenii ăştia către a face aceste activităţi. Şi noi n-am avut niciuna, nici alta, dacă e să spunem aşa.

Adică, nu am avut o viziune centrală de diplomaţie economică, despre care sunt zonele, care sunt companiile româneşti, care sunt invitaţiile, unde să invităm, şi asta va mai dura. Dar mandatul pe care o să-l dăm va fi că partea economică este extrem de importantă în activitatea lor”.