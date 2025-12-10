Minivacanțe și sărbători legale 2026. Ghid complet pentru angajații și elevii din România.

În 2026, angajații din România se vor putea bucura de 17 zile libere legale, iar 12 dintre ele vor fi în timpul săptămânii, conform Codului Muncii. Luna ianuarie începe cu cele mai multe zile libere. Anul Nou se sărbătorește pe 1 și 2 ianuarie, urmate de Bobotează pe 6 ianuarie și Sfântul Ioan Botezătorul pe 7 ianuarie. Dacă se face punte cu 5 ianuarie, angajații pot beneficia de o minivacanță între 1 și 7 ianuarie, revenind la muncă pe 8 ianuarie.

Tot atunci revin și elevii la școală, după vacanța de Crăciun, care începe pe 20 decembrie 2025 și se încheie pe 7 ianuarie 2026. Pe 24 ianuarie se celebrează Ziua Unirii Principatelor Române.

Paștele ortodox cade duminică, 12 aprilie, iar Paștele catolic pe 5 aprilie. Florii vor fi sărbătorite pe 5 aprilie de ortodocși și pe 29 martie de romano-catolici.

Minivacanța de Paște va începe vineri, 10 aprilie (Vinerea Mare), continuă cu weekend-ul 11–12 aprilie și luni, 13 aprilie, oferind angajaților câteva zile libere consecutive. Elevii intră în vacanța de Paște între 4 și 14 aprilie 2026.

Ziua Muncii, pe 1 mai, cade într-o zi de vineri, oferind o minivacanță de trei zile. Rusaliile se sărbătoresc pe 31 mai (duminică), iar a doua zi, 1 iunie, este zi liberă legală, formând tot o minivacanță de trei zile. Adormirea Maicii Domnului cade sâmbătă, 15 august.

La final de noiembrie și început de decembrie, angajații se vor bucura de o minivacanță de patru zile. Luni, 30 noiembrie, este zi liberă pentru Sfântul Andrei, iar marți, 1 decembrie, Ziua Națională a României, împreună cu weekend-ul, creează un interval de zile libere consecutive.

Crăciunul din 2026 pică într-o zi de vineri, iar a doua zi este sâmbătă.

Zilele așteptate de angajații din România: