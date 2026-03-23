Musaca de post cu vinete și dovlecei. O rețetă cu puține calorii

Zilele de post vin cu restricții alimentare, dar și cu ocazia de a descoperi preparate gustoase și ușor de făcut. Musacaua de post cu vinete și dovlecei este ideală pentru un prânz în familie, însă poate fi savurată și rece la cină.

Pentru această rețetă aveți nevoie de următoarele cantități:

3 vinete medii

2 dovlecei

5 cartofi medii

4 ardei

6 roșii bine coapte

1 căpățână de usturoi

1 legătură de pătrunjel

frunze de busuioc

4 linguri de ulei de floarea-soarelui

4 linguri de pesmet

30 g unt vegan

– sare, după gust

– piper boabe și piper măcinat, după gust

Mod de preparare explicat pas cu pas

Primul pas este fierberea cartofilor în coajă, în apă cu puțină sare. După ce s-au înmuiat, se lasă la răcit și se curăță. Între timp, vinetele și dovleceii se spală bine și se taie rondele. Acestea se călesc ușor în puțin ulei, doar cât să se înmoaie, apoi se scot la scurs pentru a elimina excesul de grăsime.

Roșiile și cartofii fierți se taie tot rondele, iar usturoiul se mărunțește. Ardeii se curăță de semințe și se feliază subțire. Toate legumele sunt pregătite astfel încât să poată fi așezate în straturi uniforme.

Tava se unge cu unt vegan sau chiar cu o linguriță de margarină și se presară pesmet, pentru a preveni lipirea și pentru a da preparatului o textură ușor crocantă. Se începe apoi aranjarea legumelor în straturi, după preferință. De regulă, se alternează cartofii cu vinetele, dovleceii, roșiile și ardeii. Între straturi se adaugă usturoi, sare, piper și verdeață tocată.

După ce toate ingredientele au fost așezate, tava se introduce în cuptorul preîncălzit la 180 de grade. Preparatul se lasă până când legumele sunt bine pătrunse și capătă o crustă ușor rumenă deasupra.

Musacaua de post cu vinete și dovlecei este o alegere excelentă pentru mesele de zi cu zi din această perioadă. Este hrănitoare, aromată și poate fi servită atât caldă, cât și rece.