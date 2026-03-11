Muzica ascultată în perioada ceaușistă, o ilegalitate care îi punea pe jar pe români

Liviu Mihaiu l-a avut invitat, marți, în podcastul „Condamnați la cultură”, difuzat de evz.ro și de canalul de YouTube Hai România, pe Lucian Stan Vasile. Cunoscut publicului ca DJ Vasile, unul dintre pionierii zonei de DJ din România. Unul dintre subiectele dezbătute a fost legat de muzica ascultată înainte de 1989. O zonă, de asemenea, greu accesibilă în perioada ceaușistă. Iar suporturile pe care ajungeau melodiile celebre erau pe discuri de vinil, casete sau benzi de magnetofon.

„Se făcea rost greu de muzică, trebuiau să vină piloții TAROM-ului, trebuiau să vină marinarii, trebuiau să vină tot taximetriștii, ospătarii, să aducă muzică”, și-a amintit Liviu Mihaiu.

„Una dintre ilegalități era cu ascultatul de Europa Liberă, un post american care era un post subversiv la adresa regimului Ceaușescu și la care era Cornel Chiriac, marele promotor, DJ, și creator de muzici și importator de muzici. El punea muzicile și în România. După fuga din țară activat la Europa Liberă atâția ani până să fie asasinat”, a mai afirmat moderatorul podcastului.

Liviu Mihaiu i-a făcut un portret lui Cornel Chiriac, un personaj fundamental pentru muzica românească.

„Cornel Ciriac, pentru cine nu știe, e un fel de tată al nostru, al tuturor. E un fel de guru. Un fel de legendă, un fel de Mihai Viteazul și Ștefan cel Mare al DJ-ismului și Hai să zicem... promotorul celor mai interesante muzici. Omul care de fapt a lansat Phoenixul.

DJ Vasile și-a făcut debutul la radio imediat după Revoluție, pe 26 ianuarie 1990. „A venit chestia asta cu pasiunea, cu radio-ul, ziua fatidică, 26 ianuarie, când mi-am dat seama că vreau să mă ocup cu asta”. DJ Vasile pusese muzică din apartament în apaprtament înainte de Revoluție, pe casete, pe discuri, dar mergea și cu videoplayer, pentru a difuza filme în ilegalitate. Un obicei la mare modă în anii 80.

„Din casă în casă la radio a fost o mare șmecherie deodată. Lucrurile mergeau bine, mi-am luat și scule. Asta sfătuiesc pe oricine. Întâi ia-ți scule și pe urmă vezi tu ce faci cu ele. Am învățat să pun muzică. Și acum o să mă duc la o chestie de-asta, pe 21 martie la Iași. Trebuie să citesc acolo. Să învățăm să punem muzică”.

Întrebat de Liviu Mihaiu în ce club s-a simțit cel mai bine, DJ Vasile nu a ezitat când a răspuns: „Anii sălbatici au fost la Club A, definitiv. Anii 90 sunt anii romantici, sălbatici. Și după aia a venit Webb, și după aia Martin. Mi-am zis să nu fac ce face toată lumea. Măcar în domeniul ăsta, cel muzical”, a mai spus DJ Vasile.