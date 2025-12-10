Mai mult timp liber pentru elevi. Temele pentru acasă vor fi monitorizate de directori

Ministerul Educației și Cercetării (MEC) a stabilit noi reguli pentru temele pentru acasă, valabile în învățământul preuni , prin Ordinul nr. 6.854/2025, publicat în Monitorul Oficial pe 10 decembrie. Măsurile adoptate se concentrează în special pe două aspecte: timpul alocat temelor pentru acasă și modul în care acestea sunt monitorizate de cadrele didactice.

Conform noilor reglementări, directorii verifică dacă învățătorii respectă timpul maxim de o oră pentru temele elevilor din învățământul primar, iar diriginții monitorizează temele elevilor de gimnaziu și liceu, raportând dacă profesorii depășesc limita de două ore pe zi.

Temele de vacanță devin opționale, iar colectarea anuală a feedbackului de la elevi și părinți privind temele devine obligatorie, conform Ordinului nr. 6.854 privind temele pentru acasă, publicat în Monitorul Oficial pe 10 decembrie.

Învățătorii trebuie să respecte câteva reguli esențiale: la nivelul educației timpurii și în clasa pregătitoare nu se dau teme, iar pentru clasele primare timpul total pentru teme nu poate depăși o oră, conform articolului 3.

În cazul nerespectării acestor prevederi, directorul poate lua măsuri după consultarea cu responsabilul și membrii Comisiei pentru curriculum.

În cazul elevilor de gimnaziu, dirigintele trebuie să monitorizeze volumul de teme și să raporteze directorului dacă se depășește limita legală de maximum două ore pe zi. Directorul poate interveni și lua măsuri, în urma consultării cu responsabilul și membrii Comisiei pentru curriculum.

„Dirigintele, pe baza analizei proprii și a feedbackului elevilor și al părinților, monitorizează și informează directorul unității de învățământ preuniversitar, care dispune măsuri în vederea respectării prevederilor alin. (4), în urma consultării cu responsabilul și membrii Comisiei pentru curriculum”, conform art. 3.

Potrivit noilor reguli, școlile vor colecta anual feedbackul elevilor și părinților privind utilitatea și eficiența temelor pentru acasă. Consiliul de Administrație va analiza aceste opinii și va lua măsuri pentru a eficientiza procesul educațional și pentru a crește gradul de satisfacție al elevilor și al părinților, potrivit articolului 10 din Ordinul nr. 6.854.

„Directorul, în cazul învățământului primar, respectiv dirigintele clasei, pentru celelalte niveluri ale învățământului preuniversitar, sunt responsabili pentru colectarea feedbackului, care va fi analizat în consiliile de administrație ale unităților școlare, pentru a lua măsuri atât pentru eficientizarea educației prin teme, cât și pentru creșterea gradului de satisfacție al elevilor și al părinților”, se arată în Ordinul Ministerului.

Conform Ordinului nr. 6.854, publicat în Monitorul Oficial pe 10 decembrie, preșcolarii și elevii din clasa pregătitoare nu primesc teme pentru acasă, iar temele de vacanță devin opționale.

Profesorii pot da maximum o temă pe modul, doar dacă aceasta are ca scop realizarea unor lucrări mai ample sau de sinteză. Temele trebuie evaluate, dar notarea nu este obligatorie, iar utilizarea lor ca instrument de pedeapsă este interzisă. Ordinul subliniază importanța evitării efectelor negative precum pierderea interesului pentru învățare, oboseala fizică sau emoțională, monotonie sau supraîncărcarea elevilor.

Temele pentru acasă se stabilesc diferențiat: tema obligatorie, cu dificultate medie, pentru toți elevii clasei, și tema suplimentară, facultativă, pentru activități de recuperare sau pregătire pentru performanță. Timpul maxim alocat temelor obligatorii este de o oră pentru învățământul primar și de două ore pentru gimnaziu și liceu. Diriginții monitorizează volumul temelor pentru gimnaziu și liceu și raportează directorului, care poate lua măsuri împreună cu membrii Comisiei pentru curriculum. Pentru o disciplină, tema de sinteză poate fi acordată o singură dată pe modul.

„În perioada vacanțelor, de regulă, nu se vor da teme pentru acasă elevilor din învățământul primar și gimnazial. Temele de vacanță sunt teme de tip suplimentar”, arată art.4.

În special în perioada de evaluare, cadrele didactice vor utiliza, pe cât posibil, în clasă, aplicații și activități asemănătoare temei pentru acasă, potrivit Ordinului.

Prima metodă este evaluarea frontală, prin care profesorul verifică și discută direct cu întreaga clasă rezultatele realizate, oferind explicații și corecturi acolo unde este necesar. A doua metodă presupune discutarea în clasă a părților temei unde elevii au întâmpinat dificultăți.

„Evaluarea temei pentru acasă se poate realiza: a) frontal; b) prin discutarea în clasă a părților la care elevii au întâmpinat dificultăți; c) printr-o testare a elevilor de aproximativ 10 minute doar din tema pentru acasă. În cadrul orelor la clasă o atenție specială se acordă tehnicilor de învățare independentă. În acest sens, în programul școlar se vor exersa modalități de rezolvare independentă a unor sarcini de lucru, astfel încât aceste deprinderi să fie transferabile și în efectuarea temelor pentru acasă”, se mai arată în Ordinul Ministerului.