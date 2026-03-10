Ovidiu Schumacher, premiu pentru întreaga carieră la Gala Gopo 2026. Recunoaștere pentru cinci decenii de teatru și film

Actorul Ovidiu Schumacher va fi recompensat cu Premiul pentru întreaga carieră în cea de-a 20-a ediții a Premiilor Gopo, care va avea loc luni, 4 mai, la Teatrul Național București. Ediția aniversară onorează contribuția sa de peste cinci decenii în teatru și cinematografie.

Ovidiu Schumacher a construit o carieră impresionantă atât pe scenă, cât și în fața camerelor de filmat. Cu peste 30 de titluri cinematografice în palmares, actorul s-a remarcat și în producții de televiziune și scheciuri memorabile.

Criticul Maria Marin îl caracteriza drept „un actor căruia îi reușesc personajele care fac echilibristică între comic și dramatic”, evidențiind subtilitatea și nuanțele jocului său, în special în zona comicului amărui și a sentimentelor reprimate.

Absolvent al Institutului de Artă Teatrală și Cinematografică „I. L. Caragiale” din București, promoția 1965, Schumacher și-a început cariera la Teatrul de Stat „George Bacovia” din Bacău, continuând apoi la Teatrul Bulandra, între 1974 și 1990.

Pe scena Bulandra, a interpretat roluri din dramaturgia clasică și contemporană, de la Molière și Cehov la Plaut și Marin Sorescu, demonstrând o versatilitate remarcabilă.

Pe lângă activitatea scenică, Schumacher a fost și pedagog. Între 1968 și 1979 a predat la I.A.T.C. București, formând generații de actori importanți, printre care Horațiu Mălăele, Dan Condurache, Maria Ploae și Catrinel Dumitrescu.

În cinematografie, Ovidiu Schumacher a colaborat cu regizori de renume precum Lucian Pintilie, Sergiu Nicolaescu, Dan Pița, Radu Gabrea sau Șerban Creangă. Rolul său din comedia „Operațiunea Monstrul” (1976), alături de Toma Caragiu, Octavian Cotescu și Marin Moraru, rămâne un moment iconic al filmului românesc.

Cariera sa include și filme precum „Brigada Diverse intră în acțiune” (1970), „Felix și Otilia” (1972), „Pintea” (1976), „Profetul, aurul și ardelenii” (1978) sau „Secretul armei… secrete!” (1989).

În 1990, Schumacher s-a stabilit în Germania, continuând să joace în filme și să predea arta actorului la Institutul de Artă Teatrală Athanor din Passau. În ultimii ani, a revenit în atenția publicului românesc prin filme și seriale precum „Cocoșul decapitat” (2008), „La drum cu tata” (2016) și serialul HBO „Hackerville” (2018), jucând alături de fiica sa, Anna Schumacher. Cea mai recentă apariție a sa este în serialul german „Die Glücksspieler” (2022).