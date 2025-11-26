Mașinile Romsilva monitorizate prin GPS. Pădurarii pot purta bodycam

Mai multe schimbări legislative din domeniul silviculturii completează legile în domeniu și vin în ajutorul celor care profesează. Drept urmare, pădurarii vor putea să poarte bodycamuri la acțiunile la care participă.

Printre schimbările legislative se numără monitorizarea prin GPS a mașinilor Romsilva. Nu pentru siguranța pădurarilor ci pentru monitorizarea consumului de combustibil. Această reglementare se așteaptă să fie operațională începând cu luna aprilie a anului 2026. De asemenea în noile schimbări se mai arată și că pădurarii pot purta bodycamuri.

Iar înregistrările făcute cu acestea pot fi folosite ca mijloace de probă în cazul încălcării legislației de mediu. Acțiunile pe care aceștia le întreprind în teren, fie că este vorba despre fondul cinegetic, fie că este vorba despre cel forestier, vor putea fi înregistrate. Aceste înregistrări se pot face fără acordul persoanelor vizate și pot constitui probă în instanță chiar și în acest context. Acestea pot fi păstrate pe o perioadă de 6 luni de la data obținerii lor.

După aceste termen, înregistrările vor fi distruse prin proceduri ireversibile. În cazul în care ajung în instanță, înregistrările vor fi administrate în regimul probelor judiciare. Se interzice totodată utilizarea acestor înregistrări în alte circumstanțe decât cele legale. Și se vor proteja drepturile la viața privată a persoanelor care apar în acestea. Schimbările legate de aceste reglementări au fost în vizorul Guvernului din septembrie. Asta pentru că s-a stabilit că este necesară o altă abordare legat de faptele penale sau contravenționale la adresa mediului. Astfel că și pădurarii intră acum în rândul autorităților care pot purta astfel de tehnică al evenimentele din domeniul serviciului.

O altă schimbare are legătură cu aplicarea unitară a legii legat de ocuparea posturilor prin angajare cu contract de mandat a directorilor și șefilor ocoalelor silvice. De asemenea evaluarea nu va mai fi la finalul mandatului, ci s-a stabilit că va fi anuală.