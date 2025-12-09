Inteligența artificială invadează universitățile. 30% dintre studenții din Republica Moldova își fac lucrările cu AI,

Republica Moldova. Aproximativ 30% dintre studenții din Republica Moldova folosesc inteligența artificială pentru realizarea lucrărilor universitare, însă statul nu dispune, deocamdată, de un sistem centralizat capabil să depisteze plagiatul sau textele generate automat.

Avertizarea vine de la ministrul Educației și Cercetării, Dan Perciun, care, în cadrul unei emisiuni de la Radio Moldova, a subliniat că fenomenul crește mai repede decât capacitatea instituțiilor de a-l controla. Potrivit ministrului, tezele create cu ajutorul AI nu pot fi identificate de softurile existente, iar universitățile utilizează instrumente diferite, în funcție de posibilitățile fiecăreia. Această lipsă de uniformitate creează un gol de reglementare care complică și mai mult procesul de verificare.

„În toate universitățile și studenții, și profesorii vorbesc despre utilizarea pe larg. Instrumentele care depistează plagiatul și să facem acest lucru sistemic în angajamentul nostru față de Uniunea Europeană și în contextul Planului de Creștere, noi avem rezervate resurse fie pentru a elabora un soft național, fie pentru a contracta servicii de la o companie românească sau internațională”, a declarat Dan Perciun.

În luna decembrie, în cadrul Conferinței dedicate integrității academice, vor fi discutate inclusiv provocările asociate utilizării inteligenței artificiale în învățământul superior. Autoritățile afirmă că își propun să stabilească reguli clare, dar și un instrument unic de verificare care să fie aplicat în toate instituțiile.

Utilizarea inteligenței artificiale în mediul universitar nu mai este un subiect marginal, ci un fenomen cu efecte directe asupra calității studiilor. Prin faptul că poate genera texte impecabile, în câteva secunde, AI-ul complică sarcina profesorilor, care întâmpină dificultăți în a face diferența dintre creația originală și cea generată automat.

Pe termen lung, riscurile sunt majore. Competențele reale ale studenților riscă să fie erodate, deoarece lucrările realizate cu ajutorul AI nu reflectă neapărat cunoștințele lor. Uniformizarea conținutului academic devine și ea o problemă, întrucât instrumentele AI tind să producă texte asemănătoare, lipsite de individualitate. În plus, accesul inegal la astfel de tehnologii creează o discrepanță între studenți, unii beneficiind de instrumente performante, iar alții nu.

La nivel european, multe universități au introdus ghiduri privind utilizarea responsabilă a AI, în timp ce altele au adoptat reguli stricte pentru a limita dependența de aceste instrumente. Totuși, lipsa unor standarde comune face ca problema să persiste și creează dificultăți în asigurarea integrității academice.

Republica Moldova nu face excepție din această tendință globală. Fără un sistem național de verificare, fără reguli clare și fără un cadru legislativ adaptat realităților digitale, mediul universitar riscă să devină vulnerabil. Calitatea diplomelor, credibilitatea instituțiilor de învățământ și pregătirea profesională a viitorilor absolvenți depind de modul în care statul va reuși să reglementeze utilizarea inteligenței artificiale.