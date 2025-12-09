Părinții care contribuie la educația copiilor pot beneficia, din 2025, de reduceri fiscale de până la 16.100 de lei

Republica Moldova. Părinții care plătesc pentru educația copiilor lor, de la grădiniță până la universitate sau instituții cu profil artistic, muzical sau sportiv pot beneficia de deduceri fiscale din impozitul pe venit, până la 16.100 de lei pe an. Măsura se aplică inclusiv instituțiilor private acreditate oficial și este valabilă din 2025.

Pentru ca cheltuielile să fie recunoscute de Serviciul Fiscal de Stat, părinții trebuie să prezinte trei documente obligatorii: contractul cu instituția de învățământ, factura emisă de prestator și documentul de plată (cec sau ordin de plată).

„Trebuie să ai contract, să soliciți factura și să păstrezi documentele de plată. Dacă achiți cash, cecul, dacă plătești prin transfer, nota de plată. Având documentele, atunci când depui declarația, reflectezi aceste cheltuieli”, a declarat Victoria Belous, vicepreședinta Comisiei parlamentare pentru economie, buget și finanțe.

Declarația cu privire la impozitul pe venit poate fi depusă online sau pe hârtie, la Serviciul Fiscal de Stat.

Deducerea se aplică direct din venitul impozabil, având în vedere că impozitul pe venit pentru persoanele fizice este de 12%.

De exemplu, dacă o persoană trebuie să achite un impozit de 20.000 de lei și a suportat cheltuieli pentru instruirea copilului în valoare de 12.000 de lei, suma de dedus este de 12.000 de lei, iar impozitul efectiv va fi de 8.000 de lei.

Dacă impozitul a fost deja reținut din salariu, statul poate restitui o parte din banii plătiți, după ce declarația este depusă și verificată. „Dacă pe parcursul anului ți-au fost reținute impozite și nu ai alte obligații de achitare, atunci când reflectezi aceste cheltuieli, este posibil să-ți fie restituită o parte din impozitul pe venit”, a adăugat Victoria Belous.

Deducerea poate fi solicitată doar de persoana pe numele căreia sunt emise documentele. „Persoana care vrea să reflecte cheltuielile trebuie să aibă contractul pe numele său, factura pe numele său și documentul de plată. Dacă ambii părinți vor să beneficieze, atunci ambii trebuie să fie indicați în contract”, a precizat deputata.

Toate documentele trebuie păstrate timp de până la patru ani, pentru eventuale verificări ale Serviciului Fiscal.

Pentru anul 2025, plafonul maxim al deducerii rămâne 16.100 de lei. Totuși, a fost înregistrată o inițiativă legislativă pentru majorarea sumei până la 20.000 de lei în anul 2026, ceea ce ar extinde beneficiul fiscal pentru părinți și ar sprijini mai mult investiția în educația copiilor.