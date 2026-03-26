Nicolae Stanciu, după meciul cu Turcia: Au fost mai buni ca noi

Mijlocașul Nicolae Stanciu a declarat, joi seară, că naționala României nu a atins nivelul așteptat în meciul cu Turcia, încheiat cu scorul de 0-1, din barajul pentru calificarea la Cupa Mondială. „Nu cred că ne-am ridicat la nivelul meciului, turcii au fost mai buni ca noi, mai multe nu sunt de spus”, a spus acesta.

„S-a pierdut calificarea. Mai multe nu am ce să spun. E destul de greu pentru oricine să privească un meci de pe margine, am avut emoţii mai mari decât cei din teren. Ştiam că vom avea un meci dificil. Nu cred că ne-am ridicat la nivelul meciului, turcii au fost mai buni ca noi, mai multe nu sunt de spus”, a afirmat acesta, la Digi Sport.

„Din păcate am pierdut, ne pare rău pentru noi, pentru ţara noastră, mai trece un Mondial şi România nu e acolo. Au fost multe puncte care s-au pierdut, per total am mai avut o şansă acum, nu am fructificat-o, nu are rost să mai vorbesc de campania de calificare”, a adăugat sportivul.

Naționala României a ratat calificarea la Cupa Mondială din această vară, după ce a pierdut joi seară, la Istanbul, în fața Turciei, scor 1-0, în semifinala play-off-ului pentru turneul final.

Turcia va juca finala play-off-ului cu învingătoarea meciului dintre Slovacia și Kosovo, iar tricolorii vor disputa un amical cu echipa care va pierde partida de la Bratislava.