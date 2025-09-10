Politica Ministrul Apărării, despre intrarea dronelor rusești în Polonia: O violare inacceptabilă







Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a declarat că intrarea dronelor rusești în Polonia este „o violare inacceptabilă a spațiului aerian a unui stat aliat NATO” și „o escaladare periculoasă din partea Rusiei”.

Ministrul Apărării condamnă acțiunea Rusiei în Polonia și reafirmă sprijinul pentru aliații NATO. Mai exact, Ionuț Moșteanu, a declarat miercuri că evenimentul recent petrecut în spațiul aerian al Poloniei reprezintă o încălcare gravă a suveranității unui stat membru NATO și constituie un act de escaladare periculoasă din partea Federației Ruse.

Oficialul român a subliniat că România este solidară cu Polonia și că, împreună cu partenerii din Alianța Nord-Atlantică, va reacționa cu fermitate în fața oricărei tentative de destabilizare a securității europene.

Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a mai spus că România păstrează un contact permanent cu aliații săi internaționali, în contextul tensiunilor crescute la granițele estice ale Alianței Nord-Atlantice.

„România este în contact permanent cu aliații săi. Suntem solidari cu Polonia și, împreună cu aliații NATO, vom răspunde ferm oricărei încercări a Rusiei de a pune în pericol securitatea europeană”, a precizat ministrul Apărării în postarea de pe social media.

Declarația vine pe fondul intensificării preocupărilor privind posibile acțiuni agresive care ar putea afecta stabilitatea regională. România își reafirmă angajamentul față de apărarea și solidaritatea cu statele membre ale NATO.

Forțele armate ale Poloniei au anunțat miercuri dimineață că au interceptat și doborât mai multe drone care au pătruns ilegal în spațiul aerian național în timpul unui atac aerian rusesc asupra Ucrainei.

Incidentul este considerat de analiști o posibilă escaladare cu implicații serioase pentru securitatea europeană. Conform informațiilor furnizate de presa locală, fragmente dintr-una dintre dronele implicate au avariat o locuință din localitatea Wyryki, situată în voievodatul Lublin, în estul Poloniei.

Autoritățile poloneze nu au raportat victime până în acest moment, însă ancheta este în desfășurare pentru a stabili circumstanțele exacte ale incidentului.