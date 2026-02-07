Mănânci mai mult, slăbești mai ușor. Factorul-cheie, identificat de cercetători

Un studiu recent arată că persoanele care adoptă o alimentație bazată pe produse integrale ajung să consume, în medie, cu aproximativ 330 de calorii mai puțin pe zi, chiar dacă porțiile din farfurie sunt mult mai generoase, informează Fox News.

Cercetarea sugerează că alimentele neprocesate pot induce o senzație de sațietate mai eficientă, ceea ce îi determină pe participanți să mănânce mai mult ca volum, dar mai puțin din punct de vedere caloric. Concluzia specialiștilor este că o dietă axată pe alimente naturale poate favoriza pierderea în greutate, fără restricții severe când vine vorba despre cantitate.

Studiul sugerează că persoanele care aleg o alimentație bazată pe alimente integrale pot consuma cantități mai mari de mâncare și, totuși, să reducă aportul caloric zilnic și să piardă în greutate. Cercetarea arată că participanții au ingerat, în medie, cu aproximativ 330 de calorii mai puțin pe zi, deși porțiile de alimente neprocesate au fost considerabil mai mari.

Analiza, publicată în The American Journal of Clinical Nutrition, relevă că cei care au urmat o dietă exclusiv din alimente neprocesate au mâncat cu 57% mai mult comparativ cu participanții care au consumat produseultra-procesate. Chiar și așa, aportul caloric zilnic a fost semnificativ mai redus în cazul primei categorii.

Potrivit cercetătorilor, explicația ține de modul în care alimentele ultra-procesate pot perturba mecanismele naturale ale organismului responsabile de reglarea foamei și a sațietății, spre deosebire de alimentele integrale, care susțin un răspuns metabolic mai eficient.

Studiul a fost realizat de o echipă de cercetători de la Universitatea din Bristol, Marea Britanie, în colaborare cu specialiști în nutriție din Statele Unite, de la Institutul Național de Diabet și Boli Digestive și Renale din Maryland, și de la Universitatea McGill din Canada.

Cercetarea reanalizează datele unui studiu clinic de referință coordonat de dr. Kevin Hall, cercetător cu experiență în cadrul Institutelor Naționale de Sănătate, care a demonstrat anterior că o dietă bogată în alimente ultra-procesate poate duce la un consum suplimentar de aproximativ 500 de calorii pe zi și la creștere în greutate.

Rezultatele studiului indică faptul că există o capacitate naturală de a regla aportul nutrițional și senzația de sațietate, însă aceasta funcționează eficient doar în cazul alimentelor aflate cât mai aproape de forma lor naturală, explică autorul principal al cercetării, Jeff Brunstrom.

„Este remarcabil că, atunci când sunt puși în fața unor alimente neprocesate, oamenii aleg instinctiv alimente care combină plăcerea gustului cu valoarea nutritivă și sațietatea, reducând totodată aportul total de energie”, a declarat Brunstrom.

Specialiștii din afara echipei de cercetare spun că aceste concluzii confirmă observațiile din practica medicală. Dr. Frank Dumont, director medical executiv la Virta Health din Colorado, afirmă că studiul ajută la o mai bună înțelegere a problemelor metabolice cu care se confruntă populația din Statele Unite.

„Una dintre cele mai mari schimbări din ultimele decenii este expunerea tot mai mare la alimentele ultra-procesate și dependența de acestea, produse care ajung să semene foarte puțin cu ingredientele de bază”, a explicat Dumont, care nu a fost implicat în cercetare. El atrage atenția că, dacă oamenii au dezvoltat de-a lungul evoluției abilitatea de a evalua valoarea nutritivă a alimentelor, procesarea excesivă poate masca indiciile naturale și le poate submina capacitatea de a face alegeri corecte.

La rândul său, dieteticianul Theresa Link, tot de la Virta Health, spune că nu este surprinzător faptul că alimentele integrale pot fi consumate în cantități mai mari fără a duce la creștere în greutate.

Potrivit acesteia, legumele și fructele, grăsimile sănătoase, carnea și peștele neprocesate, ouăle, lactatele integrale, nucile, semințele, leguminoasele și cerealele bogate în fibre, precum ovăzul sau quinoa, conțin în mod natural fibre și proteine.

Alimentele ultra-procesate reprezintă o categorie aparte, a explicat specialista. Acestea sunt create special pentru a fi extrem de atrăgătoare din punct de vedere gustativ, printr-o combinație atent calibrată de sare, grăsimi, carbohidrați, zahăr și textură, care stimulează intens creierul. Acest „mix” activează eliberarea de dopamină, ceea ce face ca autocontrolul alimentar să devină mult mai dificil.

Totuși, specialiștii atrag atenția că rezultatele studiului trebuie interpretate cu prudență. Cercetarea a inclus doar 20 de participanți și s-a desfășurat într-un mediu metabolic strict controlat, pe o perioadă relativ scurtă, de patru săptămâni.

„Viața reală este mult mai complicată”, a subliniat Dumont. „Majoritatea oamenilor nu trăiesc într-un cadru în care toate mesele sunt planificate și furnizate. În afara laboratorului, suntem nevoiți să ne orientăm într-un mediu alimentar complex și să luăm zilnic sute de decizii legate de ceea ce mâncăm.” Medicii sunt însă de părere că, în ciuda limitărilor, concluziile studiului pot avea o valoare practică importantă.

„Atunci când pacienții renunță la o alimentație dominată de produse ultra-procesate și bogate în calorii și aleg în schimb alimente integrale, nutritive, controlul greutății devine considerabil mai simplu”, a declarat dr. Jennifer Brown, medic specialist în obezitate din Virginia de Vest, pentru MyObesityTeam.

Potrivit ei, confirmarea acestor rezultate prin cercetări mai ample ar consolida ideea că alimentele integrale sunt net superioare din punct de vedere al sănătății și joacă un rol esențial în menținerea unei greutăți corporale optime, comparativ cu produsele ultra-procesate.