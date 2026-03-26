Sport

Țoiu îi pasează lui Fidan mingea lui Hagi. Imaginea serii la Istanbul

Comentează știrea
Oana Țoiu. Sursa foto: Facebook/Oana Țoiu
Din cuprinsul articolului

Ministrul român de Externe, Oana Ţoiu, a transmis joi seară pe Facebook un mesaj de susținere pentru echipa națională de fotbal a României, în contextul meciului de baraj împotriva Turciei, desfășurat la Istanbul și pierdut de echipa noastră cu 1-0.

Oana Țoiu, mesaj de susținere pentru echipa națională

Într-o fotografie postată online, Ţoiu apare alături de omologul său turc, Hakan Fidan, căruia i-a oferit o minge semnată de Gheorghe Hagi, considerat un simbol al excelenței în fotbal și un liant între cele două țări.

„Relațiile dintre popoare se construiesc nu doar prin istorie, comerț, turism sau tratate, ci și prin momentele intense din sport, unde, chiar și din fața televizorului, trăim aceleași emoții cu mari intensitate. În seara asta, emoțiile noastre vor fi cu jucătorii noștri. Hai, România!”, a scris ministrul în postarea sa.

Un simbol al prieteniei dintre România și Turcia

Potrivit Oanei Ţoiu, gestul de a oferi mingea semnată a fost repetat ca simbol al prieteniei dintre România și Turcia, după ce, în timpul unei vizite oficiale la Ankara anul trecut, aceeași minge a fost prezentată omologului turc.

O nouă metodă de înșelătorie chiar în benzinării. Ce poveste inventează șarlatanii
O nouă metodă de înșelătorie chiar în benzinării. Ce poveste inventează șarlatanii
Ministerul Finanțelor a introdus o nouă funcție care simplifică completarea Declarației Unice
Ministerul Finanțelor a introdus o nouă funcție care simplifică completarea Declarației Unice
Galerie echipa națională

Galeria echipei naționale Sursa foto: Facebook

„Gheorghe Hagi este respectat deopotrivă în ambele țări și rămâne un simbol al excelenței care a adus bucurie atât suporterilor români, cât și celor turci. A fost o onoare că a acceptat propunerea noastră de a contribui la relația diplomatică bilaterală”, a precizat ministrul.

Meciul are o miză majoră

Meciul de joi seară a avut o miză majoră, fiind un joc de baraj pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, care se va desfășura în SUA, Canada și Mexic. România a pierdut cu 1-0 în fața Turciei.

Ministrul a subliniat importanța sportului ca punte de legătură între națiuni, arătând că astfel de momente creează „un sentiment de unitate și emoție comună” între cetățeni, chiar dacă aceștia urmăresc partida de la distanță. Fotbalul, potrivit declarației sale, poate întări relațiile diplomatice, fiind un mod non-formal de a promova prietenia și respectul reciproc între țări.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:37 - O nouă metodă de înșelătorie chiar în benzinării. Ce poveste inventează șarlatanii
21:31 - Robert Turcescu, despre motivul pentru care Sorin Grindeanu s-a văzut cu oficialii UE
21:25 - Un nou film din seria „Stăpânul inelelor”. Scenariul va fi scris de Stephen Colbert
21:18 - Ministerul Finanțelor a introdus o nouă funcție care simplifică completarea Declarației Unice
21:07 - Țoiu îi pasează lui Fidan mingea lui Hagi. Imaginea serii la Istanbul
21:01 - Ministrul Muncii spune că pensiile ar trebui să fie indexate până anul viitor

HAI România!

Robert Turcescu, despre motivul pentru care Sorin Grindeanu s-a văzut cu oficialii UE
Robert Turcescu, despre motivul pentru care Sorin Grindeanu s-a văzut cu oficialii UE
Planul pentru prăbușirea economiei. Elementul cheie care este vital și aruncă totul în aer
Planul pentru prăbușirea economiei. Elementul cheie care este vital și aruncă totul în aer
Nona Șerbănescu, despre proiectul care i-a măcinat nervii și banii. Abandon din cauza problemelor financiare
Nona Șerbănescu, despre proiectul care i-a măcinat nervii și banii. Abandon din cauza problemelor financiare

Proiecte speciale