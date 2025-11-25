Fostul șef FBI, James Comey, scapă de acuzații prin invalidarea procurorului

O judecătoare federală numită de Bill Clinton a anulat luni două dosare inițiate de fostul președinte american Donald Trump împotriva fostului director al FBI, James Comey, și a procurorului general al statului New York, Letitia James, pe motiv că procurorul de caz ar fi fost numit ilegal, relatează AFP.

James Comey, în vârstă de 64 de ani, și Letitia James, în vârstă de 67 de ani, fuseseră primele persoane vizate de acuzațiile lui Trump după revenirea sa la putere, pe 25 septembrie și, respectiv, pe 9 octombrie.

Judecătoarea a invalidat numirea lui Lindsey Halligan, procurorul desemnat de Trump care inițiase urmărirea penală, și a decis abandonarea cazurilor. Magistrata a respins argumentele guvernului potrivit cărora secretarul justiției, procurorul general Pam Bondi, ar fi legitimat retroactiv acțiunile întreprinse de procuror.

„Aceasta ar însemna că guvernul ar putea trimite orice persoană fizică în fața unui mare juriu pentru a obține o punere sub acuzare, atât timp cât secretarul justiției își dă aprobarea după fapt”, a spus ea.

Departamentul Justiției a primit posibilitatea de a prezenta o nouă acuzare, însă în cazul lui Comey termenul de prescripție pentru faptele care i se impută a expirat la sfârșitul lunii septembrie. Purtătoarea de cuvânt a Casei Albe, Karoline Leavitt, a declarat că departamentul va face apel „foarte repede, dacă nu a făcut-o deja”.

James Comey și Letitia James au salutat decizia judecătoarei. Fostul director al FBI a transmis printr-un videoclip pe Instagram că măsura transmite „mesajul că președintele Statelor Unite nu poate folosi Departamentul de Justiție pentru a-și ataca dușmanii politici”, denunțând acuzațiile drept „bazate pe rea-voință și incompetență”.

Letitia James s-a declarat „încurajată de această victorie”, precizând că nu se va lăsa „intimidată de aceste acuzații nefondate”. Amândoi au introdus recursuri pentru anularea urmăririi penale, argumentând că aceasta era motivată de „ranchiuna personală” a lui Donald Trump.

În septembrie, Trump a exercitat presiuni publice asupra lui Pam Bondi, exprimându-și surprinderea că James Comey, Letitia James și senatorul democrat Adam Schiff nu fuseseră încă acuzați.

După demisia procurorului districtului estic al Virginiei, Trump l-a înlocuit cu Lindsey Halligan, consilier al Casei Albe, care a inițiat urmărirea penală.

Un alt fost colaborator al lui Trump, John Bolton, a fost acuzat pe 16 octombrie de divulgarea și reținerea de documente relevante pentru apărarea națională.

James Comey fusese acuzat că a mințit sub jurământ când a negat că și-a autorizat adjunctul să fie citat anonim în mass-media cu privire la anchete sensibile conduse de FBI. Comey fusese demis în 2017, în timpul primului mandat al lui Trump, în timp ce FBI investiga posibile interferențe rusești în campania prezidențială din 2016.

Letitia James era vizată de două acuzații de declarații false la obținerea unui împrumut bancar. În februarie 2024, ea l-a condamnat pe Trump la o amendă de aproape jumătate de miliard de dolari, care a fost anulată în august de o curte de apel din New York, decizie împotriva căreia ea a făcut apel.