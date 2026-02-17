Nicușor Dan, dicuții cu liderii coaliției la Cotroceni, înainte de plecarea la Consiliul Păcii de la Washington

Președintele Nicușor Dan se va întâlni marți, la ora 15:00, la Palatul Cotroceni, cu liderii coaliției guvernare, potrivit agendei anunțate de Administrația Prezidențială. Întâlnirea are loc la o zi după ce partidele din coaliție au ajuns la un consens privind tăierile din administrație.

În urma ședinței de luni de la Palatul Victoria, care a durat aproape patru ore, liderii coaliției au stabilit o serie de excepții de la reducerile bugetare, aplicabile în special în domeniile educației, sănătății și culturii.

Instituțiile din sistemul de apărare și ordine publică vor avea, de asemenea, un regim special, fiind exceptate de la tăierea fondului de salarii și putând ajusta cheltuielile din alte capitole pentru a respecta ținta de reducere.

Pe lângă aceste măsuri, se discută despre modificări ale taxelor locale. Ministerele care au redus deja cheltuieli salariale nu vor mai fi obligate la tăieri suplimentare de 10%.

Surse din coaliție au precizat că persoanele cu dizabilități ar putea beneficia de reducerea cu 50% a impozitului pentru prima locuință și prima mașină, cu condiția ca aceasta să aibă o capacitate cilindrică mică. Până la începutul acestui an, aceste persoane erau scutite complet de plata impozitului.

Se iau în calcul și modificări privind impozitele pentru locuințele mai vechi de 50 de ani, pentru care impozitul ar putea fi redus cu 25%.

Pentru cei care au plătit deja taxe majorate, autoritățile iau în calcul două opțiuni: fie le returnează diferența plătită, fie o păstrează în buget, compensând suma la impozitele din 2027. Deciziile finale vor fi stabilite de un grup de lucru constituit la Guvern, care va analiza și definitiva propunerile discutate de liderii coaliției.

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a avertizat luni seară că social-democrații nu vor susține votarea bugetului dacă propunerile pentru pachetul social nu vor fi aprobate și investițiile locale nu vor fi menținute la nivelul anului trecut. Întrebat despre reacția partidului în cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite, Grindeanu a precizat că PSD nu va vota bugetul de stat.