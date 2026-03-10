Monden

Ovidiu Schumacher, premiu pentru întreaga carieră la Gala Gopo 2026. Recunoaștere pentru cinci decenii de teatru și film

Comentează știrea
Ovidiu Schumacher, premiu pentru întreaga carieră la Gala Gopo 2026. Recunoaștere pentru cinci decenii de teatru și filmOvidiu Schumacher. Sursa foto: Captură video
Din cuprinsul articolului

Actorul Ovidiu Schumacher va fi recompensat cu Premiul pentru întreaga carieră în cea de-a 20-a ediții a Premiilor Gopo, care va avea loc luni, 4 mai, la Teatrul Național București. Ediția aniversară onorează contribuția sa de peste cinci decenii în teatru și cinematografie.

Ovidiu Schumacher, premiu pentru întreaga carieră la Gala Gopo 2026

Ovidiu Schumacher a construit o carieră impresionantă atât pe scenă, cât și în fața camerelor de filmat. Cu peste 30 de titluri cinematografice în palmares, actorul s-a remarcat și în producții de televiziune și scheciuri memorabile.

Criticul Maria Marin îl caracteriza drept „un actor căruia îi reușesc personajele care fac echilibristică între comic și dramatic”, evidențiind subtilitatea și nuanțele jocului său, în special în zona comicului amărui și a sentimentelor reprimate.

Parcursul actorului

Absolvent al Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” din București, promoția 1965, Schumacher și-a început cariera la Teatrul de Stat „George Bacovia” din Bacău, continuând apoi la Teatrul Bulandra, între 1974 și 1990.

Scrisori din SUA către Cotroceni: George Simion ar fi spus că a împiedicat România să intre în Visa Waiver
Scrisori din SUA către Cotroceni: George Simion ar fi spus că a împiedicat România să intre în Visa Waiver
Budapesta se opune integrării Ucrainei în UE. Parlamentul cere stoparea ajutorului militar
Budapesta se opune integrării Ucrainei în UE. Parlamentul cere stoparea ajutorului militar

Pe scena Bulandra, a interpretat roluri din dramaturgia clasică și contemporană, de la Molière și Cehov la Plaut și Marin Sorescu, demonstrând o versatilitate remarcabilă.

Pe lângă activitatea scenică, Schumacher a fost și pedagog. Între 1968 și 1979 a predat la I.A.T.C. București, formând generații de actori importanți, printre care Horațiu Mălăele, Dan Condurache, Maria Ploae și Catrinel Dumitrescu.

Premiile Gopo 2026. Actorul a colaborat cu regizori de renume

În cinematografie, Ovidiu Schumacher a colaborat cu regizori de renume precum Lucian Pintilie, Sergiu Nicolaescu, Dan Pița, Radu Gabrea sau Șerban Creangă. Rolul său din comedia „Operațiunea Monstrul” (1976), alături de Toma Caragiu, Octavian Cotescu și Marin Moraru, rămâne un moment iconic al filmului românesc.

Cariera sa include și filme precum „Brigada Diverse intră în acțiune” (1970), „Felix și Otilia” (1972), „Pintea” (1976), „Profetul, aurul și ardelenii” (1978) sau „Secretul armei… secrete!” (1989).

În 1990, Schumacher s-a stabilit în Germania, continuând să joace în filme și să predea arta actorului la Institutul de Artă Teatrală Athanor din Passau. În ultimii ani, a revenit în atenția publicului românesc prin filme și seriale precum „Cocoșul decapitat” (2008), „La drum cu tata” (2016) și serialul HBO „Hackerville” (2018), jucând alături de fiica sa, Anna Schumacher. Cea mai recentă apariție a sa este în serialul german „Die Glücksspieler” (2022).

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:59 - Discuții aprinse în coaliție, pe buget. Grindeanu: Nu mă abat un milimetru. Nu negociem banii copiilor cu handicap
21:53 - Scandal în Biserica Catolică. Un episcop, reținut pe un aeroport din SUA pentru acuzații de delapidare
21:47 - Scrisori din SUA către Cotroceni: George Simion ar fi spus că a împiedicat România să intre în Visa Waiver
21:42 - Budapesta se opune integrării Ucrainei în UE. Parlamentul cere stoparea ajutorului militar
21:40 - Atacul terorist - pericolul cel mai mare pentru România venit din Orientul Mijlociu
21:30 - Mirel Rădoi: Gigi Becali mi-a promis libertate în deciziile tehnice

HAI România!

Atacul terorist - pericolul cel mai mare pentru România venit din Orientul Mijlociu
Atacul terorist - pericolul cel mai mare pentru România venit din Orientul Mijlociu
Nicușor se teme de spioni 6
Nicușor se teme de spioni 6
Nicușor se teme de spioni 5
Nicușor se teme de spioni 5

Proiecte speciale