Nicolae Stanciu, după meciul cu Turcia: Au fost mai buni ca noi

Nicolae Stanciu. Sursa foto: Captură video Youtube
Mijlocașul Nicolae Stanciu a declarat, joi seară, că naționala României nu a atins nivelul așteptat în meciul cu Turcia, încheiat cu scorul de 0-1, din barajul pentru calificarea la Cupa Mondială. „Nu cred că ne-am ridicat la nivelul meciului, turcii au fost mai buni ca noi, mai multe nu sunt de spus”, a spus acesta.

Nicolae Stanciu: „Turcii au fost mai buni ca noi”

Mijlocașul a afirmat că se aștepta la un meci dificil și că, în opinia sa, echipa nu s-a ridicat la nivelul partidei, în timp ce turcii au fost mai buni.

„S-a pierdut calificarea. Mai multe nu am ce să spun. E destul de greu pentru oricine să privească un meci de pe margine, am avut emoţii mai mari decât cei din teren. Ştiam că vom avea un meci dificil. Nu cred că ne-am ridicat la nivelul meciului, turcii au fost mai buni ca noi, mai multe nu sunt de spus”, a afirmat acesta, la Digi Sport.

„Mai trece un Mondial şi România nu e acolo”

Nicolae Stanciu a declarat că echipa a pierdut multe puncte și că, deși a mai avut o șansă, nu a reușit să profite de ea.

„Din păcate am pierdut, ne pare rău pentru noi, pentru ţara noastră, mai trece un Mondial şi România nu e acolo. Au fost multe puncte care s-au pierdut, per total am mai avut o şansă acum, nu am fructificat-o, nu are rost să mai vorbesc de campania de calificare”, a adăugat sportivul.

Meci România - Turcia

Naționala României a pierdut în fața Turciei

Naționala României a ratat calificarea la Cupa Mondială din această vară, după ce a pierdut joi seară, la Istanbul, în fața Turciei, scor 1-0, în semifinala play-off-ului pentru turneul final.

Turcia va juca finala play-off-ului cu învingătoarea meciului dintre Slovacia și Kosovo, iar tricolorii vor disputa un amical cu echipa care va pierde partida de la Bratislava.

