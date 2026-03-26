Țoiu îi pasează lui Fidan mingea lui Hagi. Imaginea serii la Istanbul

Ministrul român de Externe, Oana Ţoiu, a transmis joi seară pe Facebook un mesaj de susținere pentru echipa națională de fotbal a României, în contextul meciului de baraj împotriva Turciei, desfășurat la Istanbul și pierdut de echipa noastră cu 1-0.

Într-o fotografie postată online, Ţoiu apare alături de omologul său turc, Hakan Fidan, căruia i-a oferit o minge semnată de Gheorghe Hagi, considerat un simbol al excelenței în fotbal și un liant între cele două țări.

„Relațiile dintre popoare se construiesc nu doar prin istorie, comerț, turism sau tratate, ci și prin momentele intense din sport, unde, chiar și din fața televizorului, trăim aceleași emoții cu mari intensitate. În seara asta, emoțiile noastre vor fi cu jucătorii noștri. Hai, România!”, a scris ministrul în postarea sa.

Potrivit Oanei Ţoiu, gestul de a oferi mingea semnată a fost repetat ca simbol al prieteniei dintre România și Turcia, după ce, în timpul unei vizite oficiale la Ankara anul trecut, aceeași minge a fost prezentată omologului turc.

„Gheorghe Hagi este respectat deopotrivă în ambele țări și rămâne un simbol al excelenței care a adus bucurie atât suporterilor români, cât și celor turci. A fost o onoare că a acceptat propunerea noastră de a contribui la relația diplomatică bilaterală”, a precizat ministrul.

Meciul de joi seară a avut o miză majoră, fiind un joc de baraj pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2026, care se va desfășura în SUA, Canada și Mexic. România a pierdut cu 1-0 în fața Turciei.

Ministrul a subliniat importanța sportului ca punte de legătură între națiuni, arătând că astfel de momente creează „un sentiment de unitate și emoție comună” între cetățeni, chiar dacă aceștia urmăresc partida de la distanță. Fotbalul, potrivit declarației sale, poate întări relațiile diplomatice, fiind un mod non-formal de a promova prietenia și respectul reciproc între țări.